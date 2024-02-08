Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Индивидуальная фото-прогулка в Стамбуле

Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции

Вы не были в Стамбуле, если не видели город с воды! Прогулка по Босфору — это незабываемый опыт.

С ароматным вином и освежающим ветерком вы отдохнёте на борту и полюбуетесь видами на Босфорский мост, мечеть и Девичью башню. Получите качественные снимки и узнаете, в какие месте в городе стоит сходить.
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Ближайшие даты:
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
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Описание

Что вас ожидает

Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору! Насладитесь видами на город и морскими просторами, а я сделаю профессиональные фотографии — живые, настоящие, искренние. А ещё с радостью поделюсь информацией о жизни в городе и посоветую классные места в Стамбуле.

Организационные детали

  • На борту будет бутылка вина для вас, закуски можете взять с собой
  • Через 3–4 дня после прогулки вы получите профессиональные фотографии
  • Для бронирования яхты нужно будет заранее внести предоплату — 100 евро (помимо предоплаты на сайте; это входит в цену экскурсии)
  • Время прогулки можно увеличить, доплатив только за аренду яхты. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Фатих
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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