Мы проведём вас по главным жемчужинам Узбекистана: от живого восточного базара и советских небоскрёбов Ташкента — до завораживающей мозаики Регистана и тихих бухарских двориков,
Описание тура
Организационные детали
• Возьмите с собой удобную обувь для прогулок, головной убор и солнцезащитный крем.
• На протяжении всего маршрута доступна мобильная связь и интернет.
• Валюта — узбекский сум. В городах есть банкоматы и возможность обмена валюты.
• Рекомендуем иметь при себе наличные для личных расходов, рынков и небольших покупок.
Программа тура по дням
Встреча и приветственный ужин
Встретим в аэропорту и отвезём в отель в центре Ташкента. У вас будет время отдохнуть, а вечером — ужин в национальном ресторане. Вы попробуете плов, шурпу, самсу, свежие лепёшки и ароматный зелёный чай.
Ансамбль Хаст-Имам, Центр исламской цивилизации, базар «Чорсу» и современный Ташкент
Сегодня увидим ансамбль Хазрет Имам: медресе Барак-Хан 16 века с бирюзовыми куполами и медресе Муйи Муборак, где хранится Коран халифа Усмана.
Осмотрим Центр исламской цивилизации. Здесь исторические артефакты соседствуют с интерактивными лабораториями, виртуальными выставками и мультимедийными инсталляциями.
Следующая точка — базар «Чорсу»: лабиринт крытых куполов, горы специй, ряды с сухофруктами и орехами, лепёшки прямо из тандыра. Пообедаем в «Центре плова» — здесь ташкентскую вариацию этого блюда готовят в огромных казанах.
Во второй половине дня — современная столица: площадь Амира Темура, Ташкент-Сити с небоскрёбами, Музей прикладного искусства с коврами, фарфором и старинной вышивкой.
Площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека
В 7:00 на поезде отправимся в Самарканд, прибудем в 9:10. Увидим площадь Регистан с медресе 15–17 веков, облицованными мозаикой и майоликой. Заглянем в медресе Улугбека, фасад которого украшен геометрическими арабесками и звёздчатыми узорами.
Осмотрим мавзолей Рухобод, который обычно путешественники проходят мимо, но это настоящая «тихая жемчужина». А затем полюбуемся усыпальницей Гур-Эмир, где покоятся Тамерлан и его потомки.
После обеда — Шахи-Зинда: улица мавзолеев 9–15 веков. Голубые, бирюзовые и белые изразцы сплошь покрывают фасады — каждый портал отличается рисунком. Рядом — комплекс Ходжа Дониёра.
Осмотрим обсерваторию Улугбека. Здесь сохранился огромный мраморный секстант, а с холма открывается панорама Самарканда. После отдохнём в отеле. А затем вновь выйдем на площадь Регистана — в подсветке то, что днём казалось монументальным, вечером становится почти живым.
Мастер-класс по плову, мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар и комплекс имама Аль-Бухари
Сегодня передвигаемся пешком и на такси. Утром прогуляемся по Университетскому бульвару с тенистой аллеей, а затем вас ждёт мастер-класс по плову в местной семье. Сначала вы узнаете историю самаркандского плова, его секреты и тонкости приготовления. Пока плов томится на огне, можно примерить национальные наряды, вышитые золотыми нитями, и погрузиться в атмосферу узбекской музыки и танцев.
Затем попробуете своё творение и другие блюда, поговорите о семейных традициях и обрядах, гостеприимстве, праздниках и ремёслах.
Ещё сегодня увидим мечеть Биби-Ханум, крупнейшую в Средней Азии. Рядом — Сиабский базар: живой, шумный, с рядами лепёшек, специй и сухофруктов. Осмотрим мемориальный комплекс имама Аль-Бухари в окружении садов.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплексы Бахауддина Накшбанди и Ляби-Хауз
В 10:30 садимся на поезд и едем в Бухару, прибытие в 12:20. После обеда отправимся во дворец Ситораи Мохи-Хоса — летнюю резиденцию последнего бухарского эмира, в архитектуре которого смешались восточный и европейский стили.
Осмотрим комплекс Бахауддина Накшбанди — один из главных суфийских святилищ Центральной Азии. К вечеру возвращаемся в старый город. Прогуляемся вокруг ансамбля Ляби-Хауз с искусственным прудом, окружённым медресе 16–17 веков и тенистыми чинарами. По узким улицам выйдем к медресе Чор-Минор с четырьмя маленькими минаретами.
Крепость Арк, мечеть Боло-Хауз, ансамбль Пои-Калян и Торговые купола
Исследуем крепость Арк, которой более 2000 лет. Увидим дворцовые залы и поднимемся на смотровую площадку. Осмотрим мечеть Боло-Хауз, её айван поддерживают резные колонны. А рядом — мавзолей Саманидов 9 века, облицованный жжёным кирпичом.
Увидим ансамбль Пои-Калян: мечеть Калян и медресе Мири-Араб, а также минарет Калян высотой 47 м. А ещё полюбуемся медресе Улугбека 15 века и Абдулазиз-хана — его фасад украшен орнаментом и цветной майоликой.
Пройдём через Торговые купола — крытые базары, где до сих пор продают ковры, шёлк, посуду и украшения. Осмотрим мечеть Магоки-Аттари 9 века.
В 18:00 сядем на поезд и вернёмся в Ташкент в 20:30.
Отъезд
Наш тур подошёл к концу. Отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу.
Надеемся, что воспоминания о Самарканде, Бухаре и Ташкенте останутся с вами надолго. До встречи в следующем путешествии!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$690
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин, мастер-класс по приготовлению плова
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на скоростные поезда: Ташкент - Самарканд, Самарканд - Бухара, Бухара - Ташкент
- SIM-карта с интернетом, минутами и SMS
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Обеды, ужины и напитки
- Доплата за 1-местное размещение - $50 за ночь
- Дополнительные активности и экскурсии по желанию
- Доплата за ранний заезд в отель (если приезжаете до 14:00 или ночью накануне)