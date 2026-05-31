Приглашаю вас в 5-часовое путешествие по Стамбулу – в стоимость входят все билеты в музеи и канатная дорогая. Я попытаюсь вам показать все многообразие города за столь короткое время. Еврейский квартал в районе Фатих, Галатская башня, залив Золотой рог.
А еще вы поднимитесь на канатной дороге, рассмотрите Стамбул с высоты и продегустируете ароматный турецкий чай.
А еще вы поднимитесь на канатной дороге, рассмотрите Стамбул с высоты и продегустируете ароматный турецкий чай.
Описание экскурсии
Узнать Стамбул за 5 часов Эта экскурсия для тех, кто хочет познакомиться со всем разнообразием Стамбула. Мы отойдем от привычных исторических маршрутов. За 5 часов мы посетим самые лучшие панорамные площадки и рассмотрим город со всех ракурсов! Колоритный район Стамбула «Балат» Вы прогуляетесь по еврейскому кварталу района Фатих. Здесь есть не только синагога, но и греческие и армянские церкви. Представьте, в одном городе мирно уживаются столько религий! Святая Айя София Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Самое величественное здание юстиниановской эпохи, храм построен в византийской столице в 532—537 годах. Ныне бывший патриарший православный собор, находящийся в историческом центре современного Стамбула (ранее Константинополь) в районе Султанахмет. Официальное название на сегодня — Большая мечеть Айя-София. Холм Пьер Лоти и канатная дорога Одна из самых известных и популярных смотровых площадок в Стамбуле — это холм Пьер Лоти. Именно сюда стекаются тысячи туристов, чтобы полюбоваться великолепным видом, совершить подъем на канатной дороге, а также выпить ароматного турецкого чая в кафе Пьер Лоти. Районы Таксим и Бейоглу Привлекателен район Бейоглу тем, что он посредством улицы Истикляль соединяется с площадью Таксим. По этой улице ходит ретро-трамвай. На этой улице сосредоточены магазины, кафе, кондитерские, посольства разных стран. Галатская Башня Один из самых старых памятников Стамбула. К внушительной высоте самой башни (61 метр, при том что строили её в 14 веке!) добавляется естественное возвышение одноименного холма — так что Галату отлично видно практически из любого района города. Исторический фуникулёр «Tunel» Второе старейшее метро в мире (после Лондонского) с самой короткой веткой метрополитена. Галатский Мост Мы закончим экскурсию у Галатского моста, который протянулся через чудный по красоте залив — Золотой рог и включает в себя разводной механизм. Важная информация:
- Передвижение от и до отеля, а также между далеко расположенными локациями маршрута — на автобусе.
- Мы заберем вас из вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим).
• Возможна оплата программы на месте:
наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
Каждый день, кроме воскресения
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Балат
- Мечеть Айя София
- Канатная дорога
- Холм Пьер Лоти
- Районы Таксим и Бейоглу
- Галатская Башня (внешний осмотр)
- Исторический Фуникулёр «Tunel»
- Галатский Мост
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
- Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Подъём на Галатскую башню
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме воскресения
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
- Передвижение от и до отеля, а также между далеко расположенными локациями маршрута - на автобусе
- Мы заберем вас из вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим)
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными USD, EUR, RUB, TRY
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 152 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Нам очень понравилось! Экскурсовод Нуртен очень интересно и живо рассказывала, ответила на все вопросы, как касаемо экскурсии и посещаемых мест, так и касательно уклада жизни в Турции в целом. Нам
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Р
Из всех рассмотренных нами экскурсий, эта экскурсия показалась наиболее разнообразной и полноценной, выбрали ее и не разочаровались. Гид очень понравилась, говорила не казеным языком, а живым, очень душевно провели время,
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Н
Посетили экскурсию в марте. Очень понравилась программа. Давно мечтали с подругой посетить Ай Софию и побывать в районе Балат. Именно поэтому выбрали эту экскурсию. Плюсом было посещение смотровой площадки с
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А
Экскурсия по Стамбулу оставила очень приятные впечатления! Программа была насыщенной и отлично продуманной: мы посетили Айя-Софию, поднялись на Галатскую башню, прогулялись по Таксиму и колоритному району Балат
Особенно хочется отметить гида
Особенно хочется отметить гида
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А
Понравилось то, что много времени уделили Святой Софии, ещё район Balat, вообще много посмотрели. Какие-то места наметила чтобы приехать самостоятельно.
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И
Экскурсия очень объёмная, познавательная и интересная.
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Входит в следующие категории Стамбула
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