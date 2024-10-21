Правдивый Стамбул

Увидеть несколько самобытных кварталов за один день и прокатиться на кораблике по Босфору
Я хочу показать вам краски Стамбула! Вы увидите цветные домики района Арнавуткёй. Погуляете по широким набережным и полюбуетесь оформлением многочисленных кофеен. Пройдёте по шумной и живой улице Истикляль. Посмотрите на Галатскую башню и узнаете о судьбах белой эмиграции. Завершим экскурсию морской прогулкой по Босфору, чтобы насладиться панорамой города с воды.
5
1 отзыв
Правдивый Стамбул
Правдивый Стамбул
Правдивый Стамбул
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание водной прогулки

Колоритные домики района Арнавуткёй

Арнавуткёй — это потрясающая набережная с множеством яхт, яркие дома и невероятный вид на Босфор. Мы пройдём вглубь района, чтобы почувствовать его атмосферу. Рассмотрим милые кофейни и хенд-мейд магазины, которые его украшают. Вы узнаете, где здесь жили Ворошилов и Фрунзе.

Достопримечательности улицы Истикляль

Одна из самых известных улиц Стамбула. Чего тут только нет! Дипломатические консульства сменяются современными галереями, церкви — старинными постройками, а гостиницы — разнообразными магазинами. Я расскажу вам о белой эмиграции и о письме, которое Ататюрк написал Ленину.

Плюс мы дойдём до Галатской башни. Вы узнаете, где здесь располагалась тюрьма.

Свежий бриз Босфора

А затем переберёмся на площадь Эминёню, с которой отправимся в морское путешествие на пароме — излюбленном способе передвижения местных жителей. Вы насладитесь красотой пролива и видами на Европейскую и Азиатскую части города.

Организационные детали

  • Между локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте — билеты и паром входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается перекус и напитки по желанию
  • На кораблике с нами будут и другие пассажиры

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
21 окт 2024
Рахим показал нам совершенно другой Стамбул, таким мы его не знали! Море впечатлений, даже дети-подростки не остались равнодушными! Считаем большой удачей нашу встречу с этим замечательным гидом. Надеемся на новую встречу с ним, спасибо!

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