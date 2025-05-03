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не раз пользуемся его услугами и это, на мой взгляд некая гарантия хорошего впечатления.

Поездка была спонтанной и поэтому много времени на поиски предложений по нестандартным экскурсиям не было. Соответственно, выбор пал на «Стамбул по-новому» где было обещано насыщенный маршрут по менее известным, но не менее интересным местам, а ещё и прельщала цена. В назначенное время на лобби отеля нас встретил Абдуррахим и, полетели:) Да-да, именно полетели, поскольку 5-ти часовая экскурсия пролетела за один миг, мы даже не успели опомниться. Все было настолько стремительно, насыщенно, зрелищно, весело и динамично, что порой напоминало гонку. Но Абдуррахим был прав, он как и обещал, показал нам другой Стамбул, мы действительно «поймали» дух азиатского Стамбула. И удивились, как он не похож на предыдущие впечатления, и как при этом самобытен и приятен. Один только танец «а-ля дервиш» пожилого мужчины посреди обеденной улицы стоил того, чтобы туда забрести. И местный рыночек, напоненный ароматами, колоритом и прохладой, на котором рыба свежайшего улова демонстрирует вывернутые наружу алые жабры. И вкусная халва с фисташками. И улочки, и кафешки, и ароматы кофе и табака. И люди, молодые и в возрасте, улыбающиеся и спешащие по делам, и домики для животных, и лавки с антиквариатом, и старьевщики с тележками. Восток, одним словом.

Особенно впечатлили своим размахом и архитектурой Мечеть Чамлыджа (в простонародье мечеть Эрдогана) и модерновая Мечеть Шакирин, до этих мест самостоятельно вряд ли бы добрались.

. За время экскурсии мы передвигались кроме метро на водном паромчике, автобусе, такси и в целом намотали ножками более 20 тыс шагов. А ещё, Абдуррахим нам практически устроил фотосессию. Причём мы не любители особо запечатлевать себя на фото, но собственно нас и не спрашивали. Просто и лаконично было указано место, где нужно встать и все в ритме и динамике, что честно говоря, слегка раздражало. Но! Когда вечером Абдуррахим прислал нам более 100 фото и прямо таки отличных, конечно же впечатлило.

Одним словом, экскурсия удалась, за что Абдуррахиму огромное спасибо!!!



И да, благодаря скорости передвижения во время экскурсии, фанаты могут сэкономить один день на фитнесе:)