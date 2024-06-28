Добро пожаловать в мир средневековых шедевров и захватывающих историй Востока! Вы познакомитесь с главными памятниками Самарканда: посетите мавзолей Амира Тимура, площадь Регистан, мечеть Биби Ханум и некрополь Шахи Зинда. А также погрузитесь в колоритный мир восточных товаров на Сиабском рынке. И подниметесь на высшую точку Самарканда — к незабываемым панорамам.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путешествие в Самарканд
Время в пути составит 4 часа. По дороге вы увидите множество аутентичных деревушек-кишлаков и узнаете больше о жизни в Узбекистане и Средней Азии в целом. Остановимся купить у местных фермеров свежайшие фрукты. Проедем через захватывающий Джиззакский перевал. И там же, в горах, у нас будет душевный обед в чайхане, где вы отведаете джиззакскую самсу и другие традиционные яства.
Жемчужина Востока
И вот мы на месте! Отправляемся изучать средневековые шедевры Самарканда.
- Мавзолей Амира Тимура. Здесь похоронен великий полководец и созидатель облика Старого города. Едва ли не каждый памятник в центре связан с его именем. Я расскажу о вскрытии его могилы, таинственном «призраке», который пытался предостеречь от этого, и других мифах о Тамерлане.
- Площадь Регистан. Наверное, нет более знаковой достопримечательности для Самарканда. В этом славном оазисе, где пересекались караваны Шёлкового пути, вы ощутите дух эпохи. А в медресе Улугбека, Шердор и Тилля Кари зайдёте в кельи, сможете примерить одежду ходжей и дервишей, оцените интерьеры. И всё это — в сопровождении историй Востока.
- Мечеть Биби Ханум. Считается символом любви и уважения Амира Тимура к своей жене. Правда, романтики и скептики спорят об этом. Вы услышите факты и легенды о Тамерлане и Биби Ханум. И раскроете секреты строительства столь масштабной — даже для нашего времени — мечети.
- Сиабский рынок. Центральный и самый древний рынок города. Здесь я научу вас восточному искусству торга. Вместе будем выбирать лучшие фрукты и овощи. Я покажу, чем славится узбекский рынок и что можно купить в качестве приятных сувениров.
- Некрополь Шахи Зинда. Самое красочное место в Самарканде. Вы пройдёте по аллее из десятков мавзолеев, отделанных майоликой, мозаикой, поливной терракотой. А я расскажу о философских изречениях на стенах усыпальниц.
- Смотровая площадка. Далее я отвезу вас на площадку, с которой открывается шикарный вид на достопримечательности и Старый город. Вы увидите Самарканд с высшей его точки.
Помимо указанных выше мест, я предложу на выбор ещё несколько локаций: обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила, фабрику шёлковых ковров или этническую деревушку Конигиль.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном автомобиле Kia Sportage, вода и шоколадка для каждого гостя
- Дополнительные расходы: входные билеты — $15 с человека на все объекты, питание
- В поездку с вами могут отправиться дети от 5 лет — по вашему желанию я могу организовать несколько мастер-классов (смотрите мою экскурсию «Самарканд для детей»)
- Также я могу встретить вас уже в Самарканде, познакомить с городом и отвезти в Ташкент
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 320 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии, а также гид по Узбекистану и Центральной Азии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском,Задать вопрос
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