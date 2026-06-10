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обратно (при том, что билетов в свободной продаже на тот момент не было. в одну сторону был обычный вагон, но на месте удалось доплатить и пересесть в бизнес - оно того точно стоит). Саму экскурсию провел гид Бахром - огромное спасибо за такое увлекательное путешествие! Без проблем поменял маршрут под наши пожелания, встретил, проводил, возил по городу на отличном комфортабельном авто. Очень интересно рассказывал про все места, где побывали - про историю, про современность, про сам город и про людей. Остались только приятные впечатления, захотелось приехать как-нибудь всей семьей в Ташкент и не на один день, а подольше) Однозначно рекомендую эту экскурсию!