Вас ждет незабываемая поездка по Узбекистану на электрокарах с посещением института солнца, где вы познакомитесь с инновациями в солнечной энергетике.
Далее маршрут приведет вас на горнолыжный курорт Амирсой, где можно насладиться
Далее маршрут приведет вас на горнолыжный курорт Амирсой, где можно насладиться
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииВас ждет незабываемое приключение на современных и экологичных электрокарах, которое подарит море эмоций и впечатлений. Что вас ждет:• Посещение Института Солнца. Вдохновляющее место, где наука и природа соединяются во имя устойчивого будущего. Вы познакомитесь с передовыми инновациями в сфере солнечной энергетики и увидите, как солнечный свет становится источником энергии для людей. Это возможность окунуться в атмосферу прогресса и открыть для себя новые горизонты.
• Горнолыжный курорт Амирсой. Следующий пункт маршрута – один из самых живописных горнолыжных курортов Узбекистана. Здесь вас ждут:
- Захватывающие зимние пейзажи Тянь-Шаня – величественные горы, покрытые белоснежным покрывалом. Катание на лыжах и сноуборде для любителей активного отдыха.
- Отдых в уютных кафе с панорамными окнами, где вы сможете согреться чашкой ароматного чая или кофе и насладиться потрясающим видом на заснеженные вершины.
- Чарвакское водохранилище. Завершением нашего путешествия станет посещение одного из природных чудес Узбекистана – Чарвакского водохранилища. Кристально чистая вода, играющая на солнце яркими бликами, и потрясающий вид на окружающие горы подарят вам ощущение гармонии и спокойствия. Почему стоит отправиться с нами?
- Комфортное путешествие на современных электрокарах.
- Возможность увидеть уникальные места, сочетание науки, природы и отдыха.
- Эмоции, которые останутся с вами на долгие годы! Подарите себе и своим близким яркие впечатления, открыв Узбекистан с совершенно новой стороны. Важная информация: Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт Солнца
- Горнолыжный курорт Амирсой
- Чимгановская канатка
- Река Чаткал
- Чарвакское водохранилище
- Вековые чинары
- Петроглифы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Оплата экскурсии в институте Солнце
- Оплата канатной дороги
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Одежда по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимур
27 мар 2025
Все прошло отлично. Экскурсия прошла комфортной свежей машине. Андрей показал себя очень грамотным гидом, учел наши пожелания и устроил нам интересное путешествие.
Т
Татьяна
25 мар 2025
Всё очень понравилось! Андрей приехал вовремя, всегда был на связи. Поездка была на комфортабельном электрокаре, в салоне была вода. Андрей не первый год проводит такие экскурсии, поэтому знает, куда лучше
Е
Екатерина
22 мар 2025
Андрей, благодарим за чудесную экскурсию! Отлично провели время, посетили все места указанные в экскурсии, передвигались на комфортой машине, увидели много красоты.
Однозначно рекомендую данную экскурсию провести с Андреем: забрал с локации отеля, комфортное общение, интересная информация о местах посещения, высадил в городе где нам было удобно.
Отбельное спасибо за караоке тайм и рекомендации по посещению локаций в Ташкенте.
Однозначно рекомендую данную экскурсию провести с Андреем: забрал с локации отеля, комфортное общение, интересная информация о местах посещения, высадил в городе где нам было удобно.
Отбельное спасибо за караоке тайм и рекомендации по посещению локаций в Ташкенте.
В
Василий
28 янв 2025
Наше путешествие прошло отлично. Андрей замечательный гид, рассказывает очень интересно и разнообразно. Моё знакомство с Узбекистаном запомнится мне надолго благодаря Андрею. Живописные места, приятная компания и интересные истории - все
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