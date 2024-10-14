Самарканд - город голубых куполов (в группе)

Познакомиться с шедеврами Средневекового Востока и погрузиться в сказочный мир исламской цивилизации
Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом Самарканде.

В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники города — древние мечети, медресе и усыпальницы. А также посетите базар, где в изобилии представлены дары Азии.
Самарканд - город голубых куполов (в группе)
Самарканд - город голубых куполов (в группе)
Самарканд - город голубых куполов (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:00

Описание экскурсии

Визитные карточки Самарканда

Я расскажу об основании «города ветров» и о том, почему, согласно преданию, именно он стал столицей империи Тамерлана. Ну а в центре внимания будут памятники 14-15 вв., ради которых, в первую очередь, сюда и приезжают. Вы посетите Гур-Эмир — усыпальницу династии Темуридов, ставшую прототипом Тадж-Махала. Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества. На центральной площади Регистан осознаете роль трёх местных медресе в мире исламской цивилизации. А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию.

Вкусы и ароматы Востока

Мы погуляем по колоритному Сиябскому базару, где так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров. Я сориентирую вас в богатом ассортименте товаров и помогу выбрать лучшее.

Организационные детали

  • Трансфер и полное сопровождение по маршруту включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: входные билеты на памятники — общая сумма 200 000 сум на человека; траты на сувениры и другие покупки
  • В нашей семье несколько гидов — экскурсию проведет один из нас)

ежедневно в 10:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д вокзал города Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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