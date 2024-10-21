Увидеть несколько самобытных кварталов за один день и прокатиться на кораблике по Босфору
Я хочу показать вам краски Стамбула! Вы увидите цветные домики района Арнавуткёй. Погуляете по широким набережным и полюбуетесь оформлением многочисленных кофеен. Пройдёте по шумной и живой улице Истикляль. Посмотрите на Галатскую башню и узнаете о судьбах белой эмиграции. Завершим экскурсию морской прогулкой по Босфору, чтобы насладиться панорамой города с воды.
Арнавуткёй — это потрясающая набережная с множеством яхт, яркие дома и невероятный вид на Босфор. Мы пройдём вглубь района, чтобы почувствовать его атмосферу. Рассмотрим милые кофейни и хенд-мейд магазины, которые его украшают. Вы узнаете, где здесь жили Ворошилов и Фрунзе.
Достопримечательности улицы Истикляль
Одна из самых известных улиц Стамбула. Чего тут только нет! Дипломатические консульства сменяются современными галереями, церкви — старинными постройками, а гостиницы — разнообразными магазинами. Я расскажу вам о белой эмиграции и о письме, которое Ататюрк написал Ленину.
Плюс мы дойдём до Галатской башни. Вы узнаете, где здесь располагалась тюрьма.
Свежий бриз Босфора
А затем переберёмся на площадь Эминёню, с которой отправимся в морское путешествие на пароме — излюбленном способе передвижения местных жителей. Вы насладитесь красотой пролива и видами на Европейскую и Азиатскую части города.
Организационные детали
Между локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте — билеты и паром входят в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается перекус и напитки по желанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдуррахим — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 757 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Абдуррахим, я закончил исторический факультет университета Мармара. Хорошо владею русским языком — у меня русская жена, я бывал в Москве, Киеве и Казахстане. С удовольствием покажу вам лучшие места Стамбула и расскажу о них самое интересное!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Гульназ
21 окт 2024
Рахим показал нам совершенно другой Стамбул, таким мы его не знали! Море впечатлений, даже дети-подростки не остались равнодушными! Считаем большой удачей нашу встречу с этим замечательным гидом. Надеемся на новую встречу с ним, спасибо!