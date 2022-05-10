Что вас ждет:

Колоритный Район Стамбула «Балат»

Традиционный еврейский квартал в стамбульском районе Фатих. Здесь находится старейшая синагога Стамбула, а также греческие и армянские церкви.

Музей Миниатюрк

Миниатюрк – это парк-музей в Стамбуле, который разрушает границы во времени и в пространстве. Посетив его можно окунуться в прошлое и побывать в настоящем, можно одновременно увидеть достопримечательности Стамбула, Антальи, Эфеса и Османской Империи.

Холм Пьер Лоти и Канатная дорога

Одна из самых известных и популярных смотровых площадок в Стамбуле — это холм Пьер Лоти. Именно сюда стекаются тысячи туристов, чтобы полюбоваться великолепным видом, совершить подъем на канатной дороге, а также выпить ароматного турецкого чая в кафе Пьер Лоти.

Районы Таксим и Бейоглу

Привлекателен район Бейоглу тем, что он посредством улицы Истикляль соединяется с площадью Таксим. По этой улице ходит ретро-трамвай. На этой улице сосредоточены магазины, кафе, кондитерские, посольства разных стран.

Галатская Башня

Один из самых старых памятников Стамбула. К внушительной высоте самой башни (61 метр, при том что строили её в 14 веке!) добавляется естественное возвышение одноименного холма — так что Галату отлично видно практически из любого района турецкой столицы.

Исторический Фуникулёр «Tunel»

Второе старейшее метро в мире (после Лондонского) с самой короткой веткой метрополитена.

Галатский Мост

Сооружение в Стамбуле, которое протянулось через чудный по красоте залив — Золотой рог, и включает в себя разводной механизм.