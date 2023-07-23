Бухара - колыбель науки, искусства и торговли

Погулять по улицам Старого города и прикоснуться к истории его знаковых мест на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
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В сердце сказочной Бухары вы познакомитесь с древними мечетями, медресе и мавзолеями.

Услышите предания о Чингисхане и Святом Иове, раскроете историю неприступной цитадели Арк и оцените минарет Калян — словно маяк он указывал путь торговым караванам и паломникам. Я расскажу вам о местных традициях, культуре и кухне. Помогу почувствовать душу и сердце священного города.
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
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Описание

Что вас ожидает

Ляби-Хауз — одна из центральных площадей Бухары, на которой расположены старинные медресе и живописный пруд. Я поделюсь историей этого места, которое так любят местные жители и гости города.

Синагога — я покажу вам синагогу 16 века и проведу по узким улочкам махалли. Это первый еврейский квартал города. Расскажу о строительстве синагоги и традициях местной еврейской общины.

Торговые купола — символ Старого города. Рассматривая их, вы услышите о купцах и ремесленниках, династии Шейбанидов и других известных правителях Бухарского ханства.

Пои-Калон — вы оцените архитектурный ансамбль на парадной площади Регистан. Он включает три сооружения 12-16 веков: медресе Мири Араб, мечеть и минарет Калон. Вы узнаете, как они создавались и в чём их архитектурные особенности.

Крепость Арк — древняя цитадель, занимающая почти 4 гектара. Это древнейший памятник города. Я помогу вам прикоснуться к её многовековой истории.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость — их общая стоимость около 10$ с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 июля 2023
Отличная экскурсия - за время экскурсии прошли всё значимые места, нам рассказали и показали всё по максимуму. Мы очень рады, что воспользовались услугами данного гида. Будем рекомендовать знакомым.
Отличная экскурсия - за время экскурсии прошли всё значимые места, нам рассказали и показали всё по

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