Большинство людей знают Узбекистан по городам Ташкент, Самарканд и Бухара. Но не подозревают, что есть места, не менее богатые на историю, древние достопримечательности и красивые легенды. Это города Ферганской долины. Мы с вами отправимся в Наманган через живописный горный перевал Камчик, а по пути заедем в исчезнувший после землетрясения 1620 года Ахсикент. Будет красиво, вкусно, фотогенично!

Описание экскурсии

День 1

7:00 — выезд из Ташкента

8:30 — остановка на смотровой площадке перевала Камчик (горное водохранилище)

9:30 — чаепитие в горной чайхане

11:00 — прибытие в Ахсикент, экскурсия. Мы посетим археологический музей под открытым небом и изучим древние раскопки. Прикоснёмся к истории и посмотрим на артефакты

14:00 — обед (жареная рыба прямо из реки Сырдарья)

15:00 — выезд в Наманган. Расскажу, почему его называют «городом цветов» и покажу самые красивые достопримечательности

15:30 — остановка у мечети и прогулка по парку с 92-метровым колесом обозрения

17:30 — заселение в отель (Istiqlol hotel, Reikartz Namangan или Oydin plaza)

18:30 — ужин в ресторане и вечерняя обзорная экскурсия по городу. Отдых

День 2

8:00 — завтрак. Вы попробуете самсу из тандыра, затем мы выдвинемся обратно в Ташкент

В дороге я расскажу вам легенды про правителей Ферганской долины. Вы узнаете о Кокандском ханстве и современной жизни региона, а также об обычаях, традициях и пользе реки Сырдарья, которая кормит и поит всю долину.

Организационные детали