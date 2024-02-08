Вы не были в Стамбуле, если не видели город с воды! Прогулка по Босфору — это незабываемый опыт.



С ароматным вином и освежающим ветерком вы отдохнёте на борту и полюбуетесь видами на Босфорский мост, мечеть и Девичью башню. Получите качественные снимки и узнаете, в какие месте в городе стоит сходить.