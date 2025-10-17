Вечерний Самарканд завораживает: мягким светом, спокойным ритмом и запахом пряностей. Предлагаем прогуляться в бутик-формате — в маленькой группе — и увидеть главные достопримечательности в огнях подсветки. Вы услышите истории из далёкого прошлого и представите себе, каким был этот город в разные эпохи.

Описание экскурсии

Мы полюбуемся на мавзолей Гур-Эмир , где тишина под сводами хранит историю Тамерлана — завоевателя и философа

Погуляем по кварталам старого Самарканда

Увидим мечеть Биби-Ханым , и вы узнаете, что из того, что про неё рассказывают, — вымысел, а что — правда

Дойдём до мечети Хазрет-Хизр , которая гордо возвышается над городом

Свернём в центр ремёсел Хунарманд , где к вечеру становится особенно уютно

Заглянем на Сиабский рынок — когда он уже затихает, но всё ещё пахнет фруктами, специями и булочками из тандыра

Завершим маршрут на той самой площади Регистан, которая становится памятной открыткой для каждого, кто был в Самарканде. По вечером она сказочно хороша: свет, тени и узоры сливаются в волшебное лазерное шоу

Маршрут будет насыщенным, но лёгким, как хороший десерт или дижестив — идеально, чтобы завершить день с удовольствием!

А если захочется продолжить вечер — мы подскажем чайхану с видом на мечети, тихий дворик с пловом из тандыра или ремесленные лавки, которые не спешат закрываться. Вечерний Самарканд может оказаться только началом!

Организационные детали