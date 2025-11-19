Мои заказы

Стамбул: закатный круиз по Босфору с аудиогидом и напитками

Вас ждёт закатный круиз по Босфору — лучшему времени суток, когда город выглядит максимально эффектно.

Закат подсвечивает дворцы, мечети и мосты золотым светом, а огни вечернего Стамбула создают идеальную атмосферу для фото и видео.
Описание круиза

Магический Стамбул на закате Мы отправляемся в двухчасовой закатный круиз по Босфору — лучшему времени суток, когда город выглядит максимально эффектно. По пути вы увидите более 15 главных достопримечательностей, включая:
  • Дворец Долмабахче — последняя резиденция султанов.
  • Чираган Палас — роскошный дворец-отель на берегу.
  • Мечеть Ортакёй под Босфорским мостом — культовая фотолокация.
  • Босфорский мост — символ соединения Европы и Азии.
  • Крепость Румелихисары — построена Мехмедом Завоевателем перед взятием Константинополя.
  • Анадолухисары — старейшая крепость на азиатской стороне.
  • Дворец Бейлербейи — летняя резиденция османских султанов.
  • Кючюксу павильон — маленький, но очень изящный дворец для приёмов.
  • Девичья башня (Kız Kulesi) — легенда Босфора и самая романтичная точка.
  • Исторический полуостров: Айя-София, Топкапы и панорама Старого города.

• Галатская башня, Каракей и лучшие панорамы европейской части. Важная информация:

Если вы выбрали опцию с трансфером из отеля, имейте в виду, что трансфер доступен только из туристической зоны (Султанахмет, Лалели, Аксарай, Беязыт, Сиркеджи, Каракёй, Таксим).

Каждый день в 15:45

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 часа прогулки на закате на комфортной мегаяхте
  • Живое аудиовещание на русском языке через общую колонку
  • Мобильный аудиогид на 6 языках, который вы можете скачать на телефон и слушать через свои наушники
  • Безлимитные напитки: газировка, чай и вода
Что не входит в цену
  • Питание (по желанию) - выберите соответствующую опцию при оформлении тура
  • Трансфер (по желанию) - выберите опцию с трансфером из туристических районов
Место начала и завершения?
T1 Kabataş Tramvay İstasyonu, Трамвайная станция · Бейоглу, махалле Омер-Авни, площадь Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Важная информация
  • Если вы выбрали опцию с трансфером из отеля
  • Имейте в виду
  • Что трансфер доступен только из туристической зоны (Султанахмет, Лалели, Аксарай, Беязыт, Сиркеджи, Каракёй, Таксим)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

