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Великолепный Стамбул: дворец Долмабахче, святыни и панорамы

Заглянуть в роскошные покои османских султанов и увидеть город разных эпох
Отправляемся в путешествие от блеска султанского дворца к величию главной имперской мечети, а затем — к камерной Малой Айя-Софии.

Вы полюбуетесь видами на Босфор и Золотой Рог, проследите путь города от византийской столицы до центра Османской империи, увидите его главные символы разных эпох и поймаете ритм аутентичного Стамбула.
Великолепный Стамбул: дворец Долмабахче, святыни и панорамы
Великолепный Стамбул: дворец Долмабахче, святыни и панорамы
Великолепный Стамбул: дворец Долмабахче, святыни и панорамы

Описание экскурсии

9:00 — встреча

Знакомимся, разбираем радиогиды и начинаем путешествие.

9:45 — мечеть Сулеймание

Вы посетите один из главных шедевров архитектора Мимара Синана, построенный по приказу Сулеймана Великолепного. Осмотрите интерьер мечети, полюбуетесь панорамой Золотого Рога и Босфора с её террас и увидите мавзолеи султана и Хюррем.

10:45 — бухта Золотой Рог

Из окна автобуса увидите естественную гавань, благодаря которой Константинополь стал одним из важнейших городов в эпоху Средневековья.

11:00 — Галатский мост

Остановимся у моста, который соединяет исторический центр с районом Галата. Отсюда открываются одни из самых узнаваемых видов на старый Стамбул.

11:15 — дворец Долмабахче

Вы побываете в роскошной резиденции последних османских султанов, где европейская архитектура сочетается с восточной роскошью. Увидите знаменитую хрустальную люстру и узнаете, почему именно этот дворец связан с именем Мустафы Кемаля Ататюрка.

12:30 — Малая Айя-София

Окажетесь в одном из древнейших византийских храмов города и почувствуете атмосферу спокойного, нетуристического Стамбула.

13:30 — цистерна «1001 колонна»

Спуститесь в древнее подземное водохранилище Константинополя и познакомитесь с ещё одной гранью истории византийского города.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты
  • Для лучшей слышимости выдадим наушники с bluetooth — гид будет говорить в микрофон
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:45 и 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€95
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 619 туристов
Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями по истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.

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