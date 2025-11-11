Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены)

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Чтобы увидеть и узнать максимум за несколько часов, мы промчимся по городу, как скоростной Афросиаб! История Самаркада — настоящий приключенческий роман, и я расскажу и покажу вам всё самое интересное.



Прогуляемся по центру, а затем на электрическом тук-туке прокатимся по старинным кварталам, где время как будто остановилось. Вы в деталях познакомитесь с контрастами и историей нашего прекрасного города.