Вы увидите знаковые памятники города, посетите дворец Топкапы с гаремом и проследите, как менялся Константинополь после прихода османов. Экскурсия особенно понравится тем, кому интересны история и сериал «Великолепный век».
Мы поговорим о Сулеймане Великолепном, Хюррем-султан и придворной жизни, а исторические факты дополним легендами и дворцовыми интригами.
Описание экскурсии
Дворец Топкапы
Главная резиденция османских султанов на протяжении почти 400 лет. Мы посетим роскошные дворы дворца, гарем и селамлык, увидим сокровищницу с драгоценностями, тронами и историческими реликвиями. Вы узнаете о жизни султанов, интригах гарема и тайнах Османской империи.
Церковь Святой Ирины
Одна из старейших церквей Константинополя, построенная ещё в византийскую эпоху. Здесь сохранились древние стены, уникальная атмосфера и великолепная акустика, благодаря которой сегодня здесь проходят концерты классической музыки.
Голубая мечеть
Знаменитая мечеть Султанахмет, ставшая одним из символов Стамбула. Мы увидим её величественный купол, шесть минаретов и интерьер, украшенный тысячами изникских изразцов. Поговорим о султане Ахмеде I и особенностях османской архитектуры XVII века.
Ипподром Константинополя
Сердце древнего Константинополя, где проходили гонки колесниц, народные праздники и важнейшие события Византийской империи. На площади сохранились Египетский обелиск, Змеиная колонна и Немецкий фонтан.
Дворец Ибрагима-паши (внешний осмотр)
Дворец великого визиря и ближайшего соратника султана Сулеймана Великолепного. Я расскажу о судьбе Ибрагима-паши и его роли в истории Османской империи.
Хаммам Хюррем-султан (внешний осмотр)
Легендарный хаммам, построенный архитектором Синаном. Вы узнаете историю Сулеймана и Хюррем, а также познакомитесь с традициями османской банной культуры.
Темы:
- Как формировалась и развивалась Османская империя после завоевания Константинополя султаном Мехмедом II.
- Почему дворец Топкапы стал главным политическим центром империи и как была устроена жизнь султанского двора.
- Как жили султаны, наложницы и евнухи в гареме, какие интриги и тайны скрывались за стенами дворца.
- Какие священные реликвии хранятся в Топкапы и почему они имеют особое значение для исламского мира.
- Как переплелись византийская и османская эпохи в истории Стамбула.
- Почему церковь Святой Ирины считается одной из важнейших христианских святынь города и чем она отличается от других византийских храмов.
- Как создавалась Голубая мечеть и почему она стала одним из символов Стамбула.
- Как проходила жизнь на Ипподроме Константинополя: гонки колесниц, народные восстания и императорские церемонии.
- Кто такой Ибрагим-паша и почему его дворец считался одним из самых роскошных зданий Османской эпохи.
- Какую роль сыграла Хюррем-султан в истории империи и почему её имя до сих пор окружено легендами.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, билеты во дворец Топкапы и церковь Святой Ирины
- Для посещения мечети женщинам рекомендуем платок, одежду с закрытыми плечами и коленями, мужчинам — одежду ниже колен
- Обед не включён, однако по маршруту будут свободные минуты для покупки напитков или лёгких закусок
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|€81
|Детский билет
|€72