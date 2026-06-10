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Рынок Чорсу – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок Чорсу» в Самарканде на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
На поезде
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Путешествие из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде обещает массу впечатлений. Посетите древние медресе, базар Чорсу и современный «Ташкент-Сити»
Начало: В Ташкенте, на Северном вокзале
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от $200 за человека
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Пешая
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться с историей древнего Самарканда и посетить мастер-классы по изготовлению бумаги
12 июл в 09:00
13 июл в 08:30
от $130 за всё до 3 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
12 июл в 09:30
€130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Л
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Были с супругой в марте в Самарканде и решили заодно побывать в Ташкенте. Очень понравилась экскурсия! Комфортно доехали туда и
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обратно (при том, что билетов в свободной продаже на тот момент не было. в одну сторону был обычный вагон, но на месте удалось доплатить и пересесть в бизнес - оно того точно стоит). Саму экскурсию провел гид Бахром - огромное спасибо за такое увлекательное путешествие! Без проблем поменял маршрут под наши пожелания, встретил, проводил, возил по городу на отличном комфортабельном авто. Очень интересно рассказывал про все места, где побывали - про историю, про современность, про сам город и про людей. Остались только приятные впечатления, захотелось приехать как-нибудь всей семьей в Ташкент и не на один день, а подольше) Однозначно рекомендую эту экскурсию!

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Наталья
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Хочу выразить благодарность Зарине за безупречную организацию поездки и Шерзоду за содержательную экскурсию. Всё было вовремя — ни задержек, ни
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спешки. Зарина заранее и очень подробно рассказала о всех деталях поездки, была постоянно на связи и беспокоилась за нас до самого возвращения в Самарканд. Шерзод по нашей просьбе встретил прямо у вагона поезда, внимательно отнесся к нашим пожеланиям по содержанию экскурсии, смог за довольно короткое время увлекательно и информативно познакомить нас с Ташкентом, его знаковыми местами и контрастами. У Зарины взяли еще обзорную экскурсию по Самарканду и поездку в Шахрисабз – отличные впечатления, искренне признательны гиду Левону. Также вместе съездили на два дня в Бухару – очень довольны, в том числе благодаря гиду Шухрату. Спасибо за профессионализм, внимание и тёплое отношение!

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Ю
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Хочу выразить огромную благодарность Зарине(организатору) и Шохруху(гиду) за прекрасную экскурсию из Самарканда в Ташкент! Организация на высшем уровне! Я ни
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за что не переживала. Билеты на поезд за меня купили, на вокзале встретил Шохрух на личном авто, на котором мы перемещались по Ташкенту. Экскурсия была комфортной и очень интересной. Гид Шохрух очень внимательный и хорошо воспитан), было приятным и завершение экскурсии- Шохрух отвез на вокзал и беспокоился пока я не села в поезд). Очень рекомендую гида!

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Н
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Всё прошло очень хорошо - огромное спасибо вам за заботу и организацию! Бронировали экскурсию на группу 5 человек, позже добавили
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еще 3-х. Организаторы оперативно решили вопрос с заменой транспорта. Встретили в Ташкенте и расширили программу до ночного вылета, организовали трансфер в аэропорт. Гид держал внимание всей группы, день пролетел на одном дыхании. Интересная подача информации, грамотное планирование маршрута. В целом по организации и впечатлениям - высшая оценка.

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Е
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Недавно мы вернулись из чудесной поездки в Ташкент! Мы отправились туда из Самарканда,что позволило нам увидеть два прекрасных города Узбекистана
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за одну поездку. Хотим выразить огромную благодарность организатору Зарине за безупречную организацию экскурсии. Все было продумано до мелочей:от комфортабельного поезда,в котором время пролетело незаметно,до теплой встречи по прибытии. Экскурсия была невероятно познавательной и интересной. Мы увидели самые красивые места Ташкента,узнали много нового об истории и культуре города. Экскурсовод Абдула был настоящим профессионалом,увлеченно рассказывал о достопримечательностях и отвечал на все наши вопросы. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений! Рекомендую всем,кто хочет открыть для себя Ташкент! Единственный совет будущим путешественникам:берите билеты заранее,особенно если планируете поездку в пиковый сезон,чтобы гарантированно ехать в удобном поезде. Обязательно свяжитесь с Зариной заранее!!!

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Ольга
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Отличная поездка получилась))) Поезд до Ташкента комфортный и быстрый, 2ч 20 мин в пути)Дальше отличная экскурсия) Для меня особенно важно было подняться на высотные здания и мы вместе с гидом это сделали) Моя маленькая мечта сбылась)Спасибо❤️
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A
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
Все понравилось. Спасибо за комфортные места в поезде и удобный тайминг. Гид местный, глубоко владеет информацией о родном городе. Маршрут
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продуманный и удобный. Одним днем посетил старый город Ташкента и современную часть Ташкент Сити. В тур также входит посещение центра плова, порции огромные и все очень вкусно. Рекомендую к посещению!

Все понравилось. Спасибо за комфортные места в поезде и удобный тайминг. Гид местный, глубоко владеет информацией
Все понравилось. Спасибо за комфортные места в поезде и удобный тайминг. Гид местный, глубоко владеет информацией
Все понравилось. Спасибо за комфортные места в поезде и удобный тайминг. Гид местный, глубоко владеет информацией
Все понравилось. Спасибо за комфортные места в поезде и удобный тайминг. Гид местный, глубоко владеет информацией+1
Все понравилось. Спасибо за комфортные места в поезде и удобный тайминг. Гид местный, глубоко владеет информацией
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Всего 9 отзывов в Самарканде в категории "Рынок Чорсу"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Рынок Чорсу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены);
  2. Средневековый Самарканд и его древние ремёсла;
  3. Средневековый Самарканд и его древние ремёсла.
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Регистан;
  2. Площадь Регистан;
  3. Мавзолей Гур-Эмир;
  4. Медресе Улугбека;
  5. Сиабский Базар;
  6. Обсерватория Улугбека;
  7. Мечеть Биби-Ханым;
  8. Некрополь Шахи Зинда;
  9. Медресе Шердор;
  10. Восточный базар.
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Рынок Чорсу" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Рынок Чорсу», 9 ⭐ отзывов, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь