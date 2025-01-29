Прогулка по городу начинается с посещения средневековых памятников, таких как мавзолей Гур-Эмир и площадь Регистан.
Участники узнают о традициях и культуре самаркандцев, посетят ремесленный центр «Хунарманд» и знаменитые мечети. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками для фотографий. Отличный выбор для знакомства с городом и планирования дальнейших маршрутов
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические памятники
- 📸 Фотопаузы в живописных местах
- 👣 Пешеходный маршрут без спешки
- 🛍️ Визит на традиционный базар
- 🎨 Знакомство с ремесленным искусством
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Центр ремесленников «Хунарманд»
- Мечеть Биби-Ханум
- Мечеть Хазрет-Хазр
- Сиабский базар
Описание экскурсии
Прогулка в сердце Самарканда сквозь века
Из всех городов Узбекистана именно в Самарканде можно буквально увидеть историю: вот сейчас мы стоим в средневековой части города, пройдёмся в сторону — перед вами русский квартал, повернём — и попадём в традиционную махаллю, вынырнем из арки — окажемся у мавзолея великого полководца… Так, гуляя с нашим увлечённым гидом, вы откроете тайны разных эпох Самарканда и увидите их ключевые памятники:
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан с тремя медресе
- Центр ремесленников «Хунарманд»
- Мечети Биби-Ханум и Хазрет-Хазр
- Сиабский базар
Самарканд как слоёный пирог истории и культуры
Главная тема экскурсии — тонкая грань между прошлым и настоящим. Вы узнаете, как самаркандцы берегут традиции предков в институтах семьи и общественной жизни. Услышите о секрете успеха великого Тамерлана и о системе образования на этой территории в Средние века. Посмотрите на майолику, мозаику, терракоту и познакомитесь с древними градостроительными нормами. Откроете тонкости торговли на рынке и традиции узбекского гостеприимства.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить 20 Евро, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$20
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы слушали не отрываясь, у гида очень глубокие знания о Самарканде, доброжелательная веселая грамотная девушка которая с большой любовью и трепетом рассказывала о обычаях и жизни города, помимо исторической информации.
Мы очень довольны. Спасибо
Короче, было классно.
Маршрут продуман идеально!
Мы получили от экскурсии больше, чем ожидали!