Я хочу показать вам краски Стамбула! Вы увидите цветные домики района Арнавуткёй. Погуляете по широким набережным и полюбуетесь оформлением многочисленных кофеен. Пройдёте по шумной и живой улице Истикляль. Посмотрите на Галатскую башню и узнаете о судьбах белой эмиграции. Завершим экскурсию морской прогулкой по Босфору, чтобы насладиться панорамой города с воды.

Описание водной прогулки

Колоритные домики района Арнавуткёй

Арнавуткёй — это потрясающая набережная с множеством яхт, яркие дома и невероятный вид на Босфор. Мы пройдём вглубь района, чтобы почувствовать его атмосферу. Рассмотрим милые кофейни и хенд-мейд магазины, которые его украшают. Вы узнаете, где здесь жили Ворошилов и Фрунзе.

Достопримечательности улицы Истикляль

Одна из самых известных улиц Стамбула. Чего тут только нет! Дипломатические консульства сменяются современными галереями, церкви — старинными постройками, а гостиницы — разнообразными магазинами. Я расскажу вам о белой эмиграции и о письме, которое Ататюрк написал Ленину.

Плюс мы дойдём до Галатской башни. Вы узнаете, где здесь располагалась тюрьма.

Свежий бриз Босфора

А затем переберёмся на площадь Эминёню, с которой отправимся в морское путешествие на пароме — излюбленном способе передвижения местных жителей. Вы насладитесь красотой пролива и видами на Европейскую и Азиатскую части города.

Организационные детали