Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по менее известным, но не менее интересным местам! Вы погуляете по колоритным кварталам Балат, Кадыкей, Ускюдар и Кузгунджук.
Прокатитесь на разных видах транспорта и посмотрите на город с высоты, влюбитесь в цветные дома и мощеные улочки.
Описание экскурсии
Мечеть Сулеймание и Балат
Вы осмотрите величественную мечеть Сулеймание 16 века, после чего отправитесь в колоритный район Балат: зайдете в церковь Святого Георгия Победоносца и полюбуетесь старинным зданием Греческого православного лицея. А чтобы увидеть пролив Золотой Рог, подниметесь на панорамную площадку с шикарным обзором. На этом европейская часть нашей прогулки завершится — мы сядем на паром и поплывем в Азию!
Краски азиатского Стамбула
Мы исследуем престижный, уютный и цивилизованный район Кадыкей: здесь есть и старинная архитектура, и граффити, и бурлящий рынок со свежей рыбой. В соседнем Ускюдаре я покажу вам религиозный факультет университета Мармара, необычную стеклянную мечеть и место, откуда отправлялись завоевывать другие страны солдаты Османской империи. Кроме того, вы побываете в симпатичном квартале Кузгунджук с яркими деревянными домами и на холме Чамлыджа, откуда открываются потрясающие виды Стамбула.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов моей команды
- Между удаленными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Билеты оплачиваются дополнительно — около 2 евро с человека за все переезды
- Еда и напитки не включены в стоимость
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Музаффер очень отзывчивый, внимательный гид.
Было очень интересно слушать не только о достопримечательностях но и вообще про уклад жизни, истории, архитектуре. Рекоммендую!