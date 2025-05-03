Мои заказы

Стамбул по-новому

Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
Стамбул — это не только Голубая мечеть и Айя-София.

Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по менее известным, но не менее интересным местам! Вы погуляете по колоритным кварталам Балат, Кадыкей, Ускюдар и Кузгунджук.

Прокатитесь на разных видах транспорта и посмотрите на город с высоты, влюбитесь в цветные дома и мощеные улочки.
5
3 отзыва
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому

Описание экскурсии

Мечеть Сулеймание и Балат

Вы осмотрите величественную мечеть Сулеймание 16 века, после чего отправитесь в колоритный район Балат: зайдете в церковь Святого Георгия Победоносца и полюбуетесь старинным зданием Греческого православного лицея. А чтобы увидеть пролив Золотой Рог, подниметесь на панорамную площадку с шикарным обзором. На этом европейская часть нашей прогулки завершится — мы сядем на паром и поплывем в Азию!

Краски азиатского Стамбула

Мы исследуем престижный, уютный и цивилизованный район Кадыкей: здесь есть и старинная архитектура, и граффити, и бурлящий рынок со свежей рыбой. В соседнем Ускюдаре я покажу вам религиозный факультет университета Мармара, необычную стеклянную мечеть и место, откуда отправлялись завоевывать другие страны солдаты Османской империи. Кроме того, вы побываете в симпатичном квартале Кузгунджук с яркими деревянными домами и на холме Чамлыджа, откуда открываются потрясающие виды Стамбула.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов моей команды
  • Между удаленными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Билеты оплачиваются дополнительно — около 2 евро с человека за все переезды
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музаффер
Музаффер — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Турции! Меня зовут Музаффер. Я и моя команда гидов много лет живём в Стамбуле и знаем все его тайные уголки. С радостью покажем вам любимый город и расскажем о нём интересные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Всем хорошего настроения. Хочу поделиться впечатлениями. Экскурсию по Стамбулу проводил Абдурахим. Хорошо говорит по русски. Проводил нас по узким улочкам старого города. Попробовали местный чай, который заваривают на дровяной печи.
читать дальшеуменьшить

Увидели много достопримечательностей, прокатились на трамвае, переправились через Босфор на пароме, узнали много интересных фактов из истории города, местных обычаях. Маршрут строился с учётом наших пожеланий. Устали - присели отдохнуть, проголодались - посидели в кафе с красивым видом на город. Никуда не торопились но увидели и узнали очень много интересного. Стамбул очень колоритный город и Абдурахим показал нам его во всей красе.

Всем хорошего настроения. Хочу поделиться впечатлениями. Экскурсию по Стамбулу проводил Абдурахим. Хорошо говорит по русски. Проводил
Всем хорошего настроения. Хочу поделиться впечатлениями. Экскурсию по Стамбулу проводил Абдурахим. Хорошо говорит по русски. Проводил
Всем хорошего настроения. Хочу поделиться впечатлениями. Экскурсию по Стамбулу проводил Абдурахим. Хорошо говорит по русски. Проводил
Всем хорошего настроения. Хочу поделиться впечатлениями. Экскурсию по Стамбулу проводил Абдурахим. Хорошо говорит по русски. Проводил
Всем хорошего настроения. Хочу поделиться впечатлениями. Экскурсию по Стамбулу проводил Абдурахим. Хорошо говорит по русски. Проводил
Всем хорошего настроения. Хочу поделиться впечатлениями. Экскурсию по Стамбулу проводил Абдурахим. Хорошо говорит по русски. Проводил
Всем хорошего настроения. Хочу поделиться впечатлениями. Экскурсию по Стамбулу проводил Абдурахим. Хорошо говорит по русски. Проводил
Вам был полезен этот отзыв?
OLga
Были в Стамбуле не первый раз и соответственно хотелось получить иные впечатления отличные от стандартных. Но к сожалению в таком варианте выбор предложений не велик. Трипстер выбрали намеренно поскольку уже
читать дальшеуменьшить

не раз пользуемся его услугами и это, на мой взгляд некая гарантия хорошего впечатления.
Поездка была спонтанной и поэтому много времени на поиски предложений по нестандартным экскурсиям не было. Соответственно, выбор пал на «Стамбул по-новому» где было обещано насыщенный маршрут по менее известным, но не менее интересным местам, а ещё и прельщала цена. В назначенное время на лобби отеля нас встретил Абдуррахим и, полетели:) Да-да, именно полетели, поскольку 5-ти часовая экскурсия пролетела за один миг, мы даже не успели опомниться. Все было настолько стремительно, насыщенно, зрелищно, весело и динамично, что порой напоминало гонку. Но Абдуррахим был прав, он как и обещал, показал нам другой Стамбул, мы действительно «поймали» дух азиатского Стамбула. И удивились, как он не похож на предыдущие впечатления, и как при этом самобытен и приятен. Один только танец «а-ля дервиш» пожилого мужчины посреди обеденной улицы стоил того, чтобы туда забрести. И местный рыночек, напоненный ароматами, колоритом и прохладой, на котором рыба свежайшего улова демонстрирует вывернутые наружу алые жабры. И вкусная халва с фисташками. И улочки, и кафешки, и ароматы кофе и табака. И люди, молодые и в возрасте, улыбающиеся и спешащие по делам, и домики для животных, и лавки с антиквариатом, и старьевщики с тележками. Восток, одним словом.
Особенно впечатлили своим размахом и архитектурой Мечеть Чамлыджа (в простонародье мечеть Эрдогана) и модерновая Мечеть Шакирин, до этих мест самостоятельно вряд ли бы добрались.
. За время экскурсии мы передвигались кроме метро на водном паромчике, автобусе, такси и в целом намотали ножками более 20 тыс шагов. А ещё, Абдуррахим нам практически устроил фотосессию. Причём мы не любители особо запечатлевать себя на фото, но собственно нас и не спрашивали. Просто и лаконично было указано место, где нужно встать и все в ритме и динамике, что честно говоря, слегка раздражало. Но! Когда вечером Абдуррахим прислал нам более 100 фото и прямо таки отличных, конечно же впечатлило.
Одним словом, экскурсия удалась, за что Абдуррахиму огромное спасибо!!!

И да, благодаря скорости передвижения во время экскурсии, фанаты могут сэкономить один день на фитнесе:)

Вам был полезен этот отзыв?
Хасан
Очень интересная и населенная экскурсия.
Музаффер очень отзывчивый, внимательный гид.
Было очень интересно слушать не только о достопримечательностях но и вообще про уклад жизни, истории, архитектуре. Рекоммендую!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Стамбул по-новому»

Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
На машине
4 часа
-
5%
77 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Исследовать в дружеском формате аутентичные места азиатской стороны на автопешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €276€290 за всё до 3 чел.
Нетуристический Стамбул
Пешая
5 часов
-
20%
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €200€250 за всё до 4 чел.
Стамбул на вкус: прогулка по азиатским районам
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул на вкус: прогулка по азиатским районам
Погулять по ярким кварталам и попробовать традиционные турецкие блюда
Начало: В районе Султанахмет
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €120 за всё до 4 чел.
Все грани Стамбула
Пешая
4 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все грани Стамбула
Самые колоритные районы европейской и азиатской частей города на душевной экскурсии
Начало: Пристань Эмионю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €154 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €257 за экскурсию