Изучите историю жизни Ташкента в 19 и 20 веках, познакомьтесь с великолепными образцами средневековой мусульманской архитектуры, и узнайте о различных архитектурных школах и традициях этого региона.
Посетите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий», чтобы увидеть и почтить память о тех, кто пострадал в период репрессий. Изучите основные стилистические приемы исламской архитектуры.
Посетите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий», чтобы увидеть и почтить память о тех, кто пострадал в период репрессий. Изучите основные стилистические приемы исламской архитектуры.
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Описание
Что вас ожидает:
- Путешествие по истории Ташкента.
- В историческом центре, на площади Хаст Имам, раскрывается перед вами сказочное представление исламской архитектуры, которое развивается уже более века. Здесь вы услышите о ключевых стилистических приемах исламской архитектуры, представленных различными школами Узбекистана, а также узнаете об исторических мечетях и минаретах этого региона.
- Путешествуя по этой площади, вы ознакомитесь с техникой восточной мозаики и изысканными витиеватыми узорами, а также узнаете о ценных реликвиях, включая древнейший из сохранившихся рукописей Корана. Также вы услышите о древних светско-религиозных образовательных традициях, которые прославляют историческое наследие Ташкента.
- Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите высокие здания, широкие проспекты и дома позапрошлого века. На площади Амира Тимура расскажут о создателе империи Тимуридов, чье влияние распространилось от Индии до Турции. Двигаясь вперед по времени, вы узнаете о Ташкенте в 19-20 веках, включая присоединение узбекских ханств к Российской империи. На площади Независимости гид поделится информацией о настоящем стремлении страны. Также вы увидите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество», символизирующие стойкость и единство народа в сложные моменты истории.
Важная информация:
- Запрещены с собой: чемоданы и большие сумки.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с 19:00, 20:00, 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фото/видео пропуск
- Профессиональный гид
- Трансфер из отеля и обратно
- Что не входит
- Личные расходы (еда и напитки)
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы заберем всех путешественников из ТашкентаЗавершение: Мы доставим всех путешественников в их гостиницы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 19:00, 20:00, 21:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Запрещены с собой: чемоданы и большие сумки.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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