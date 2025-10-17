Вечерний Самарканд завораживает: мягким светом, спокойным ритмом и запахом пряностей.
Предлагаем прогуляться в бутик-формате — в маленькой группе — и увидеть главные достопримечательности в огнях подсветки. Вы услышите истории из далёкого прошлого и представите себе, каким был этот город в разные эпохи.
Описание экскурсии
- Мы полюбуемся на мавзолей Гур-Эмир, где тишина под сводами хранит историю Тамерлана — завоевателя и философа
- Погуляем по кварталам старого Самарканда
- Увидим мечеть Биби-Ханым, и вы узнаете, что из того, что про неё рассказывают, — вымысел, а что — правда
- Дойдём до мечети Хазрет-Хизр, которая гордо возвышается над городом
- Свернём в центр ремёсел Хунарманд, где к вечеру становится особенно уютно
- Заглянем на Сиабский рынок — когда он уже затихает, но всё ещё пахнет фруктами, специями и булочками из тандыра
- Завершим маршрут на той самой площади Регистан, которая становится памятной открыткой для каждого, кто был в Самарканде. По вечером она сказочно хороша: свет, тени и узоры сливаются в волшебное лазерное шоу
Маршрут будет насыщенным, но лёгким, как хороший десерт или дижестив — идеально, чтобы завершить день с удовольствием!
А если захочется продолжить вечер — мы подскажем чайхану с видом на мечети, тихий дворик с пловом из тандыра или ремесленные лавки, которые не спешат закрываться. Вечерний Самарканд может оказаться только началом!
Организационные детали
- Прогулка проходит без наушников
- В конце программы мы устроим сессию вопросов и ответов — вы сможете задать гиду вопросы о Самарканде и обменяться впечатлениями
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 18:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входного портала мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 88168 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
17 окт 2025
Огромное спасибо гиду! После его рассказа на следующий день с утра побежала кое-что пересматривать на площадь Регистан. Экскурсия проходила в хорошем темпе, с большим количеством материала и с учетом моих вопросов и интересующих тем. Так уж мне посчастливилось, что экскурсия получилась индивидуальной.
Иван
28 сен 2025
Гид рассказал не только об истории, но и поделился живыми рассказами и легендами города, благодаря чему я узнал Самарканд совсем другим. Особенно понравилось, что маршрут продуман так, чтобы увидеть самые красивые места именно вечером, когда туристов становиться меньше, а город начинает играть новыми красками.
Рекомендую всем, кто хочет увидеть особую атмосферу вечернего Самарканда.
Лана
27 сен 2025
Влюбилась в Самарканд на этой вечерней экскурсии, также очень понравился новый бутик-формат экскурсии, нас было всего четверо в группе: камерно, без спешки и с ощущением, что гуляешь с другом. Наша
Входит в следующие категории Самарканда
