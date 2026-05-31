Узнать Стамбул за 5 часов Эта экскурсия для тех, кто хочет познакомиться со всем разнообразием Стамбула. Мы отойдем от привычных исторических маршрутов. За 5 часов мы посетим самые лучшие панорамные площадки и рассмотрим город со всех ракурсов! Колоритный район Стамбула «Балат» Вы прогуляетесь по еврейскому кварталу района Фатих. Здесь есть не только синагога, но и греческие и армянские церкви. Представьте, в одном городе мирно уживаются столько религий! Святая Айя София Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Самое величественное здание юстиниановской эпохи, храм построен в византийской столице в 532—537 годах. Ныне бывший патриарший православный собор, находящийся в историческом центре современного Стамбула (ранее Константинополь) в районе Султанахмет. Официальное название на сегодня — Большая мечеть Айя-София. Холм Пьер Лоти и канатная дорога Одна из самых известных и популярных смотровых площадок в Стамбуле — это холм Пьер Лоти. Именно сюда стекаются тысячи туристов, чтобы полюбоваться великолепным видом, совершить подъем на канатной дороге, а также выпить ароматного турецкого чая в кафе Пьер Лоти. Районы Таксим и Бейоглу Привлекателен район Бейоглу тем, что он посредством улицы Истикляль соединяется с площадью Таксим. По этой улице ходит ретро-трамвай. На этой улице сосредоточены магазины, кафе, кондитерские, посольства разных стран. Галатская Башня Один из самых старых памятников Стамбула. К внушительной высоте самой башни (61 метр, при том что строили её в 14 веке!) добавляется естественное возвышение одноименного холма — так что Галату отлично видно практически из любого района города. Исторический фуникулёр «Tunel» Второе старейшее метро в мире (после Лондонского) с самой короткой веткой метрополитена. Галатский Мост Мы закончим экскурсию у Галатского моста, который протянулся через чудный по красоте залив — Золотой рог и включает в себя разводной механизм. Важная информация:

Передвижение от и до отеля, а также между далеко расположенными локациями маршрута — на автобусе.

Мы заберем вас из вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим).

• Возможна оплата программы на месте:

наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.