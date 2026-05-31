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Айя-София, Галатская башня, Таксим, Балат и фуникулёр (билеты включены)

Галатская башня: обзорная экскурсия по одному из старейших памятников Стамбула
Приглашаю вас в 5-часовое путешествие по Стамбулу – в стоимость входят все билеты в музеи и канатная дорогая. Я попытаюсь вам показать все многообразие города за столь короткое время. Еврейский квартал в районе Фатих, Галатская башня, залив Золотой рог.

А еще вы поднимитесь на канатной дороге, рассмотрите Стамбул с высоты и продегустируете ароматный турецкий чай.
4.2
152 отзыва
Айя-София, Галатская башня, Таксим, Балат и фуникулёр (билеты включены)
Айя-София, Галатская башня, Таксим, Балат и фуникулёр (билеты включены)
Айя-София, Галатская башня, Таксим, Балат и фуникулёр (билеты включены)

Описание экскурсии

Узнать Стамбул за 5 часов Эта экскурсия для тех, кто хочет познакомиться со всем разнообразием Стамбула. Мы отойдем от привычных исторических маршрутов. За 5 часов мы посетим самые лучшие панорамные площадки и рассмотрим город со всех ракурсов! Колоритный район Стамбула «Балат» Вы прогуляетесь по еврейскому кварталу района Фатих. Здесь есть не только синагога, но и греческие и армянские церкви. Представьте, в одном городе мирно уживаются столько религий! Святая Айя София Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Самое величественное здание юстиниановской эпохи, храм построен в византийской столице в 532—537 годах. Ныне бывший патриарший православный собор, находящийся в историческом центре современного Стамбула (ранее Константинополь) в районе Султанахмет. Официальное название на сегодня — Большая мечеть Айя-София. Холм Пьер Лоти и канатная дорога Одна из самых известных и популярных смотровых площадок в Стамбуле — это холм Пьер Лоти. Именно сюда стекаются тысячи туристов, чтобы полюбоваться великолепным видом, совершить подъем на канатной дороге, а также выпить ароматного турецкого чая в кафе Пьер Лоти. Районы Таксим и Бейоглу Привлекателен район Бейоглу тем, что он посредством улицы Истикляль соединяется с площадью Таксим. По этой улице ходит ретро-трамвай. На этой улице сосредоточены магазины, кафе, кондитерские, посольства разных стран. Галатская Башня Один из самых старых памятников Стамбула. К внушительной высоте самой башни (61 метр, при том что строили её в 14 веке!) добавляется естественное возвышение одноименного холма — так что Галату отлично видно практически из любого района города. Исторический фуникулёр «Tunel» Второе старейшее метро в мире (после Лондонского) с самой короткой веткой метрополитена. Галатский Мост Мы закончим экскурсию у Галатского моста, который протянулся через чудный по красоте залив — Золотой рог и включает в себя разводной механизм. Важная информация:
  • Передвижение от и до отеля, а также между далеко расположенными локациями маршрута — на автобусе.
  • Мы заберем вас из вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим).

• Возможна оплата программы на месте:

наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.

Каждый день, кроме воскресения

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Балат
  • Мечеть Айя София
  • Канатная дорога
  • Холм Пьер Лоти
  • Районы Таксим и Бейоглу
  • Галатская Башня (внешний осмотр)
  • Исторический Фуникулёр «Tunel»
  • Галатский Мост
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Подъём на Галатскую башню
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме воскресения
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
  • Передвижение от и до отеля, а также между далеко расположенными локациями маршрута - на автобусе
  • Мы заберем вас из вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим)
  • Возможна оплата программы на месте:
  • Наличными USD, EUR, RUB, TRY
  • Российской картой онлайн
  • Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
108
4
16
3
15
2
3
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10
O
Нам очень понравилось! Экскурсовод Нуртен очень интересно и живо рассказывала, ответила на все вопросы, как касаемо экскурсии и посещаемых мест, так и касательно уклада жизни в Турции в целом. Нам
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повезло с группой, было всего 8 человек. Нигде долго не ждали, посещали все места без очередей и стресса.
Бронирование было тоже очень краткосрочным, за день до экскурсии.
Единственное, лично для нас трансфер от отеля по итогу не имел смысла, потому что дойти до точки отправления на экскурсию заняло бы 15 минут пешком, а доехать с трансфером, при учете, что мы были первыми и собирали по пути остальную группу, заняло больше часа.
В конце экскурсии мы остались на улице Истикляль и отлично погуляли и пошопились.
Большое спасибо! В следующий раз с удовольствием обратимся.

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Р
Из всех рассмотренных нами экскурсий, эта экскурсия показалась наиболее разнообразной и полноценной, выбрали ее и не разочаровались. Гид очень понравилась, говорила не казеным языком, а живым, очень душевно провели время,
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много дополнительной информации, советов. Короче экскурсия шикарная и полноценная.

Из мест, которые посещали: аль сафия шикарна, балат- район трушеб, покрашенеых в разные цвета, атмосферный, но переоценены, пьер Лотти просто холм с кафе, но нам не хватило минут пяти для фоток, мы почему то там спешили на фуникулер (он включен в стоимость). Экскурсовод показала остатки стены Константинополя и развалины дворца императора- за это сразу 100 баллов. Так же мы прошлись по старинному рынку при аль сафии, шикарно прогулялись по Истикляль и дворам. В общем экскурсию рекомендую на 100 процентов и еще хотел отметить работу водителя - там реально местами тяжело ездить

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Н
Посетили экскурсию в марте. Очень понравилась программа. Давно мечтали с подругой посетить Ай Софию и побывать в районе Балат. Именно поэтому выбрали эту экскурсию. Плюсом было посещение смотровой площадки с
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шикарным видом, где можно сделать красивые фото и выпить турецкий кофе. Далее спустились вниз на фаникулере, быстро конечно, но это такой небольшой бонус. Спасибо огромное нашему гиду Селиму. Доступно и интересно преподнес информацию, ответил на все наши вопросы и отдельное спасибо ему за качество речи и произношение. В начале марта туристов мало. Нас было всего 5 человек, поэтому нам всем очень все понравилось.

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А
Экскурсия по Стамбулу оставила очень приятные впечатления! Программа была насыщенной и отлично продуманной: мы посетили Айя-Софию, поднялись на Галатскую башню, прогулялись по Таксиму и колоритному району Балат

Особенно хочется отметить гида
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это был турок, который прекрасно говорил по-русски. С ним было очень комфортно, он не только интересно рассказывал, но и с удовольствием отвечал на все вопросы, поддерживал живую беседу и делился любопытными деталями о городе и культуре

Спасибо большое за эту прекрасную. Однозначно рекомендую!

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А
Понравилось то, что много времени уделили Святой Софии, ещё район Balat, вообще много посмотрели. Какие-то места наметила чтобы приехать самостоятельно.
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И
Экскурсия очень объёмная, познавательная и интересная.
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