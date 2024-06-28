Добро пожаловать в мир средневековых шедевров и захватывающих историй Востока! Вы познакомитесь с главными памятниками Самарканда: посетите мавзолей Амира Тимура, площадь Регистан, мечеть Биби Ханум и некрополь Шахи Зинда. А также погрузитесь в колоритный мир восточных товаров на Сиабском рынке. И подниметесь на высшую точку Самарканда — к незабываемым панорамам.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие в Самарканд

Время в пути составит 4 часа. По дороге вы увидите множество аутентичных деревушек-кишлаков и узнаете больше о жизни в Узбекистане и Средней Азии в целом. Остановимся купить у местных фермеров свежайшие фрукты. Проедем через захватывающий Джиззакский перевал. И там же, в горах, у нас будет душевный обед в чайхане, где вы отведаете джиззакскую самсу и другие традиционные яства.

Жемчужина Востока

И вот мы на месте! Отправляемся изучать средневековые шедевры Самарканда.

Мавзолей Амира Тимура . Здесь похоронен великий полководец и созидатель облика Старого города. Едва ли не каждый памятник в центре связан с его именем. Я расскажу о вскрытии его могилы, таинственном «призраке», который пытался предостеречь от этого, и других мифах о Тамерлане.

. Здесь похоронен великий полководец и созидатель облика Старого города. Едва ли не каждый памятник в центре связан с его именем. Я расскажу о вскрытии его могилы, таинственном «призраке», который пытался предостеречь от этого, и других мифах о Тамерлане. Площадь Регистан . Наверное, нет более знаковой достопримечательности для Самарканда. В этом славном оазисе, где пересекались караваны Шёлкового пути, вы ощутите дух эпохи. А в медресе Улугбека, Шердор и Тилля Кари зайдёте в кельи, сможете примерить одежду ходжей и дервишей, оцените интерьеры. И всё это — в сопровождении историй Востока.

. Наверное, нет более знаковой достопримечательности для Самарканда. В этом славном оазисе, где пересекались караваны Шёлкового пути, вы ощутите дух эпохи. А в зайдёте в кельи, сможете примерить одежду ходжей и дервишей, оцените интерьеры. И всё это — в сопровождении историй Востока. Мечеть Биби Ханум . Считается символом любви и уважения Амира Тимура к своей жене. Правда, романтики и скептики спорят об этом. Вы услышите факты и легенды о Тамерлане и Биби Ханум. И раскроете секреты строительства столь масштабной — даже для нашего времени — мечети.

. Считается символом любви и уважения Амира Тимура к своей жене. Правда, романтики и скептики спорят об этом. Вы услышите факты и легенды о Тамерлане и Биби Ханум. И раскроете секреты строительства столь масштабной — даже для нашего времени — мечети. Сиабский рынок . Центральный и самый древний рынок города. Здесь я научу вас восточному искусству торга. Вместе будем выбирать лучшие фрукты и овощи. Я покажу, чем славится узбекский рынок и что можно купить в качестве приятных сувениров.

. Центральный и самый древний рынок города. Здесь я научу вас восточному искусству торга. Вместе будем выбирать лучшие фрукты и овощи. Я покажу, чем славится узбекский рынок и что можно купить в качестве приятных сувениров. Некрополь Шахи Зинда . Самое красочное место в Самарканде. Вы пройдёте по аллее из десятков мавзолеев, отделанных майоликой, мозаикой, поливной терракотой. А я расскажу о философских изречениях на стенах усыпальниц.

. Самое красочное место в Самарканде. Вы пройдёте по аллее из десятков мавзолеев, отделанных майоликой, мозаикой, поливной терракотой. А я расскажу о философских изречениях на стенах усыпальниц. Смотровая площадка. Далее я отвезу вас на площадку, с которой открывается шикарный вид на достопримечательности и Старый город. Вы увидите Самарканд с высшей его точки.

Помимо указанных выше мест, я предложу на выбор ещё несколько локаций: обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила, фабрику шёлковых ковров или этническую деревушку Конигиль.

Организационные детали