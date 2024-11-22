Другой Узбекистан: исчезнувший Ахсикент и город цветов Наманган

Окунуться в историю Узбекистана на двухдневной экскурсии по древним городам
Большинство людей знают Узбекистан по городам Ташкент, Самарканд и Бухара.

Но не подозревают, что есть места, не менее богатые на историю, древние достопримечательности и красивые легенды. Это города Ферганской долины.

Мы с вами отправимся в Наманган через живописный горный перевал Камчик, а по пути заедем в исчезнувший после землетрясения 1620 года Ахсикент. Будет красиво, вкусно, фотогенично!
Другой Узбекистан: исчезнувший Ахсикент и город цветов Наманган
Другой Узбекистан: исчезнувший Ахсикент и город цветов Наманган
Другой Узбекистан: исчезнувший Ахсикент и город цветов Наманган
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

День 1

7:00 — выезд из Ташкента
8:30 — остановка на смотровой площадке перевала Камчик (горное водохранилище)
9:30 — чаепитие в горной чайхане
11:00 — прибытие в Ахсикент, экскурсия. Мы посетим археологический музей под открытым небом и изучим древние раскопки. Прикоснёмся к истории и посмотрим на артефакты
14:00 — обед (жареная рыба прямо из реки Сырдарья)
15:00 — выезд в Наманган. Расскажу, почему его называют «городом цветов» и покажу самые красивые достопримечательности
15:30 — остановка у мечети и прогулка по парку с 92-метровым колесом обозрения
17:30 — заселение в отель (Istiqlol hotel, Reikartz Namangan или Oydin plaza)
18:30 — ужин в ресторане и вечерняя обзорная экскурсия по городу. Отдых

День 2

8:00 — завтрак. Вы попробуете самсу из тандыра, затем мы выдвинемся обратно в Ташкент

В дороге я расскажу вам легенды про правителей Ферганской долины. Вы узнаете о Кокандском ханстве и современной жизни региона, а также об обычаях, традициях и пользе реки Сырдарья, которая кормит и поит всю долину.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых путешественников
  • В стоимость всё включено: питание по маршруту (обед, ужин, завтрак, обед), трансфер из Ташкента, проживание в отеле, входные билеты
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Captiva. Время в пути — около 5 часов в одну сторону
  • Наманганская область немного консервативна, и просьба к женщинам — одевайтесь в более закрытую одежду

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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