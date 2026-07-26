Великолепный Стамбул: дворец Долмабахче, святыни и панорамы
Заглянуть в роскошные покои османских султанов и увидеть город разных эпох
Отправляемся в путешествие от блеска султанского дворца к величию главной имперской мечети, а затем — к камерной Малой Айя-Софии.
Вы полюбуетесь видами на Босфор и Золотой Рог, проследите путь города от византийской столицы до центра Османской империи, увидите его главные символы разных эпох и поймаете ритм аутентичного Стамбула.
Описание экскурсии
9:00 — встреча
Знакомимся, разбираем радиогиды и начинаем путешествие.
9:45 — мечеть Сулеймание
Вы посетите один из главных шедевров архитектора Мимара Синана, построенный по приказу Сулеймана Великолепного. Осмотрите интерьер мечети, полюбуетесь панорамой Золотого Рога и Босфора с её террас и увидите мавзолеи султана и Хюррем.
10:45 — бухта Золотой Рог
Из окна автобуса увидите естественную гавань, благодаря которой Константинополь стал одним из важнейших городов в эпоху Средневековья.
11:00 — Галатский мост
Остановимся у моста, который соединяет исторический центр с районом Галата. Отсюда открываются одни из самых узнаваемых видов на старый Стамбул.
11:15 — дворец Долмабахче
Вы побываете в роскошной резиденции последних османских султанов, где европейская архитектура сочетается с восточной роскошью. Увидите знаменитую хрустальную люстру и узнаете, почему именно этот дворец связан с именем Мустафы Кемаля Ататюрка.
12:30 — Малая Айя-София
Окажетесь в одном из древнейших византийских храмов города и почувствуете атмосферу спокойного, нетуристического Стамбула.
13:30 — цистерна «1001 колонна»
Спуститесь в древнее подземное водохранилище Константинополя и познакомитесь с ещё одной гранью истории византийского города.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, входные билеты
Для лучшей слышимости выдадим наушники с bluetooth — гид будет говорить в микрофон
С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:45 и 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€95
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 619 туристов
Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями по истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.
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