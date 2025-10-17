Мои заказы

Самарканд на десерт

Лёгкая и красивая прогулка - как вишенка на торте в конце насыщенного дня
Вечерний Самарканд завораживает: мягким светом, спокойным ритмом и запахом пряностей.

Предлагаем прогуляться в бутик-формате — в маленькой группе — и увидеть главные достопримечательности в огнях подсветки. Вы услышите истории из далёкого прошлого и представите себе, каким был этот город в разные эпохи.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

  • Мы полюбуемся на мавзолей Гур-Эмир, где тишина под сводами хранит историю Тамерлана — завоевателя и философа
  • Погуляем по кварталам старого Самарканда
  • Увидим мечеть Биби-Ханым, и вы узнаете, что из того, что про неё рассказывают, — вымысел, а что — правда
  • Дойдём до мечети Хазрет-Хизр, которая гордо возвышается над городом
  • Свернём в центр ремёсел Хунарманд, где к вечеру становится особенно уютно
  • Заглянем на Сиабский рынок — когда он уже затихает, но всё ещё пахнет фруктами, специями и булочками из тандыра
  • Завершим маршрут на той самой площади Регистан, которая становится памятной открыткой для каждого, кто был в Самарканде. По вечером она сказочно хороша: свет, тени и узоры сливаются в волшебное лазерное шоу

Маршрут будет насыщенным, но лёгким, как хороший десерт или дижестив — идеально, чтобы завершить день с удовольствием!

А если захочется продолжить вечер — мы подскажем чайхану с видом на мечети, тихий дворик с пловом из тандыра или ремесленные лавки, которые не спешат закрываться. Вечерний Самарканд может оказаться только началом!

Организационные детали

  • Прогулка проходит без наушников
  • В конце программы мы устроим сессию вопросов и ответов — вы сможете задать гиду вопросы о Самарканде и обменяться впечатлениями
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 18:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входного портала мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 88168 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
Ольга
17 окт 2025
Огромное спасибо гиду! После его рассказа на следующий день с утра побежала кое-что пересматривать на площадь Регистан. Экскурсия проходила в хорошем темпе, с большим количеством материала и с учетом моих вопросов и интересующих тем. Так уж мне посчастливилось, что экскурсия получилась индивидуальной.
Иван
Иван
28 сен 2025
Гид рассказал не только об истории, но и поделился живыми рассказами и легендами города, благодаря чему я узнал Самарканд совсем другим. Особенно понравилось, что маршрут продуман так, чтобы увидеть самые красивые места именно вечером, когда туристов становиться меньше, а город начинает играть новыми красками.
Рекомендую всем, кто хочет увидеть особую атмосферу вечернего Самарканда.
Лана
Лана
27 сен 2025
Влюбилась в Самарканд на этой вечерней экскурсии, также очень понравился новый бутик-формат экскурсии, нас было всего четверо в группе: камерно, без спешки и с ощущением, что гуляешь с другом. Наша
читать дальше

гид Лаура каждому уделила внимание и ответила на все вопросы на самые разные темы. Эта экскурсия заканчивается на Регистане, как раз когда начинается световое шоу, медресе будто оживают. Лучший «десерт» дня! Отдельное спасибо гиду за классные советы куда заглянуть, эта чайхана добавила впечатлений о городе. Рекомендую!

Входит в следующие категории Самарканда

