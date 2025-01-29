Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие сквозь века в Самарканде. Прогулка по городу начинается с посещения средневековых памятников, таких как мавзолей Гур-Эмир и площадь Регистан. Участники узнают о традициях и культуре самаркандцев, посетят ремесленный центр «Хунарманд» и знаменитые мечети. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками для фотографий. Отличный выбор для знакомства с городом и планирования дальнейших маршрутов

за 1–5 человек или $20 за человека, если вас больше

от $100 за 1–5 человек или $20 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Прогулка в сердце Самарканда сквозь века

Из всех городов Узбекистана именно в Самарканде можно буквально увидеть историю: вот сейчас мы стоим в средневековой части города, пройдёмся в сторону — перед вами русский квартал, повернём — и попадём в традиционную махаллю, вынырнем из арки — окажемся у мавзолея великого полководца… Так, гуляя с нашим увлечённым гидом, вы откроете тайны разных эпох Самарканда и увидите их ключевые памятники:

Мавзолей Гур-Эмир

Площадь Регистан с тремя медресе

Центр ремесленников «Хунарманд»

Мечети Биби-Ханум и Хазрет-Хазр

Сиабский базар

Самарканд как слоёный пирог истории и культуры

Главная тема экскурсии — тонкая грань между прошлым и настоящим. Вы узнаете, как самаркандцы берегут традиции предков в институтах семьи и общественной жизни. Услышите о секрете успеха великого Тамерлана и о системе образования на этой территории в Средние века. Посмотрите на майолику, мозаику, терракоту и познакомитесь с древними градостроительными нормами. Откроете тонкости торговли на рынке и традиции узбекского гостеприимства.

Организационные детали