Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Вы не были в Стамбуле, если не видели город с воды! Прогулка по Босфору — это незабываемый опыт.
С ароматным вином и освежающим ветерком вы отдохнёте на борту и полюбуетесь видами на Босфорский мост, мечеть и Девичью башню. Получите качественные снимки и узнаете, в какие месте в городе стоит сходить.
С ароматным вином и освежающим ветерком вы отдохнёте на борту и полюбуетесь видами на Босфорский мост, мечеть и Девичью башню. Получите качественные снимки и узнаете, в какие месте в городе стоит сходить.
Ближайшие даты:
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
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фев
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фев
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фев
фев
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Описание
Что вас ожидает
Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору! Насладитесь видами на город и морскими просторами, а я сделаю профессиональные фотографии — живые, настоящие, искренние. А ещё с радостью поделюсь информацией о жизни в городе и посоветую классные места в Стамбуле.
Организационные детали
- На борту будет бутылка вина для вас, закуски можете взять с собой
- Через 3–4 дня после прогулки вы получите профессиональные фотографии
- Для бронирования яхты нужно будет заранее внести предоплату — 100 евро (помимо предоплаты на сайте; это входит в цену экскурсии)
- Время прогулки можно увеличить, доплатив только за аренду яхты. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Фатих
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Стамбуле
Меня зовут Юля, живу в Стамбуле 3 года:) До переезда в Турцию я работала свадебным фотографом, а сейчас фотографирую влюблённых и счастливых людей в самых красивых местах Стамбула. Помимо фотографии, я организовываю авторские туры по всему миру.
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