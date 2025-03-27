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это я увезу домой в своей памяти и памяти своего телефона)

Фотографии вышли замечательные, покушали мы вкусно, день провели разнообразно.

Автомобиль у Андрея тоже замечательный! Поверьте, просторный электрокар кратно-кратно лучше чем дамас или кобольт))

Смело берите этот тур, если хотите посмотреть горы, познакомиться с природой Узбекистана, узнать много нового и интересного и приятно провести время. Я вам гарантирую, вы не пожалеете