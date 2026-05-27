Мои заказы

Стамбул → Бурса: гробница Османа Гази, Большая мечеть и гора Улудаг (на английском языке)

А также посещение Гранд-базара, музей «Panorama 1326» и подъём по канатной дороге (всё включено)
Вы отправитесь из Стамбула в Бурсу — первую столицу Османской империи.

За один день увидите ключевые места, где формировалась её история, пройдёте по старинным торговым рядам и подниметесь на гору Улудаг. Побываете в гробницах Османа Гази и Орхана Гази и посетите 20-купольную мечеть Улу-Джами.
Стамбул → Бурса: гробница Османа Гази, Большая мечеть и гора Улудаг (на английском языке)
Стамбул → Бурса: гробница Османа Гази, Большая мечеть и гора Улудаг (на английском языке)
Стамбул → Бурса: гробница Османа Гази, Большая мечеть и гора Улудаг (на английском языке)

Описание экскурсии

Вы отправитесь в путь через Мраморное море. Переправа на пароме задаст ритм поездке: открытые виды на воду и побережье помогут настроиться на день.

Бурса, район Топхане. Здесь находятся гробницы Османа Гази и Орхана Гази. Вы увидите место, откуда начиналась история государства, и посмотрите на Бурсу с панорамной точки.

Улу-Джами — одна из главных мечетей города. Мы осмотрим:

  • 20 куполов
  • фонтан в центре зала
  • образцы османской каллиграфии

Гранд-базар и Коза Хан — караван-сарай, связанный с торговлей шёлком. Здесь сохранилась атмосфера старой Бурсы: двор, галереи и лавки с тканями.

Музей «Panorama 1326». Вы окажетесь внутри исторического сюжета: круговая экспозиция позволяет представить завоевание города и почувствовать масштаб событий.

Обед в местном ресторане: вы попробуете традиционные турецкие блюда.

Гора Улудаг. Подниметесь на вершину по канатной дороге — одной из самых длинных в мире. По прибытии у вас будет свободное время: можно прогуляться или прокатиться на снегоходе (по желанию, за доплату).

Фабрика турецких сладостей, где можно попробовать и купить настоящий турецкий лукум.

Примерный тайминг

8:30–09:30 — сбор и трансфер из отелей в центре Стамбула
9:30–10:30 — паром через Мраморное море
10:30–11:30 — переезд в Бурсу
11:30–12:30 — Топхане: гробницы Османа Гази и Орхана Гази, панорама города
12:30–13:20 — обед
13:20–13:40 — Улу-Джами
13:40–14:40 — Гранд-базар и Коза Хан
14:40–15:10 — музей «Panorama 1326»
15:10–16:40 — подъём на Улудаг, свободное время
16:40–17:10 — спуск
17:20–17:50 — фабрика сладостей, дегустация
18:00–20:30 — обратный путь (паром и автомобиль)
20:30–21:00 — прибытие в отель

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от расположения отелей и размера группы.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер на Mercedes Sprinter, билеты на паром и канатную дорогу (туда и обратно), билеты в музей и гробницы, обед
  • По желанию дополнительно оплачивается катание на снегоходе — около 5000 турецких лир
  • С вами будет англоговорящий гид из нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стамбул: Бурса, канатная дорога, гробница Османа Гази и Большая мечеть 6+€75
Стамбул: Бурса, канатная дорога, гробница Османа Гази и Большая мечеть 3-5€55
Стамбул: Бурса, канатная дорога, гробница Османа Гази и Большая мечеть 0-2Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районах Фатих и Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
читать дальшеуменьшить

туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Стамбул → Бурса: гробница Османа Гази, Большая мечеть и гора Улудаг (на английском языке)»

Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Пешая
Трансфер в/из аэропорта
6 часов
-
50%
186 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Посетить знаковые достопримечательности района Султанхамет и узнать о них самое важное
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€260€520 за всё до 8 чел.
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Путешествие по культовым местам Стамбула: Айя-София, её музей и Малая Айя-София. Узнайте о 1500-летней истории и смешении культур
Начало: На лощади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
Пешая
6 часов
-
25%
227 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
Открыть самую яркую грань города, заглянуть на восточные рынки и посетить мечеть Сулеймание
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€263€350 за всё до 8 чел.
Со Стамбулом на «ты»
Пешая
6 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Со Стамбулом на «ты»
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Немецкого фонтана
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
€260 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€75 за человека