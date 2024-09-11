4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд: экскурсия по самым живописным памятникам истории и архитектуры
Начало: Забираю вас с вашего отеля вокзала или же аэропорт
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 11:00
30 янв в 10:00
$130 за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Все памятники Самарканда за один день
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласовываются с гидом
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$50 за человека
16 часов
Групповая
Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
Начало: ЖД вокзал Ташкент
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$260 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина11 сентября 2024Еще раз хотели бы поблагодарить вас за нашу экскурсию в Самарканде, мы до сих пор пребываем под огромным впечатлением🤩 тот
- ВВиктория23 августа 2024Имея большой ”багаж” туристических поездок и общения с множеством гидов по миру, однозначно скажу, что Джони входит в 10 лучших. Спасибо за познавательную, интересную и яркую экскурсию по Самарканду и вкуснейший обед.
- ИИгорь9 марта 2024Позвольте еще раз поблагодарить Вас за сегодняшнее знакомство с прекрасным городом Самаркандом и его историей. Ваша удивительная экскурсия дала нам
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Могила Святого Даниила»
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в январе 2025
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