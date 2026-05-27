Стамбул → Бурса: гробница Османа Гази, Большая мечеть и гора Улудаг (на английском языке)
А также посещение Гранд-базара, музей «Panorama 1326» и подъём по канатной дороге (всё включено)
Вы отправитесь из Стамбула в Бурсу — первую столицу Османской империи.
За один день увидите ключевые места, где формировалась её история, пройдёте по старинным торговым рядам и подниметесь на гору Улудаг. Побываете в гробницах Османа Гази и Орхана Гази и посетите 20-купольную мечеть Улу-Джами.
Описание экскурсии
Вы отправитесь в путь через Мраморное море. Переправа на пароме задаст ритм поездке: открытые виды на воду и побережье помогут настроиться на день.
Бурса, район Топхане. Здесь находятся гробницы Османа Гази и Орхана Гази. Вы увидите место, откуда начиналась история государства, и посмотрите на Бурсу с панорамной точки.
Улу-Джами — одна из главных мечетей города. Мы осмотрим:
20 куполов
фонтан в центре зала
образцы османской каллиграфии
Гранд-базар и Коза Хан — караван-сарай, связанный с торговлей шёлком. Здесь сохранилась атмосфера старой Бурсы: двор, галереи и лавки с тканями.
Музей «Panorama 1326». Вы окажетесь внутри исторического сюжета: круговая экспозиция позволяет представить завоевание города и почувствовать масштаб событий.
Обед в местном ресторане: вы попробуете традиционные турецкие блюда.
Гора Улудаг. Подниметесь на вершину по канатной дороге — одной из самых длинных в мире. По прибытии у вас будет свободное время: можно прогуляться или прокатиться на снегоходе (по желанию, за доплату).
Фабрика турецких сладостей, где можно попробовать и купить настоящий турецкий лукум.
Примерный тайминг
8:30–09:30 — сбор и трансфер из отелей в центре Стамбула 9:30–10:30 — паром через Мраморное море 10:30–11:30 — переезд в Бурсу 11:30–12:30 — Топхане: гробницы Османа Гази и Орхана Гази, панорама города 12:30–13:20 — обед 13:20–13:40 — Улу-Джами 13:40–14:40 — Гранд-базар и Коза Хан 14:40–15:10 — музей «Panorama 1326» 15:10–16:40 — подъём на Улудаг, свободное время 16:40–17:10 — спуск 17:20–17:50 — фабрика сладостей, дегустация 18:00–20:30 — обратный путь (паром и автомобиль) 20:30–21:00 — прибытие в отель
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от расположения отелей и размера группы.
Организационные детали
В стоимость всё включено: трансфер на Mercedes Sprinter, билеты на паром и канатную дорогу (туда и обратно), билеты в музей и гробницы, обед
По желанию дополнительно оплачивается катание на снегоходе — около 5000 турецких лир
С вами будет англоговорящий гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стамбул: Бурса, канатная дорога, гробница Османа Гази и Большая мечеть 6+
€75
Стамбул: Бурса, канатная дорога, гробница Османа Гази и Большая мечеть 3-5
€55
Стамбул: Бурса, канатная дорога, гробница Османа Гази и Большая мечеть 0-2
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районах Фатих и Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты.
Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям.
Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.
