Погулять по улицам Старого города и прикоснуться к истории его знаковых мест на обзорной экскурсии
Услышите предания о Чингисхане и Святом Иове, раскроете историю неприступной цитадели Арк и оцените минарет Калян — словно маяк он указывал путь торговым караванам и паломникам. Я расскажу вам о местных традициях, культуре и кухне. Помогу почувствовать душу и сердце священного города.
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Описание
Что вас ожидает
Ляби-Хауз — одна из центральных площадей Бухары, на которой расположены старинные медресе и живописный пруд. Я поделюсь историей этого места, которое так любят местные жители и гости города.
Синагога — я покажу вам синагогу 16 века и проведу по узким улочкам махалли. Это первый еврейский квартал города. Расскажу о строительстве синагоги и традициях местной еврейской общины.
Торговые купола — символ Старого города. Рассматривая их, вы услышите о купцах и ремесленниках, династии Шейбанидов и других известных правителях Бухарского ханства.
Пои-Калон — вы оцените архитектурный ансамбль на парадной площади Регистан. Он включает три сооружения 12-16 веков: медресе Мири Араб, мечеть и минарет Калон. Вы узнаете, как они создавались и в чём их архитектурные особенности.
Крепость Арк — древняя цитадель, занимающая почти 4 гектара. Это древнейший памятник города. Я помогу вам прикоснуться к её многовековой истории.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость — их общая стоимость около 10$ с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ляби-Хауз
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.