Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда
Пройти по базару «Чорсу», изучить легендарную мечеть и сделать фото у огромной телебашни
Этот тур — идеальный выбор для первой поездки в Узбекистан: за короткое время мы успеем показать вам знаковые локации, в числе которых города из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А благодаря сопровождению читать дальше
турлидера это будут не просто экскурсии, а путешествие с душой, где каждый участник окружён вниманием. Начнём в самом сердце — контрастном Ташкенте.
Прикоснёмся к духовному, побывав в религиозном комплексе Хазрати Имам, пройдём между горками пряностей и сухофруктов на базаре «Чорсу» и сделаем фото у самой высокой башни Центральной Азии. После полюбуемся орнаментами Самарканда, исследуя грандиозную площадь Регистан.
А также вспомним о великом основателе империи Тимуридов — Амире Тимуре: посетим усыпальницу Гур-Эмир и мечеть Биби-Ханум, построенную в честь его любимой жены.
Полная оплата тура — не позднее 14 дней до начала тура.
Питание. Включены завтраки в отелях, и 2 обеда, остальное питание оплачивается отдельно.
Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 31.08).
Транспорт. Минивен Hyundai Staria/Toyota Hiece, автобус Golden Dragon, поезда.
Возраст участников. От 7 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, без физической нагрузки с короткими прогулками.
Виза. Гражданам России не требуется.
С 15.08 по 30.11 тур проводится ежедневно.
Программа тура по дням
1 день
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта Ташкента и доставим в отель. Сегодня никуда не будем спешить.
2 день
Знакомство со столицей
Сегодня отправимся в путешествие по Ташкенту. Первым посетим духовное сердце столицы — комплекс Хаст-Имам, в котором хранится уникальный рукописный Коран Османа. Полюбуемся великолепными медресе Баракхана и Кукельдаш и величественным мавзолеем Каффаля Шаши.
Пройдём по базару «Чорсу» с восточным колоритом и ароматами специй, скверу Амира Тимура, мимо театра Алишера Навои. Осмотрим площадь Независимости с важными монументами.
Сделаем фото у Ташкентской телебашни, откуда открываются удивительные виды на город. Затем мы осмотрим памятники, посвящённые землетрясению 1966 года.
По желанию вы можете пройтись и по парку Magic City. Мы либо высадим вас у парка, либо довезём до отеля.
3 день
Прогулки по Самарканду
После завтрака поедем в Самарканд и начнём экскурсию. Сперва побываем у мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы великого основателя империи Тимуридов.
Переместимся к визитной карточке города — площади Регистан. Здесь расположен ансамбль из 3 медресе, каждое из которых является настоящим архитектурным шедевром. В финале променада окажемся у мечети Биби-Ханум, построенной в честь любимой жены Тамерлана. Вечером заселимся в отель.
4 день
Возвращение домой
После завтрака вернёмся в Ташкент.
Если вы спланируете обратный вылет напрямую из Самарканда, мы пересчитаем стоимость тура в меньшую сторону.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и 2 обеда
Групповые трансферы от/до аэропорта с любого рейса
Все групповые трансферы по маршруту и транспортное обслуживание
Билеты на поезд Ташкент-Самарканд
Входные билеты по программе
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Поддержка от турлидера (с 15.09)
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Самарканда
Остальное питание
Доплата за 1-местное размещение - 8400 ₽
Раннее заселение до 14:00 (по желанию) - 5040 ₽/чел
Дополнительные экскурсии
Спа в отелях (по желанию)
Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 31.08)
Обратите внимание: с 1 декабря 2025 по 15 февраля 2026 стоимость тура составляет 26 500 ₽ с человека
На новогодние даты 29, 30, 31 декабря - 34 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Самарканда, по времени рейса. Возможен вылет и из Ташкента (выезжаем туда после завтрака)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 54 туристов
Дорогой путешественник, со всем радушием приветствуем тебя в солнечном Узбекистане! Меня зовут Дмитрий, я являюсь руководителем сертифицированной туристической компании в Узбекистане. Мы работаем с 2006 года. Пишите за подробной информацией, вас ждёт приятный сюрприз в честь знакомства!