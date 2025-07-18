Восточное ожерелье: исследуем сокровища Самарканда, Бухары и Хивы
Узнать, как создают шёлковую бумагу, полюбоваться архитектурой медресе и осмотреть крепости
Начало: Аэропорт Самарканда / место вашего проживания в го...
18 июл в 10:00
8 авг в 10:00
$850 за человека
Узбекский дуэт - Самарканд и Бухара: экскурсии, погружение в историю и ночь в юрте
Увидеть некрополь Шахи-Зинда, понаблюдать за производством бумаги и почувствовать себя кочевником
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00 (время прилёта рейса из ...
9 июл в 06:00
16 июл в 06:00
$778 за человека
Восточный дуэт: путешествие по Самарканду и Бухаре
Поучаствовать в изготовлении бумаги, осмотреть усыпальницы и полюбоваться архитектурой медресе
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
$400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Чор-Минор»
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