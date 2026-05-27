Вы отправитесь из Стамбула в Бурсу — первую столицу Османской империи. За один день увидите ключевые места, где формировалась её история, пройдёте по старинным торговым рядам и подниметесь на гору Улудаг. Побываете в гробницах Османа Гази и Орхана Гази и посетите 20-купольную мечеть Улу-Джами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы отправитесь в путь через Мраморное море. Переправа на пароме задаст ритм поездке: открытые виды на воду и побережье помогут настроиться на день.

Бурса, район Топхане. Здесь находятся гробницы Османа Гази и Орхана Гази. Вы увидите место, откуда начиналась история государства, и посмотрите на Бурсу с панорамной точки.

Улу-Джами — одна из главных мечетей города. Мы осмотрим:

20 куполов

фонтан в центре зала

образцы османской каллиграфии

Гранд-базар и Коза Хан — караван-сарай, связанный с торговлей шёлком. Здесь сохранилась атмосфера старой Бурсы: двор, галереи и лавки с тканями.

Музей «Panorama 1326». Вы окажетесь внутри исторического сюжета: круговая экспозиция позволяет представить завоевание города и почувствовать масштаб событий.

Обед в местном ресторане: вы попробуете традиционные турецкие блюда.

Гора Улудаг. Подниметесь на вершину по канатной дороге — одной из самых длинных в мире. По прибытии у вас будет свободное время: можно прогуляться или прокатиться на снегоходе (по желанию, за доплату).

Фабрика турецких сладостей, где можно попробовать и купить настоящий турецкий лукум.

Примерный тайминг

8:30–09:30 — сбор и трансфер из отелей в центре Стамбула

9:30–10:30 — паром через Мраморное море

10:30–11:30 — переезд в Бурсу

11:30–12:30 — Топхане: гробницы Османа Гази и Орхана Гази, панорама города

12:30–13:20 — обед

13:20–13:40 — Улу-Джами

13:40–14:40 — Гранд-базар и Коза Хан

14:40–15:10 — музей «Panorama 1326»

15:10–16:40 — подъём на Улудаг, свободное время

16:40–17:10 — спуск

17:20–17:50 — фабрика сладостей, дегустация

18:00–20:30 — обратный путь (паром и автомобиль)

20:30–21:00 — прибытие в отель

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от расположения отелей и размера группы.

Организационные детали