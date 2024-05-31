Что вас ожидает:Институт Солнца:

Путь к звездам.

Наше увлекательное путешествие начинается с посещения самой яркой и необычной достопримечательности в окрестностях Ташкента — Института Солнца. Здесь огромная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой в 54 метра способна сфокусировать солнечные лучи в одной точке и создавать невероятно высокую температуру более 3000° C в считанные секунды. Давайте узнаем больше о силе Солнца и его потенциале! Чимганские Горы:

Встреча с природой

Главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, величественный природный комплекс, откуда стекают освежающие воды многочисленных рек и ручьев. Здесь, на современном горнолыжном курорте Амирсой, мы прогуляемся по видовой тропе и подышим горным воздухом. Давайте окунемся в красоту гор и природы Узбекистана, и я стану вашим надежным проводником в этом невероятном приключении! Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.