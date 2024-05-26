Путешествие по Чимганским горам — это исследование настоящего природного сокровища Узбекистана.
Здесь, среди величественных горных вершин и кристально чистых рек, каждый уголок природы хранит свои удивительные истории.
Давайте отправимся в это захватывающее приключение вместе и раскроем перед собой живописные пейзажи, радости горнолыжного отдыха и многое другое.
Здесь, среди величественных горных вершин и кристально чистых рек, каждый уголок природы хранит свои удивительные истории.
Давайте отправимся в это захватывающее приключение вместе и раскроем перед собой живописные пейзажи, радости горнолыжного отдыха и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Амирсай
- Смотровая площадка Чарвака
- Пляж
- Водопад Фата Невесты
- Водопад Нанай
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Открывая для себя величие природы Узбекистана
Увлекательное путешествие по Чимганским горам — настоящему природному сокровищу Узбекистана. Здесь, среди величественных горных вершин и кристально чистых рек, каждый уголок природы скрывает свои удивительные истории. Путешествие в Чимганские горы будет вашей встречей с величием природы, горами и реками. Вы окунетесь в атмосферу горного веселья, насладитесь живописными пейзажами и ощутите дыхание природы. Это увлекательное приключение оставит в вас незабываемые впечатления и позволит в полной мере насладиться красотами Узбекистана. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Амирсай
- Смотровая площадка Чарвака
- Пляж
- Водопад Фата Невесты
- Водопад Нанай
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Сквер Амира Темура, Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anatoly
26 мая 2024
Идеальная поездка, на мой взгляд. Целые горы величественных гор и бесконечный океан бирюзы в воде водохранилища! Спасибо организаторам и водителю!
Берите с собой побольше денег, ведь по пути Вам встретятся дополнительные
Берите с собой побольше денег, ведь по пути Вам встретятся дополнительные
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
122€98 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €120 за всё до 20 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
135€129 за всё до 3 чел.