Приглашаю вас с детьми провести незабываемый день в Ташкенте Будет очень интересно и весело, а главное познавательно! Мы пройдемся по улочкам Старого города и посмотрим его архитектуру. Прокатимся на аттракционах в парке, известном как «Диснейленд в Ташкенте». В летающем театре вы пронесетесь по достопримечательностям Узбекистана. Вас ожидает мастер-класс по керамике или вышиванию. А еще музей восковых фигур, планетарий, океанариум и много интересного!