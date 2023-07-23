В сердце сказочной Бухары вы познакомитесь с древними мечетями, медресе и мавзолеями. Услышите предания о Чингисхане и Святом Иове, раскроете историю неприступной цитадели Арк и оцените минарет Калян — словно маяк он указывал путь торговым караванам и паломникам. Я расскажу вам о местных традициях, культуре и кухне. Помогу почувствовать душу и сердце священного города.

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Описание

Что вас ожидает

Ляби-Хауз — одна из центральных площадей Бухары, на которой расположены старинные медресе и живописный пруд. Я поделюсь историей этого места, которое так любят местные жители и гости города.

Синагога — я покажу вам синагогу 16 века и проведу по узким улочкам махалли. Это первый еврейский квартал города. Расскажу о строительстве синагоги и традициях местной еврейской общины.

Торговые купола — символ Старого города. Рассматривая их, вы услышите о купцах и ремесленниках, династии Шейбанидов и других известных правителях Бухарского ханства.

Пои-Калон — вы оцените архитектурный ансамбль на парадной площади Регистан. Он включает три сооружения 12-16 веков: медресе Мири Араб, мечеть и минарет Калон. Вы узнаете, как они создавались и в чём их архитектурные особенности.

Крепость Арк — древняя цитадель, занимающая почти 4 гектара. Это древнейший памятник города. Я помогу вам прикоснуться к её многовековой истории.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость — их общая стоимость около 10$ с человека.