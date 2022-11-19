Увлекательный семейный тур с детьми по Ташкенту

Приглашаю вас с детьми провести незабываемый день в Ташкенте

Приглашаю вас с детьми провести незабываемый день в Ташкенте Будет очень интересно и весело, а главное познавательно! Мы пройдемся по улочкам Старого города и посмотрим его архитектуру. Прокатимся на аттракционах в парке, известном как «Диснейленд в Ташкенте». В летающем театре вы пронесетесь по достопримечательностям Узбекистана. Вас ожидает мастер-класс по керамике или вышиванию. А еще музей восковых фигур, планетарий, океанариум и много интересного!
Увлекательный семейный тур с детьми по Ташкенту
Увлекательный семейный тур с детьми по Ташкенту

Что вас ожидает 🤩

  • Старый город
  • Мечеть Минор
  • Телебашня
  • Ташкент Лэнд
  • Парк Magic City
  • Ташкент сити
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Я предлагаю отдых с нашей программой для родителей, которые хотели бы увлекательно провести время вместе с детьми в период школьных каникул, на новогодние, рождественские и майские праздники.

Программа:

  • Архитектура Старого города,
  • мечеть Минор,
  • телебашня,
  • Ташкент Лэнд,
  • парк Magic City,
  • Ташкент сити (музей восковых фигур, планетарий, кинотеатр 7D летающий театр, музыкальный фонтан, океанариум),
  • мастер класс по керамике или вышиванию.

Важная информация:

  • Я могу обеспечить транспортом за определенную сумму: седан Chevrolet Cobalt, минивен.
  • Маршрут может быть скорректирован по вашим пожеланиям.
  • Экскурсию для вас проведу я.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Билеты
  • Питание
  • Я могу обеспечить транспортом за определенную сумму: седан Chevrolet Cobalt (50$), минивен (70$)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Я могу обеспечить транспортом за определенную сумму: седан Chevrolet Cobalt, минивен.
  • Маршрут может быть скорректирован по вашим пожеланиям.
  • Экскурсию для вас проведу я
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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