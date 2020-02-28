9 отзывов оставили туристы

Мы наченем со старого города, где жизнь протекает спокойно и тихо, как это и должно быть на Востоке. Отправным пунктом станет комплекс Хаст-Имам, где представлены уникальные памятники с ярко выраженной восточной архитектурой.
Затем мы посетим шумный восточный базар, где можно найти все, что только можно пожелать. Здесь вы сможете попробовать себя в умении торговаться, которым обладает каждый уважающий себя узбек.
Знакомство с Ташкентом будет неполным без посещения европейской части города. Мы посетим сквер Амира Темура, откуда начиналась застройка Ташкента после завоевания Царской Россией. Вы увидите сохранившиеся до сегодняшнего дня постройки того времени.
В завершение мы посетим ташкентский метрополитен, который красиво и богато декорирован в национальном стиле.
Вы узнаете:
историю города от советской эпохи до землетрясения 1966 года и до наших дней. Вы узнаете, как жили люди до масштабной катастрофы, последствия землетрясения, как восстанавливали город после, о современной жизни города и его жителей;
основные этапы истории Узбекистана, о том, как страна пришла к независимости, о ее символике;
о жизни, культуре, кухне и традициях узбеков.
В результате этой прогулки вы поймете, что представляет из себя Ташкент, откроете его знаковые места, проникнитесь его восточным духом и станете лучше понимать историю и культуру Узбекистана в целом.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте!
Меня зовут Светлана, мне 26 лет - более 4 лет работаю гидом, имею сертификат от национальной компании Узбектуризм.
Увлекаюсь историей, очень люблю свой родной город и с удовольствием проведу для вас обзорную экскурсию по Ташкенту.
Если у вас имеются особые интересы, то готова разработать индивидуальный маршрут по интересующей тематике.
Очень познавательно, колоритно и интересно. 5 часов пролетели незаметно. Спасибо Елене большле
Елена
10 сентября 2019
Экскурсию по Ташкенту нам проводила Елена. Она одна из старейших экскурсоводов города, но это только по стажу. А по душе она молодая и очень знающая, веселая и чрезвычайно приятная в общении дама. Елена великолепно знает город, его историю, архитектуру. Она сама лично ребенком пережила ташкентское землетрясение. Елена читала нам стихи древних и современных поэтов, наполненные восточной мудростью и очень украсивших экскурсию. Нам очень все понравилось))
Светлана
3 ноября 2018
Светлана - прекрасный спутник при знакомстве с городом. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Её рассказ ведётся спокойно, со знанием материала, доступно и интересно. Сама Светлана очень терпима к расшалившимся детям. Спасибо большое за снисходительное отношение к ним и познавательную экскурсию!!
Юлия
21 октября 2018
Замечательный вариант для тех, кто хочет познакомиться с основными достопримечательностями Ташкента и узнать все интересующие факты о жизни в Узбекистане. Светлана очень интересный собеседник и обладает большими знаниями.
Евгений
13 октября 2018
Огромное спасибо Светлане за интересный рассказ о городе, за всякие вкусности, купленные на местном базаре, за помощь в приобретении билетов на поезд, советы про места, которые стоит ещё посетить... Вобщем, если собираетесь в Ташкент, то рекомендуем обратиться именно к ней!
Жанна
19 августа 2018
Спасибо большое Светлане за интересный рассказ, терпение ( мы были с двумя детьми) и гибкость. За полдня мы получили представление о Ташкенте, дети запомнили музей Корана, глиняные дома в махале, кружевные панжара, уникальные сувениры и мавзолеи.
ANASTASIA
14 августа 2018
Все очень понравилось! Светлана замечательная! Была очень интересная прогулка!
сергей
12 марта 2018
неплохая экскурсия, понравилась. но на мой взгляд нужно добавить для посещения Успенский собор. он очень красив и это тоже история.... 1877 год все же. на контрасте с мечетями должно сочетаться неплохо. ну и уточнить перечень рекомендуемых гидом к посещению ресторанов. предложенный нам SOY оказался "не фонтан" официанты по русски не понимали. что из себя представляют блюда объяснить не могли, кроме фразы "очень вкусно" добиться от них ничего не удалось. меню частично на русском (обычные блюда типа шурпа, шашлык), а вот местные национальные на узбекском..... а вот предложенный запасной вариант - ресторан Райхон, хоть и сетевой но очень порадовал.....
Главные места, история и легенды колоритного восточного города на обзорной экскурсии
Вы увидите старинные мечети, медресе и минареты Ташкента и услышите самые интересные эпизоды истории Средней Азии от древних времен до наших дней. Я расскажу о великих империях Тамерлана, Чингисхана и Александра Македонского, помогу понять местные традиции и стану вашим надежным и дружелюбным проводником в таинственном мире Востока.
Погрузиться в разные эпохи жизни столицы и увидеть ее главные места на авто-пешеходной экскурсии
Ташкент впечатлит вас расчерченной сеткой прямых и широких улиц, хрустальными нитями фонтанов, изумрудными россыпями парков, скверов и садов. А также удивительным сплетением истории и современности, чистотой и доброжелательным характером. Я встречу вас как самых дорогих гостей и сделаю все, чтобы наше путешествие запомнилось вам надолго!
Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Вы исследуете все «визитные карточки» города: телевышку, религиозный комплекс Хаст-Имам, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, метрополитен, мечеть Минор и восточный базар Чорсу. Я расскажу историю и легенды знаковых мест Ташкента, помогу понять местный менталитет, научу правильно торговаться, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою дружелюбную и гостеприимную душу узбекской столицы!
Самое главное об истории и архитектуре столицы на вечерней автомобильной экскурсии
Не секрет, что ночная подсветка дарит каждому городу особое очарование, а для восточных городов это время суток просто создано, чтобы подчеркнуть их волшебный облик и неповторимую атмосферу. Вы познакомитесь с шедеврами средневекового мусульманского зодчества на площади Хаст Имам, узнаете об архитектурных школах и традициях декоративного искусства Узбекистана, а также о хранящемся здесь древнем манускрипте — Коране Османа. Прогуляетесь по скверу Амира Тимура, где речь пойдет о великом полководце, проедете по широким современным проспектам и посетите мемориальные комплексы, транслирующие общечеловеческие ценности.
Увидеть главные места города и ощутить переплетение старины и современности на обзорной экскурсии
У Ташкента особый дух — по-восточному щедрый, одновременно утонченный и сильный. Он покорит вас изысканным сочетанием средневековых построек и европейской архитектуры, зданий советской эпохи и сверкающих высоток, сутолокой базаров и запахом свежеиспеченных лепешек.
Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии
Многие думают, что за колоритом Востока в Узбекистане нужно ехать в Бухару и Самарканд, несправедливо забывая о столице — прекрасном Ташкенте. А между тем, очарование Центральной Азии здесь проявляется особенно отчетливо! В Старом городе вы исследуете мусульманскую архитектуру средневековых мечетей и медресе, узнаете о светском и религиозном образовании, а также услышите о местной реликвии — древнейшей сохранившейся рукописи Корана. В сквере Тамерлана я расскажу о легендарном основателе Империи Тимуридов, на просторных площадях и в современном квартале — о нынешних стремлениях и ценностях народа. А в рядах шумного базара вы с головой погрузитесь с мир сухофруктов, сладостей и непревзойденных арбузов.