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Стамбул султанов: Топкапы, гарем и Голубая мечеть

Увидеть город через истории власти, любви и борьбы за трон
Этот маршрут объединяет две великие эпохи Стамбула — византийскую и османскую.

Вы увидите знаковые памятники города, посетите дворец Топкапы с гаремом и проследите, как менялся Константинополь после прихода османов. Экскурсия особенно понравится тем, кому интересны история и сериал «Великолепный век».

Мы поговорим о Сулеймане Великолепном, Хюррем-султан и придворной жизни, а исторические факты дополним легендами и дворцовыми интригами.
Стамбул султанов: Топкапы, гарем и Голубая мечеть
Стамбул султанов: Топкапы, гарем и Голубая мечеть
Стамбул султанов: Топкапы, гарем и Голубая мечеть

Описание экскурсии

Дворец Топкапы

Главная резиденция османских султанов на протяжении почти 400 лет. Мы посетим роскошные дворы дворца, гарем и селамлык, увидим сокровищницу с драгоценностями, тронами и историческими реликвиями. Вы узнаете о жизни султанов, интригах гарема и тайнах Османской империи.

Церковь Святой Ирины

Одна из старейших церквей Константинополя, построенная ещё в византийскую эпоху. Здесь сохранились древние стены, уникальная атмосфера и великолепная акустика, благодаря которой сегодня здесь проходят концерты классической музыки.

Голубая мечеть

Знаменитая мечеть Султанахмет, ставшая одним из символов Стамбула. Мы увидим её величественный купол, шесть минаретов и интерьер, украшенный тысячами изникских изразцов. Поговорим о султане Ахмеде I и особенностях османской архитектуры XVII века.

Ипподром Константинополя

Сердце древнего Константинополя, где проходили гонки колесниц, народные праздники и важнейшие события Византийской империи. На площади сохранились Египетский обелиск, Змеиная колонна и Немецкий фонтан.

Дворец Ибрагима-паши (внешний осмотр)
Дворец великого визиря и ближайшего соратника султана Сулеймана Великолепного. Я расскажу о судьбе Ибрагима-паши и его роли в истории Османской империи.

Хаммам Хюррем-султан (внешний осмотр)
Легендарный хаммам, построенный архитектором Синаном. Вы узнаете историю Сулеймана и Хюррем, а также познакомитесь с традициями османской банной культуры.

Темы:

  • Как формировалась и развивалась Османская империя после завоевания Константинополя султаном Мехмедом II.
  • Почему дворец Топкапы стал главным политическим центром империи и как была устроена жизнь султанского двора.
  • Как жили султаны, наложницы и евнухи в гареме, какие интриги и тайны скрывались за стенами дворца.
  • Какие священные реликвии хранятся в Топкапы и почему они имеют особое значение для исламского мира.
  • Как переплелись византийская и османская эпохи в истории Стамбула.
  • Почему церковь Святой Ирины считается одной из важнейших христианских святынь города и чем она отличается от других византийских храмов.
  • Как создавалась Голубая мечеть и почему она стала одним из символов Стамбула.
  • Как проходила жизнь на Ипподроме Константинополя: гонки колесниц, народные восстания и императорские церемонии.
  • Кто такой Ибрагим-паша и почему его дворец считался одним из самых роскошных зданий Османской эпохи.
  • Какую роль сыграла Хюррем-султан в истории империи и почему её имя до сих пор окружено легендами.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, билеты во дворец Топкапы и церковь Святой Ирины
  • Для посещения мечети женщинам рекомендуем платок, одежду с закрытыми плечами и коленями, мужчинам — одежду ниже колен
  • Обед не включён, однако по маршруту будут свободные минуты для покупки напитков или лёгких закусок
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет€81
Детский билет€72
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Трансфер из отелей в центральных районах Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамед
Мамед — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 369 туристов
Я живу в Стамбуле уже несколько лет и работаю в сфере туризма и организации круизов по Босфору. Этот город стал для меня не просто местом жительства — он вдохновляет каждый
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день своей историей, культурой и атмосферой. Я прекрасно знаю европейскую и азиатскую стороны Стамбула, его старинные улочки, смотровые площадки, лучшие рестораны и, конечно, секретные места, куда редко доходят туристы. Как организатор я уделяю большое внимание комфорту гостей — от момента трансфера до последних минут прогулки. Мне важно, чтобы каждый почувствовал настоящую магию Стамбула: огни ночного Босфора, восточные ароматы, турецкое гостеприимство и атмосферу праздника.

Входит в следующие категории Стамбула

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