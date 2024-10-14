Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом Самарканде. В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники города — древние мечети, медресе и усыпальницы. А также посетите базар, где в изобилии представлены дары Азии.

Описание экскурсии

Визитные карточки Самарканда

Я расскажу об основании «города ветров» и о том, почему, согласно преданию, именно он стал столицей империи Тамерлана. Ну а в центре внимания будут памятники 14-15 вв., ради которых, в первую очередь, сюда и приезжают. Вы посетите Гур-Эмир — усыпальницу династии Темуридов, ставшую прототипом Тадж-Махала. Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества. На центральной площади Регистан осознаете роль трёх местных медресе в мире исламской цивилизации. А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию.

Вкусы и ароматы Востока

Мы погуляем по колоритному Сиябскому базару, где так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров. Я сориентирую вас в богатом ассортименте товаров и помогу выбрать лучшее.

Организационные детали