Могила Святого Даниила – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Могила Святого Даниила» в Самарканде на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Самарканд: экскурсия по самым живописным памятникам истории и архитектуры
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд: экскурсия по самым живописным памятникам истории и архитектуры
Начало: Забираю вас с вашего отеля вокзала или же аэропорт
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 11:00
30 янв в 10:00
$130 за всё до 4 чел.
Все памятники Самарканда за один день
На автобусе
1 отзыв
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Все памятники Самарканда за один день
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласовываются с гидом
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$50 за человека
Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
На автобусе
16 часов
Групповая
Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
Начало: ЖД вокзал Ташкент
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    11 сентября 2024
    Самарканд: экскурсия по самым живописным памятникам истории и архитектуры
    Еще раз хотели бы поблагодарить вас за нашу экскурсию в Самарканде, мы до сих пор пребываем под огромным впечатлением🤩 тот
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    день останется в нашей памяти благодаря вашей экскурсии и посещенных нами достопримечательностей! Экскурсия была полна эмоций, информации, интересных исторических фактов, благодаря ней мы познакомились с нашей братской страной😍 Желаем вам процветания, успехов, много интересных и приятных гостей вашей прекрасной страны Узбекистан, вам незабываемых путешествий! С наилучшими пожеланиями из Казахстана, Алина и Асель

  • В
    Виктория
    23 августа 2024
    Самарканд: экскурсия по самым живописным памятникам истории и архитектуры
    Имея большой ”багаж” туристических поездок и общения с множеством гидов по миру, однозначно скажу, что Джони входит в 10 лучших. Спасибо за познавательную, интересную и яркую экскурсию по Самарканду и вкуснейший обед.
  • И
    Игорь
    9 марта 2024
    Самарканд: экскурсия по самым живописным памятникам истории и архитектуры
    Позвольте еще раз поблагодарить Вас за сегодняшнее знакомство с прекрасным городом Самаркандом и его историей. Ваша удивительная экскурсия дала нам
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    много больше, чем путеводитель, что мы читали готовясь к поездке. В прогулке по древнему городу в Ваших рассказах перед нами оживали картины прошлого: возводились в разные времена мечети и медресе, воздух наполнялся шумом рынков и ароматом пряностей. Глубокие исторические знания и профессиональное изложение материала поднимают Вас на пьедестал лучших экскурсоводов Узбекистана. Спасибо огромное 🙏🏻 Мы будем рады вернуться, чтобы вновь встретиться, узнать еще больше, обсудить и поспорить о связи прошлого и настоящего. Ждём Вас в гости в Санкт-Петербурге! Удачи во всех Ваших делах и начинаниях! Игорь и Маша

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Могила Святого Даниила»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
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  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в январе 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Могила Святого Даниила" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 260. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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