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много больше, чем путеводитель, что мы читали готовясь к поездке. В прогулке по древнему городу в Ваших рассказах перед нами оживали картины прошлого: возводились в разные времена мечети и медресе, воздух наполнялся шумом рынков и ароматом пряностей. Глубокие исторические знания и профессиональное изложение материала поднимают Вас на пьедестал лучших экскурсоводов Узбекистана. Спасибо огромное 🙏🏻 Мы будем рады вернуться, чтобы вновь встретиться, узнать еще больше, обсудить и поспорить о связи прошлого и настоящего. Ждём Вас в гости в Санкт-Петербурге! Удачи во всех Ваших делах и начинаниях! Игорь и Маша