Институт Солнца познакомит нас с великими тайнами космоса, а Чимганские горы наполнят наши души природной красотой.
По завершении этого увлекательного путешествия, мы вернемся с багажом впечатлений и невероятных воспоминаний.
По завершении этого увлекательного путешествия, мы вернемся с багажом впечатлений и невероятных воспоминаний.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00
Что вас ожидает:
- Институт Солнца
- Амирсай
- Чарвак
- Водопад Фата невесты
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Институт Солнца:
Путь к звездам.
Наше увлекательное путешествие начинается с посещения самой яркой и необычной достопримечательности в окрестностях Ташкента — Института Солнца. Здесь огромная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой в 54 метра способна сфокусировать солнечные лучи в одной точке и создавать невероятно высокую температуру более 3000° C в считанные секунды. Давайте узнаем больше о силе Солнца и его потенциале! Чимганские Горы:
Встреча с природой
Главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, величественный природный комплекс, откуда стекают освежающие воды многочисленных рек и ручьев. Здесь, на современном горнолыжном курорте Амирсой, мы прогуляемся по видовой тропе и подышим горным воздухом. Давайте окунемся в красоту гор и природы Узбекистана, и я стану вашим надежным проводником в этом невероятном приключении! Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт Солнца
- Амирсай
- Чарвак
- Водопад Фата невесты
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
31 мая 2024
Понравилось ВСЕ!!! Великолепный гид, который можно сказать на руках дотащил меня до водопада (я даже не предполагала, что могу дойти туда с травмировпнной накануне ногой😀), неописуемая красота вокруг! Огромное спасибо!!!!
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