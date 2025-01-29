Личное свидание с Самаркандом

Увлекательная прогулка по Самарканду: от средневековых мавзолеев до шумных базаров. Познакомьтесь с историей и культурой города голубых куполов
Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие сквозь века в Самарканде.

Прогулка по городу начинается с посещения средневековых памятников, таких как мавзолей Гур-Эмир и площадь Регистан.

Участники узнают о традициях и культуре самаркандцев, посетят ремесленный центр «Хунарманд» и знаменитые мечети. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками для фотографий. Отличный выбор для знакомства с городом и планирования дальнейших маршрутов
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные исторические памятники
  • 📸 Фотопаузы в живописных местах
  • 👣 Пешеходный маршрут без спешки
  • 🛍️ Визит на традиционный базар
  • 🎨 Знакомство с ремесленным искусством
Личное свидание с Самаркандом
Личное свидание с Самаркандом
Личное свидание с Самаркандом
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Центр ремесленников «Хунарманд»
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Мечеть Хазрет-Хазр
  • Сиабский базар

Описание экскурсии

Прогулка в сердце Самарканда сквозь века

Из всех городов Узбекистана именно в Самарканде можно буквально увидеть историю: вот сейчас мы стоим в средневековой части города, пройдёмся в сторону — перед вами русский квартал, повернём — и попадём в традиционную махаллю, вынырнем из арки — окажемся у мавзолея великого полководца… Так, гуляя с нашим увлечённым гидом, вы откроете тайны разных эпох Самарканда и увидите их ключевые памятники:

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан с тремя медресе
  • Центр ремесленников «Хунарманд»
  • Мечети Биби-Ханум и Хазрет-Хазр
  • Сиабский базар

Самарканд как слоёный пирог истории и культуры

Главная тема экскурсии — тонкая грань между прошлым и настоящим. Вы узнаете, как самаркандцы берегут традиции предков в институтах семьи и общественной жизни. Услышите о секрете успеха великого Тамерлана и о системе образования на этой территории в Средние века. Посмотрите на майолику, мозаику, терракоту и познакомитесь с древними градостроительными нормами. Откроете тонкости торговли на рынке и традиции узбекского гостеприимства.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить 20 Евро, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$20
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входного портала мавзолея Гур Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Ирина
29 янв 2025
Экскурсия прошла очень интересно,
Мы слушали не отрываясь, у гида очень глубокие знания о Самарканде, доброжелательная веселая грамотная девушка которая с большой любовью и трепетом рассказывала о обычаях и жизни города, помимо исторической информации.
Мы очень довольны. Спасибо
Виктор
28 янв 2025
Так, хочу написать отзыв о нашей экскурсии по Самарканду. Было интересно, не скучно, не занудно. Гида было приятно слушать, голос очень приятный, речь грамотная, не ожидал даже.
Короче, было классно.
Каролина
28 янв 2025
Обзорная индивидуальная экскурсия по Самарканду оставила только положительные эмоции! Мы погрузились в атмосферу города через истории, легенды и маленькие детали, которые делают Самарканд уникальным, прогулялись по узким улочкам, заглянули в
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укромные уголки города. Особенно понравилась подача материала, лёгкая, увлекательная, с нотками юмора и искренней любовью к городу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет открыть для себя Самарканд с другой стороны и прочувствовать его душу!

Обзорная индивидуальная экскурсия по Самарканду оставила только положительные эмоции! Мы погрузились в атмосферу города через истории,Обзорная индивидуальная экскурсия по Самарканду оставила только положительные эмоции! Мы погрузились в атмосферу города через истории,Обзорная индивидуальная экскурсия по Самарканду оставила только положительные эмоции! Мы погрузились в атмосферу города через истории,
Д
28 янв 2025
Экскурсия очень понравилась! Очень легко, доступно, интересно! Гид был очень доброжелательный, гостеприимный. 2.5 часа пролетели незаметно, но узнали очень много информации и по истории и по традициям и получили много полезных для нас советов от гида! Рекомендую
L
28 янв 2025
Мы с семьёй часто путешествуем и слушали многих гидов, но гид в Самарканде поразил нас глубиной знаний, теплотой в общении, готовностью отвечать на любые вопросы.
Маршрут продуман идеально!
Мы получили от экскурсии больше, чем ожидали!

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