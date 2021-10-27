Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании

5
1 отзыв
Стамбул — это не только Голубая мечеть и Айя-София.

Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по менее известным, но не менее интересным местам! Вы погуляете по колоритным кварталам Балат, Кадыкей, Ускюдар и Кузгунджук.

Прокатитесь на разных видах транспорта и посмотрите на город с высоты, влюбитесь в цветные дома и мощеные улочки.
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому
Стамбул по-новому

Что вас ожидает

Мечеть Сулеймание и Балат

Вы осмотрите величественную мечеть Сулеймание 16 века, после чего отправитесь в колоритный район Балат: зайдете в церковь Святого Георгия Победоносца и полюбуетесь старинным зданием Греческого православного лицея. А чтобы увидеть пролив Золотой Рог, подниметесь на панорамную площадку с шикарным обзором. На этом европейская часть нашей прогулки завершится — мы сядем на паром и поплывем в Азию.

Краски азиатского Стамбула

Мы исследуем престижный, уютный и цивилизованный район Кадыкей: здесь есть и старинная архитектура, и граффити, и бурлящий рынок со свежей рыбой. В соседнем Ускюдаре я покажу вам религиозный факультет университета Мармара, необычную стеклянную мечеть и место, откуда отправлялись завоевывать другие страны солдаты Османской империи. Кроме того, вы побываете в симпатичном квартале Кузгунджук с яркими деревянными домами и на холме Чамлыджа, откуда открываются потрясающие виды Стамбула.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов моей команды
  • Между удаленными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Билеты оплачиваются дополнительно — около 2 евро с человека за все переезды
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Музаффер
Музаффер
Здравствуйте, дорогие гости Турции! Меня зовут Музаффер. Я и моя команда гидов много лет живем в Стамбуле и знаем все его тайные уголки. С радостью покажем вам любимый город и расскажем о нем интересные факты.
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1 реальный отзыв

Хасан
27 окт 2021
Очень интересная и населенная экскурсия.
Музаффер очень отзывчивый, внимательный гид.
Было очень интересно слушать не только о достопримечательностях но и вообще про уклад жизни, истории, архитектуре. Рекоммендую!

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