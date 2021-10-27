Что вас ожидает

Мечеть Сулеймание и Балат

Вы осмотрите величественную мечеть Сулеймание 16 века, после чего отправитесь в колоритный район Балат: зайдете в церковь Святого Георгия Победоносца и полюбуетесь старинным зданием Греческого православного лицея. А чтобы увидеть пролив Золотой Рог, подниметесь на панорамную площадку с шикарным обзором. На этом европейская часть нашей прогулки завершится — мы сядем на паром и поплывем в Азию.

Краски азиатского Стамбула

Мы исследуем престижный, уютный и цивилизованный район Кадыкей: здесь есть и старинная архитектура, и граффити, и бурлящий рынок со свежей рыбой. В соседнем Ускюдаре я покажу вам религиозный факультет университета Мармара, необычную стеклянную мечеть и место, откуда отправлялись завоевывать другие страны солдаты Османской империи. Кроме того, вы побываете в симпатичном квартале Кузгунджук с яркими деревянными домами и на холме Чамлыджа, откуда открываются потрясающие виды Стамбула.

Организационные детали