Панорамный Стамбул

Соберите все самые крутые панорамные фотографии в Стамбуле в нашей автобусно-пешеходной экскурсии «Панорамный Стамбул»

Для красивых фото
Соберите все самые крутые панорамные фотографии в Стамбуле в нашей автобусно-пешеходной экскурсии «Панорамный Стамбул».

Историческая башня Галата, колоритные улочки Балата и Таксима.

Любимые холмы французского писателя Пьер Лотти, на которую поднимемся на канатной дороге.
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул

Что вас ожидает 🤩

  • Колоритный Район Стамбула «Балат»
  • Музей Миниатюрк
  • Канатная дорога
  • Холм Пьер Лоти
  • Районы Таксим и Бейоглу
  • Галатская Башня
  • Исторический Фуникулёр «Tunel»
  • Галатский Мост

Что вас ждет:

    Колоритный Район Стамбула «Балат»
    Традиционный еврейский квартал в стамбульском районе Фатих. Здесь находится старейшая синагога Стамбула, а также греческие и армянские церкви.

    Музей Миниатюрк

    Миниатюрк – это парк-музей в Стамбуле, который разрушает границы во времени и в пространстве. Посетив его можно окунуться в прошлое и побывать в настоящем, можно одновременно увидеть достопримечательности Стамбула, Антальи, Эфеса и Османской Империи.

    Холм Пьер Лоти и Канатная дорога

    Одна из самых известных и популярных смотровых площадок в Стамбуле — это холм Пьер Лоти. Именно сюда стекаются тысячи туристов, чтобы полюбоваться великолепным видом, совершить подъем на канатной дороге, а также выпить ароматного турецкого чая в кафе Пьер Лоти.

    Районы Таксим и Бейоглу

    Привлекателен район Бейоглу тем, что он посредством улицы Истикляль соединяется с площадью Таксим. По этой улице ходит ретро-трамвай. На этой улице сосредоточены магазины, кафе, кондитерские, посольства разных стран.

    Галатская Башня

    Один из самых старых памятников Стамбула. К внушительной высоте самой башни (61 метр, при том что строили её в 14 веке!) добавляется естественное возвышение одноименного холма — так что Галату отлично видно практически из любого района турецкой столицы.

    Исторический Фуникулёр «Tunel»

    Второе старейшее метро в мире (после Лондонского) с самой короткой веткой метрополитена.

    Галатский Мост

    Сооружение в Стамбуле, которое протянулось через чудный по красоте залив — Золотой рог, и включает в себя разводной механизм.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида
    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день, кроме вторника
    Экскурсия длится около 5.5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день, кроме вторника

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