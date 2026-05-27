Вкусы Стамбула: гастротур с мастер-классами и прогулкой на яхте
Культура, традиции и история через кулинарию
В Стамбуле Восток встречается с Западом… на одной тарелке.
Как правильно заваривать чай? Почему кофе-пауза — целый ритуал? Какие рецепты переняли у русских? Вы узнаете, что входит в правильный турецкий завтрак и научитесь готовить несколько блюд. Прокатитесь по Босфору и погуляете по знаменитым районам, где каждый вкус — отражение их истории.
Описание мастер-класса
Встретимся в порту Эминёню и отправимся на Египетский рынок. Поговорим о его прошлом и настоящем и купим ингредиенты для турецкого завтрака — свежий хлеб, сыры, оливки, мёд, каймак и ароматный чай.
Заглянем в пекарню и купим хрустящие симиты.
Вернёмся с покупками в порт, разместимся на яхте, и я познакомлю вас с процессом заваривания чая по-турецки, проведу мастер-класс по приготовлению менемена — турецкой шакшуки.
Накроем стол по всем правилам и позавтракаем.
После отправимся на 2-часовую прогулку по Босфору.
Продолжим прогулкой по площади Таксим. Вы попробуете турецкий донер, пройдёте по известной улице Истикляль и познакомитесь с атмосферой этого района.
У Галатской башни для вас проведут мастер-класс по приготовлению рыбы в лаваше — балык-экмек.
В завершение посетим район Каракёй, где подсластим горечь расставания дегустацией традиционной пахлавы с фисташками, чая или кофе с видом на Босфор. Желающие попробуют лукум ручной работы.
Организационные детали
С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
ингредиенты для турецкого завтрака — около €10 с чел.
симиты — €2 с чел.
прогулка по Босфору на яхте — €10 с чел.
мастер-класс по приготовлению рыбы в лаваше — €15
дегустация традиционной пахлавы с чаем или кофе — €15
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Участник
€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 13569 туристов
Мерхаба! Мы с командой проводим экскурсии по Стамбулу, чтобы показать его настоящим — за пределами открыток и привычных маршрутов. Историю города раскрываем через судьбы и события, которые остаются важными сегодня.
сегодня.
Наши гиды любят Стамбул, изучают архивы, встречаются с местными, умеют слушать и находить общий язык с любыми гостями. Мы честно говорим и о триумфах, и о сложных страницах прошлого. Специализация — индивидуальные прогулки по Босфору и нетуристические маршруты.
На наших экскурсиях главное — не даты, а истории и эмоции. Мы адаптируем рассказ под интересы группы, а после делимся рекомендациями. Гости уезжают с живыми воспоминаниями и желанием вернуться.
