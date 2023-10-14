Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля

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Изучите историю жизни Ташкента в 19 и 20 веках, познакомьтесь с великолепными образцами средневековой мусульманской архитектуры, и узнайте о различных архитектурных школах и традициях этого региона.

Посетите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий», чтобы увидеть и почтить память о тех, кто пострадал в период репрессий. Изучите основные стилистические приемы исламской архитектуры.
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путешествие по истории Ташкента.
  • В историческом центре, на площади Хаст Имам, раскрывается перед вами сказочное представление исламской архитектуры, которое развивается уже более века. Здесь вы услышите о ключевых стилистических приемах исламской архитектуры, представленных различными школами Узбекистана, а также узнаете об исторических мечетях и минаретах этого региона.
  • Путешествуя по этой площади, вы ознакомитесь с техникой восточной мозаики и изысканными витиеватыми узорами, а также узнаете о ценных реликвиях, включая древнейший из сохранившихся рукописей Корана. Также вы услышите о древних светско-религиозных образовательных традициях, которые прославляют историческое наследие Ташкента.
  • Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите высокие здания, широкие проспекты и дома позапрошлого века. На площади Амира Тимура расскажут о создателе империи Тимуридов, чье влияние распространилось от Индии до Турции. Двигаясь вперед по времени, вы узнаете о Ташкенте в 19-20 веках, включая присоединение узбекских ханств к Российской империи. На площади Независимости гид поделится информацией о настоящем стремлении страны. Также вы увидите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество», символизирующие стойкость и единство народа в сложные моменты истории.

Важная информация:

  • Запрещены с собой: чемоданы и большие сумки.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно с 19:00, 20:00, 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фото/видео пропуск
  • Профессиональный гид
  • Трансфер из отеля и обратно
Что не входит
  • Личные расходы (еда и напитки)
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Завершение: Мы доставим всех путешественников в их гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 19:00, 20:00, 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Запрещены с собой: чемоданы и большие сумки.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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