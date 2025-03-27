Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце

Вас ждет незабываемая поездка по Узбекистану на электрокарах с посещением института солнца, где вы познакомитесь с инновациями в солнечной энергетике.

Далее маршрут приведет вас на горнолыжный курорт Амирсой, где можно насладиться
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зимними пейзажами Тянь Шаньских гор, катаясь на лыжах и отдыхаючи в уютных кафе с панорамными окнами, открывающими захватывающий вид на горы.

Завершением путешествия станет Чарвакское водохранилище, где вода искрится на солнце, создавая невероятные отражения. Эта поездка подарит уникальный опыт и станет ярким напоминанием о красоте Узбекистана.

5
4 отзыва
Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
Ближайшие даты:
25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Вас ждет незабываемое приключение на современных и экологичных электрокарах, которое подарит море эмоций и впечатлений. Что вас ждет:• Посещение Института Солнца. Вдохновляющее место, где наука и природа соединяются во имя устойчивого будущего. Вы познакомитесь с передовыми инновациями в сфере солнечной энергетики и увидите, как солнечный свет становится источником энергии для людей. Это возможность окунуться в атмосферу прогресса и открыть для себя новые горизонты.

• Горнолыжный курорт Амирсой. Следующий пункт маршрута – один из самых живописных горнолыжных курортов Узбекистана. Здесь вас ждут:

  • Захватывающие зимние пейзажи Тянь-Шаня – величественные горы, покрытые белоснежным покрывалом. Катание на лыжах и сноуборде для любителей активного отдыха.
  • Отдых в уютных кафе с панорамными окнами, где вы сможете согреться чашкой ароматного чая или кофе и насладиться потрясающим видом на заснеженные вершины.
  • Чарвакское водохранилище. Завершением нашего путешествия станет посещение одного из природных чудес Узбекистана – Чарвакского водохранилища. Кристально чистая вода, играющая на солнце яркими бликами, и потрясающий вид на окружающие горы подарят вам ощущение гармонии и спокойствия. Почему стоит отправиться с нами?
  • Комфортное путешествие на современных электрокарах.
  • Возможность увидеть уникальные места, сочетание науки, природы и отдыха.
  • Эмоции, которые останутся с вами на долгие годы! Подарите себе и своим близким яркие впечатления, открыв Узбекистан с совершенно новой стороны. Важная информация: Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Каждый день

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Институт Солнца
  • Горнолыжный курорт Амирсой
  • Чимгановская канатка
  • Река Чаткал
  • Чарвакское водохранилище
  • Вековые чинары
  • Петроглифы
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Хорошее настроение
Что не входит в цену
  • Оплата экскурсии в институте Солнце
  • Оплата канатной дороги
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Одежда по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
27 мар 2025
Все прошло отлично. Экскурсия прошла комфортной свежей машине. Андрей показал себя очень грамотным гидом, учел наши пожелания и устроил нам интересное путешествие.
Т
25 мар 2025
Всё очень понравилось! Андрей приехал вовремя, всегда был на связи. Поездка была на комфортабельном электрокаре, в салоне была вода. Андрей не первый год проводит такие экскурсии, поэтому знает, куда лучше
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поехать, где поесть самую вкусную самсу и плов. В поездке Андрей учитывал все наши пожелания, а также внепланово предложил нам заехать на дегустацию вина, как компенсацию за плохую погоду. Рекомендуем, без интересного разговора в пути тоже не останетесь!

Е
22 мар 2025
Андрей, благодарим за чудесную экскурсию! Отлично провели время, посетили все места указанные в экскурсии, передвигались на комфортой машине, увидели много красоты.
Однозначно рекомендую данную экскурсию провести с Андреем: забрал с локации отеля, комфортное общение, интересная информация о местах посещения, высадил в городе где нам было удобно.
Отбельное спасибо за караоке тайм и рекомендации по посещению локаций в Ташкенте.
В
28 янв 2025
Наше путешествие прошло отлично. Андрей замечательный гид, рассказывает очень интересно и разнообразно. Моё знакомство с Узбекистаном запомнится мне надолго благодаря Андрею. Живописные места, приятная компания и интересные истории - все
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это я увезу домой в своей памяти и памяти своего телефона)
Фотографии вышли замечательные, покушали мы вкусно, день провели разнообразно.
Автомобиль у Андрея тоже замечательный! Поверьте, просторный электрокар кратно-кратно лучше чем дамас или кобольт))
Смело берите этот тур, если хотите посмотреть горы, познакомиться с природой Узбекистана, узнать много нового и интересного и приятно провести время. Я вам гарантирую, вы не пожалеете

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