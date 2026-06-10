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Индивидуальная
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Путешествие из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде обещает массу впечатлений. Посетите древние медресе, базар Чорсу и современный «Ташкент-Сити»
Начало: В Ташкенте, на Северном вокзале
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться с историей древнего Самарканда и посетить мастер-классы по изготовлению бумаги
12 июл в 09:00
13 июл в 08:30
от $130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
12 июл в 09:30
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Л
Были с супругой в марте в Самарканде и решили заодно побывать в Ташкенте. Очень понравилась экскурсия! Комфортно доехали туда и
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Хочу выразить благодарность Зарине за безупречную организацию поездки и Шерзоду за содержательную экскурсию. Всё было вовремя — ни задержек, ни
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Ю
Хочу выразить огромную благодарность Зарине(организатору) и Шохруху(гиду) за прекрасную экскурсию из Самарканда в Ташкент! Организация на высшем уровне! Я ни
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Н
Всё прошло очень хорошо - огромное спасибо вам за заботу и организацию! Бронировали экскурсию на группу 5 человек, позже добавили
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Е
Недавно мы вернулись из чудесной поездки в Ташкент! Мы отправились туда из Самарканда,что позволило нам увидеть два прекрасных города Узбекистана
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Отличная поездка получилась))) Поезд до Ташкента комфортный и быстрый, 2ч 20 мин в пути)Дальше отличная экскурсия) Для меня особенно важно было подняться на высотные здания и мы вместе с гидом это сделали) Моя маленькая мечта сбылась)Спасибо❤️
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A
Все понравилось. Спасибо за комфортные места в поезде и удобный тайминг. Гид местный, глубоко владеет информацией о родном городе. Маршрут
+1
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Всего 9 отзывов в Самарканде в категории "Рынок Чорсу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Рынок Чорсу»
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Сейчас в Самарканде в категории "Рынок Чорсу" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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