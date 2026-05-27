Вкусы Стамбула: гастротур с мастер-классами и прогулкой на яхте

В Стамбуле Восток встречается с Западом… на одной тарелке. Как правильно заваривать чай? Почему кофе-пауза — целый ритуал? Какие рецепты переняли у русских? Вы узнаете, что входит в правильный турецкий завтрак и научитесь готовить несколько блюд. Прокатитесь по Босфору и погуляете по знаменитым районам, где каждый вкус — отражение их истории.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Встретимся в порту Эминёню и отправимся на Египетский рынок. Поговорим о его прошлом и настоящем и купим ингредиенты для турецкого завтрака — свежий хлеб, сыры, оливки, мёд, каймак и ароматный чай.

Заглянем в пекарню и купим хрустящие симиты.

Вернёмся с покупками в порт, разместимся на яхте, и я познакомлю вас с процессом заваривания чая по-турецки, проведу мастер-класс по приготовлению менемена — турецкой шакшуки.

Накроем стол по всем правилам и позавтракаем.

После отправимся на 2-часовую прогулку по Босфору.

Продолжим прогулкой по площади Таксим. Вы попробуете турецкий донер, пройдёте по известной улице Истикляль и познакомитесь с атмосферой этого района.

У Галатской башни для вас проведут мастер-класс по приготовлению рыбы в лаваше — балык-экмек.

В завершение посетим район Каракёй, где подсластим горечь расставания дегустацией традиционной пахлавы с фисташками, чая или кофе с видом на Босфор. Желающие попробуют лукум ручной работы.

Организационные детали

С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы: