5 дней
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе
Осмотреть бирюзово-песочные древности, попробовать джизакскую самсу и подняться в горы
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
26 фев в 10:00
6 мар в 10:00
$720 за человека
скидка
40%
10 дней
Узбекские каникулы в оттенках лазури и песка: калейдоскоп городов и творения природы
Полюбоваться культовой архитектурой, пересечь Кызылкум и подняться на склоны Чимгана
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
19 фев в 08:00
20 фев в 08:00
1096$658 за человека
скидка
40%
8 дней
Главное в Узбекистане: культовая архитектура, духовные центры, традиционные ремёсла
Посетить 5 городов, налюбоваться узорчатыми фасадами, увидеть, как делают керамику и шёлковую бумагу
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
19 фев в 08:00
20 фев в 08:00
926$556 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Минарет Калян»
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