Что вас ожидает:Открывая для себя величие природы Узбекистана

Увлекательное путешествие по Чимганским горам — настоящему природному сокровищу Узбекистана. Здесь, среди величественных горных вершин и кристально чистых рек, каждый уголок природы скрывает свои удивительные истории. Путешествие в Чимганские горы будет вашей встречей с величием природы, горами и реками. Вы окунетесь в атмосферу горного веселья, насладитесь живописными пейзажами и ощутите дыхание природы. Это увлекательное приключение оставит в вас незабываемые впечатления и позволит в полной мере насладиться красотами Узбекистана. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.