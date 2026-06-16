Этот маршрут объединяет две великие эпохи Стамбула — византийскую и османскую. Вы увидите знаковые памятники города, посетите дворец Топкапы с гаремом и проследите, как менялся Константинополь после прихода османов. Экскурсия особенно понравится тем, кому интересны история и сериал «Великолепный век». Мы поговорим о Сулеймане Великолепном, Хюррем-султан и придворной жизни, а исторические факты дополним легендами и дворцовыми интригами.

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Описание экскурсии

Дворец Топкапы

Главная резиденция османских султанов на протяжении почти 400 лет. Мы посетим роскошные дворы дворца, гарем и селамлык, увидим сокровищницу с драгоценностями, тронами и историческими реликвиями. Вы узнаете о жизни султанов, интригах гарема и тайнах Османской империи.

Церковь Святой Ирины

Одна из старейших церквей Константинополя, построенная ещё в византийскую эпоху. Здесь сохранились древние стены, уникальная атмосфера и великолепная акустика, благодаря которой сегодня здесь проходят концерты классической музыки.

Голубая мечеть

Знаменитая мечеть Султанахмет, ставшая одним из символов Стамбула. Мы увидим её величественный купол, шесть минаретов и интерьер, украшенный тысячами изникских изразцов. Поговорим о султане Ахмеде I и особенностях османской архитектуры XVII века.

Ипподром Константинополя

Сердце древнего Константинополя, где проходили гонки колесниц, народные праздники и важнейшие события Византийской империи. На площади сохранились Египетский обелиск, Змеиная колонна и Немецкий фонтан.

Дворец Ибрагима-паши (внешний осмотр)

Дворец великого визиря и ближайшего соратника султана Сулеймана Великолепного. Я расскажу о судьбе Ибрагима-паши и его роли в истории Османской империи.

Хаммам Хюррем-султан (внешний осмотр)

Легендарный хаммам, построенный архитектором Синаном. Вы узнаете историю Сулеймана и Хюррем, а также познакомитесь с традициями османской банной культуры.

Темы:

Как формировалась и развивалась Османская империя после завоевания Константинополя султаном Мехмедом II.

Почему дворец Топкапы стал главным политическим центром империи и как была устроена жизнь султанского двора.

Как жили султаны, наложницы и евнухи в гареме, какие интриги и тайны скрывались за стенами дворца.

Какие священные реликвии хранятся в Топкапы и почему они имеют особое значение для исламского мира.

Как переплелись византийская и османская эпохи в истории Стамбула.

Почему церковь Святой Ирины считается одной из важнейших христианских святынь города и чем она отличается от других византийских храмов.

Как создавалась Голубая мечеть и почему она стала одним из символов Стамбула.

Как проходила жизнь на Ипподроме Константинополя: гонки колесниц, народные восстания и императорские церемонии.

Кто такой Ибрагим-паша и почему его дворец считался одним из самых роскошных зданий Османской эпохи.

Какую роль сыграла Хюррем-султан в истории империи и почему её имя до сих пор окружено легендами.

Организационные детали