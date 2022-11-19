Приглашаю вас с детьми провести незабываемый день в Ташкенте
Приглашаю вас с детьми провести незабываемый день в Ташкенте Будет очень интересно и весело, а главное познавательно! Мы пройдемся по улочкам Старого города и посмотрим его архитектуру. Прокатимся на аттракционах в парке, известном как «Диснейленд в Ташкенте». В летающем театре вы пронесетесь по достопримечательностям Узбекистана. Вас ожидает мастер-класс по керамике или вышиванию. А еще музей восковых фигур, планетарий, океанариум и много интересного!
Что вас ожидает 🤩
- Старый город
- Мечеть Минор
- Телебашня
- Ташкент Лэнд
- Парк Magic City
- Ташкент сити
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсииЯ предлагаю отдых с нашей программой для родителей, которые хотели бы увлекательно провести время вместе с детьми в период школьных каникул, на новогодние, рождественские и майские праздники.
Программа:
- Архитектура Старого города,
- мечеть Минор,
- телебашня,
- Ташкент Лэнд,
- парк Magic City,
- Ташкент сити (музей восковых фигур, планетарий, кинотеатр 7D летающий театр, музыкальный фонтан, океанариум),
- мастер класс по керамике или вышиванию.
Важная информация:
- Я могу обеспечить транспортом за определенную сумму: седан Chevrolet Cobalt, минивен.
- Маршрут может быть скорректирован по вашим пожеланиям.
- Экскурсию для вас проведу я.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Транспортные расходы
- Билеты
- Питание
- Я могу обеспечить транспортом за определенную сумму: седан Chevrolet Cobalt (50$), минивен (70$)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Я могу обеспечить транспортом за определенную сумму: седан Chevrolet Cobalt, минивен.
- Маршрут может быть скорректирован по вашим пожеланиям.
- Экскурсию для вас проведу я
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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