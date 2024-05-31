Два в одном: Научная и природная экскурсия

Институт Солнца познакомит нас с великими тайнами космоса, а Чимганские горы наполнят наши души природной красотой.

По завершении этого увлекательного путешествия, мы вернемся с багажом впечатлений и невероятных воспоминаний.
5
1 отзыв
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Что вас ожидает:

  • Институт Солнца
  • Амирсай
  • Чарвак
  • Водопад Фата невесты

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Институт Солнца:

Путь к звездам.
Наше увлекательное путешествие начинается с посещения самой яркой и необычной достопримечательности в окрестностях Ташкента — Института Солнца. Здесь огромная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой в 54 метра способна сфокусировать солнечные лучи в одной точке и создавать невероятно высокую температуру более 3000° C в считанные секунды. Давайте узнаем больше о силе Солнца и его потенциале! Чимганские Горы:

Встреча с природой

Главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, величественный природный комплекс, откуда стекают освежающие воды многочисленных рек и ручьев. Здесь, на современном горнолыжном курорте Амирсой, мы прогуляемся по видовой тропе и подышим горным воздухом. Давайте окунемся в красоту гор и природы Узбекистана, и я стану вашим надежным проводником в этом невероятном приключении! Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Институт Солнца
  • Амирсай
  • Чарвак
  • Водопад Фата невесты
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
31 мая 2024
Понравилось ВСЕ!!! Великолепный гид, который можно сказать на руках дотащил меня до водопада (я даже не предполагала, что могу дойти туда с травмировпнной накануне ногой😀), неописуемая красота вокруг! Огромное спасибо!!!!

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