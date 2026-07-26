Отправляемся в путешествие от блеска султанского дворца к величию главной имперской мечети, а затем — к камерной Малой Айя-Софии. Вы полюбуетесь видами на Босфор и Золотой Рог, проследите путь города от византийской столицы до центра Османской империи, увидите его главные символы разных эпох и поймаете ритм аутентичного Стамбула.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — встреча

Знакомимся, разбираем радиогиды и начинаем путешествие.

9:45 — мечеть Сулеймание

Вы посетите один из главных шедевров архитектора Мимара Синана, построенный по приказу Сулеймана Великолепного. Осмотрите интерьер мечети, полюбуетесь панорамой Золотого Рога и Босфора с её террас и увидите мавзолеи султана и Хюррем.

10:45 — бухта Золотой Рог

Из окна автобуса увидите естественную гавань, благодаря которой Константинополь стал одним из важнейших городов в эпоху Средневековья.

11:00 — Галатский мост

Остановимся у моста, который соединяет исторический центр с районом Галата. Отсюда открываются одни из самых узнаваемых видов на старый Стамбул.

11:15 — дворец Долмабахче

Вы побываете в роскошной резиденции последних османских султанов, где европейская архитектура сочетается с восточной роскошью. Увидите знаменитую хрустальную люстру и узнаете, почему именно этот дворец связан с именем Мустафы Кемаля Ататюрка.

12:30 — Малая Айя-София

Окажетесь в одном из древнейших византийских храмов города и почувствуете атмосферу спокойного, нетуристического Стамбула.

13:30 — цистерна «1001 колонна»

Спуститесь в древнее подземное водохранилище Константинополя и познакомитесь с ещё одной гранью истории византийского города.

Организационные детали