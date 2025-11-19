Магический Стамбул на закате Мы отправляемся в двухчасовой закатный круиз по Босфору — лучшему времени суток, когда город выглядит максимально эффектно. По пути вы увидите более 15 главных достопримечательностей, включая:

Дворец Долмабахче — последняя резиденция султанов.

Чираган Палас — роскошный дворец-отель на берегу.

Мечеть Ортакёй под Босфорским мостом — культовая фотолокация.

Босфорский мост — символ соединения Европы и Азии.

Крепость Румелихисары — построена Мехмедом Завоевателем перед взятием Константинополя.

Анадолухисары — старейшая крепость на азиатской стороне.

Дворец Бейлербейи — летняя резиденция османских султанов.

Кючюксу павильон — маленький, но очень изящный дворец для приёмов.

Девичья башня (Kız Kulesi) — легенда Босфора и самая романтичная точка.

Исторический полуостров: Айя-София, Топкапы и панорама Старого города.

• Галатская башня, Каракей и лучшие панорамы европейской части. Важная информация:

Если вы выбрали опцию с трансфером из отеля, имейте в виду, что трансфер доступен только из туристической зоны (Султанахмет, Лалели, Аксарай, Беязыт, Сиркеджи, Каракёй, Таксим).