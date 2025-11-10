Мои заказы

Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда

Пройти по базару «Чорсу», изучить легендарную мечеть и сделать фото у огромной телебашни
Этот тур — идеальный выбор для первой поездки в Узбекистан: за короткое время мы успеем показать вам знаковые локации, в числе которых города из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А благодаря сопровождению
турлидера это будут не просто экскурсии, а путешествие с душой, где каждый участник окружён вниманием. Начнём в самом сердце — контрастном Ташкенте.

Прикоснёмся к духовному, побывав в религиозном комплексе Хазрати Имам, пройдём между горками пряностей и сухофруктов на базаре «Чорсу» и сделаем фото у самой высокой башни Центральной Азии. После полюбуемся орнаментами Самарканда, исследуя грандиозную площадь Регистан.

А также вспомним о великом основателе империи Тимуридов — Амире Тимуре: посетим усыпальницу Гур-Эмир и мечеть Биби-Ханум, построенную в честь его любимой жены.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Полная оплата тура — не позднее 14 дней до начала тура.

Питание. Включены завтраки в отелях, и 2 обеда, остальное питание оплачивается отдельно.

Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 31.08).

Транспорт. Минивен Hyundai Staria/Toyota Hiece, автобус Golden Dragon, поезда.

Возраст участников. От 7 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, без физической нагрузки с короткими прогулками.

Виза. Гражданам России не требуется.

С 15.08 по 30.11 тур проводится ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта Ташкента и доставим в отель. Сегодня никуда не будем спешить.

Подготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествию
2 день

Знакомство со столицей

Сегодня отправимся в путешествие по Ташкенту. Первым посетим духовное сердце столицы — комплекс Хаст-Имам, в котором хранится уникальный рукописный Коран Османа. Полюбуемся великолепными медресе Баракхана и Кукельдаш и величественным мавзолеем Каффаля Шаши.

Пройдём по базару «Чорсу» с восточным колоритом и ароматами специй, скверу Амира Тимура, мимо театра Алишера Навои. Осмотрим площадь Независимости с важными монументами.

Сделаем фото у Ташкентской телебашни, откуда открываются удивительные виды на город. Затем мы осмотрим памятники, посвящённые землетрясению 1966 года.

По желанию вы можете пройтись и по парку Magic City. Мы либо высадим вас у парка, либо довезём до отеля.

Знакомство со столицейЗнакомство со столицейЗнакомство со столицейЗнакомство со столицей
3 день

Прогулки по Самарканду

После завтрака поедем в Самарканд и начнём экскурсию. Сперва побываем у мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы великого основателя империи Тимуридов.

Переместимся к визитной карточке города — площади Регистан. Здесь расположен ансамбль из 3 медресе, каждое из которых является настоящим архитектурным шедевром. В финале променада окажемся у мечети Биби-Ханум, построенной в честь любимой жены Тамерлана. Вечером заселимся в отель.

Прогулки по СамаркандуПрогулки по СамаркандуПрогулки по СамаркандуПрогулки по Самарканду
4 день

Возвращение домой

После завтрака вернёмся в Ташкент.

Если вы спланируете обратный вылет напрямую из Самарканда, мы пересчитаем стоимость тура в меньшую сторону.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда
  • Групповые трансферы от/до аэропорта с любого рейса
  • Все групповые трансферы по маршруту и транспортное обслуживание
  • Билеты на поезд Ташкент-Самарканд
  • Входные билеты по программе
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Поддержка от турлидера (с 15.09)
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Самарканда
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 8400 ₽
  • Раннее заселение до 14:00 (по желанию) - 5040 ₽/чел
  • Дополнительные экскурсии
  • Спа в отелях (по желанию)
  • Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 31.08)
  • Обратите внимание: с 1 декабря 2025 по 15 февраля 2026 стоимость тура составляет 26 500 ₽ с человека
  • На новогодние даты 29, 30, 31 декабря - 34 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Самарканда, по времени рейса. Возможен вылет и из Ташкента (выезжаем туда после завтрака)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 54 туристов
Дорогой путешественник, со всем радушием приветствуем тебя в солнечном Узбекистане! Меня зовут Дмитрий, я являюсь руководителем сертифицированной туристической компании в Узбекистане. Мы работаем с 2006 года. Пишите за подробной информацией, вас ждёт приятный сюрприз в честь знакомства!
