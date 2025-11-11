Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены)

Чтобы увидеть и узнать максимум за несколько часов, мы промчимся по городу, как скоростной Афросиаб! История Самаркада — настоящий приключенческий роман, и я расскажу и покажу вам всё самое интересное.
Прогуляемся по центру, а затем на электрическом тук-туке прокатимся по старинным кварталам, где время как будто остановилось. Вы в деталях познакомитесь с контрастами и историей нашего прекрасного города.
Время начала: 00:00-23:30 (каждые 30 минут)

Прогулка по историческому центру Самарканда
- Университетский бульвар — мы пройдём мимо вековых платанов-бесстыдниц и сделаем фото у бывшего русско-китайского дворца.
- Статуя Амира Тимура (Тамерлана) — вы узнаете, почему он стал национальным героем в современном Узбекистане.
- Мавзолей Амира Тимура. Посещение знаменитой усыпальницы Тимуридов — это гештальт, который должен закрыть каждый путешественник в Самарканде. Мы расскажем, как и почему знаменитого правителя стали называть Железным хромцом и как сложилась судьба его потомков.
- Парк имени Амира Тимура — здесь находится источник, который, по легенде, появился во времена Тимура.
- Площадь Регистан — самый узнаваемый исторический памятник страны. Когда-то на этом месте стояли караван-сараи и торговля била ключом, а на месте припаркованных машин привязывали верблюдов. Вы узнаете об истории и значении этого места и посетите Медресе Улугбека, Медресе Шердор и Медресе Тилля-Кари.
Экскурсия на электрическом тук-туке по древним улочкам города
- Мы проедем через махалли — традиционные мусульманские общины, где время как будто застыло, пока мужчины неспешно беседуют в чайхане о последних новостях.
- Зайдём в дома, которые когда-то принадлежали еврейским купцам.
- Заглянем в бывший еврейский квартал, который сейчас населяют местные цыгане люли, а также узбеки и таджики.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, часть маршрута проедем на электрическом тук-туке. Однако при желании можно согласовать проведение этой экскурсии на автомобиле (условия согласуем дополнительно).
- Тук-тук оплачивается отдельно.
- В стоимость включены билеты на посещение основных объектов.
- По желанию можем завезти вас в мечеть Биби-Ханум (билеты приобретаются дополнительно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость билета


|Стандартный билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Movenpick
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 835 туристов
Не показываем, а приглашаем поучаствовать. Мы ведём туда, где Восток раскрывает сердце, а ты вдруг понимаешь: ты не турист. Ты — часть этой земли.Задать вопрос
