9 отзывов оставили туристы

неплохая экскурсия, понравилась. но на мой взгляд нужно добавить для посещения Успенский собор. он очень красив и это тоже история.... 1877 год все же. на контрасте с мечетями должно сочетаться неплохо. ну и уточнить перечень рекомендуемых гидом к посещению ресторанов. предложенный нам SOY оказался "не фонтан" официанты по русски не понимали. что из себя представляют блюда объяснить не могли, кроме фразы "очень вкусно" добиться от них ничего не удалось. меню частично на русском (обычные блюда типа шурпа, шашлык), а вот местные национальные на узбекском..... а вот предложенный запасной вариант - ресторан Райхон, хоть и сетевой но очень порадовал.....