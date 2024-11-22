7:00 — выезд из Ташкента 8:30 — остановка на смотровой площадке перевала Камчик (горное водохранилище) 9:30 — чаепитие в горной чайхане 11:00 — прибытие в Ахсикент, экскурсия. Мы посетим археологический музей под открытым небом и изучим древние раскопки. Прикоснёмся к истории и посмотрим на артефакты 14:00 — обед (жареная рыба прямо из реки Сырдарья) 15:00 — выезд в Наманган. Расскажу, почему его называют «городом цветов» и покажу самые красивые достопримечательности 15:30 — остановка у мечети и прогулка по парку с 92-метровым колесом обозрения 17:30 — заселение в отель (Istiqlol hotel, Reikartz Namangan или Oydin plaza) 18:30 — ужин в ресторане и вечерняя обзорная экскурсия по городу. Отдых
День 2
8:00 — завтрак. Вы попробуете самсу из тандыра, затем мы выдвинемся обратно в Ташкент
В дороге я расскажу вам легенды про правителей Ферганской долины. Вы узнаете о Кокандском ханстве и современной жизни региона, а также об обычаях, традициях и пользе реки Сырдарья, которая кормит и поит всю долину.
Организационные детали
Программа рассчитана на взрослых путешественников
В стоимость всё включено: питание по маршруту (обед, ужин, завтрак, обед), трансфер из Ташкента, проживание в отеле, входные билеты
Поедем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Captiva. Время в пути — около 5 часов в одну сторону
Наманганская область немного консервативна, и просьба к женщинам — одевайтесь в более закрытую одежду
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жахонгир — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 141 туриста
Мы, работники туриндустрии, — лицо государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.