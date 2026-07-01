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Трио Узбекистана в своей компании: Ташкент, Самарканд и Бухара с мастер-классом по плову

Шумные восточные базары, загадочные мавзолеи, древняя обсерватория и современные небоскрёбы
Три города — три тысячи лет истории.

Мы проведём вас по главным жемчужинам Узбекистана: от живого восточного базара и советских небоскрёбов Ташкента — до завораживающей мозаики Регистана и тихих бухарских двориков,
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где время, кажется, остановилось. Вы узнаете секреты самаркандского плова и сами его приготовите. Увидите как главные достопримечательности, так и скрытые жемчужины. Например, мавзолей Рухобод, не менее интересный, чем знаменитый Гур-Эмир.

Хаст-Имам в Ташкенте, некрополь Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум в Самарканде, комплекс Ляби-Хауз и крепость Арк в Бухаре… Мы покажем всё самое интересное, но без спешки и суеты, чтобы вы успели насладиться сказочной атмосферой и заметили, как вокруг вас оживает история.

Трио Узбекистана в своей компании: Ташкент, Самарканд и Бухара с мастер-классом по плову
Трио Узбекистана в своей компании: Ташкент, Самарканд и Бухара с мастер-классом по плову
Трио Узбекистана в своей компании: Ташкент, Самарканд и Бухара с мастер-классом по плову

Описание тура

Организационные детали

• Возьмите с собой удобную обувь для прогулок, головной убор и солнцезащитный крем.
• На протяжении всего маршрута доступна мобильная связь и интернет.
• Валюта — узбекский сум. В городах есть банкоматы и возможность обмена валюты.
• Рекомендуем иметь при себе наличные для личных расходов, рынков и небольших покупок.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и приветственный ужин

Встретим в аэропорту и отвезём в отель в центре Ташкента. У вас будет время отдохнуть, а вечером — ужин в национальном ресторане. Вы попробуете плов, шурпу, самсу, свежие лепёшки и ароматный зелёный чай.

Встреча и приветственный ужин
2 день

Ансамбль Хаст-Имам, Центр исламской цивилизации, базар «Чорсу» и современный Ташкент

Сегодня увидим ансамбль Хазрет Имам: медресе Барак-Хан 16 века с бирюзовыми куполами и медресе Муйи Муборак, где хранится Коран халифа Усмана.

Осмотрим Центр исламской цивилизации. Здесь исторические артефакты соседствуют с интерактивными лабораториями, виртуальными выставками и мультимедийными инсталляциями.

Следующая точка — базар «Чорсу»: лабиринт крытых куполов, горы специй, ряды с сухофруктами и орехами, лепёшки прямо из тандыра. Пообедаем в «Центре плова» — здесь ташкентскую вариацию этого блюда готовят в огромных казанах.

Во второй половине дня — современная столица: площадь Амира Темура, Ташкент-Сити с небоскрёбами, Музей прикладного искусства с коврами, фарфором и старинной вышивкой.

Ансамбль Хаст-Имам, Центр исламской цивилизации, базар «Чорсу» и современный ТашкентАнсамбль Хаст-Имам, Центр исламской цивилизации, базар «Чорсу» и современный ТашкентАнсамбль Хаст-Имам, Центр исламской цивилизации, базар «Чорсу» и современный ТашкентАнсамбль Хаст-Имам, Центр исламской цивилизации, базар «Чорсу» и современный Ташкент
3 день

Площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека

В 7:00 на поезде отправимся в Самарканд, прибудем в 9:10. Увидим площадь Регистан с медресе 15–17 веков, облицованными мозаикой и майоликой. Заглянем в медресе Улугбека, фасад которого украшен геометрическими арабесками и звёздчатыми узорами.

Осмотрим мавзолей Рухобод, который обычно путешественники проходят мимо, но это настоящая «тихая жемчужина». А затем полюбуемся усыпальницей Гур-Эмир, где покоятся Тамерлан и его потомки.

После обеда — Шахи-Зинда: улица мавзолеев 9–15 веков. Голубые, бирюзовые и белые изразцы сплошь покрывают фасады — каждый портал отличается рисунком. Рядом — комплекс Ходжа Дониёра.

Осмотрим обсерваторию Улугбека. Здесь сохранился огромный мраморный секстант, а с холма открывается панорама Самарканда. После отдохнём в отеле. А затем вновь выйдем на площадь Регистана — в подсветке то, что днём казалось монументальным, вечером становится почти живым.

Площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, обсерватория УлугбекаПлощадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, обсерватория УлугбекаПлощадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, обсерватория УлугбекаПлощадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека
4 день

Мастер-класс по плову, мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар и комплекс имама Аль-Бухари

Сегодня передвигаемся пешком и на такси. Утром прогуляемся по Университетскому бульвару с тенистой аллеей, а затем вас ждёт мастер-класс по плову в местной семье. Сначала вы узнаете историю самаркандского плова, его секреты и тонкости приготовления. Пока плов томится на огне, можно примерить национальные наряды, вышитые золотыми нитями, и погрузиться в атмосферу узбекской музыки и танцев.

Затем попробуете своё творение и другие блюда, поговорите о семейных традициях и обрядах, гостеприимстве, праздниках и ремёслах.

Ещё сегодня увидим мечеть Биби-Ханум, крупнейшую в Средней Азии. Рядом — Сиабский базар: живой, шумный, с рядами лепёшек, специй и сухофруктов. Осмотрим мемориальный комплекс имама Аль-Бухари в окружении садов.

Мастер-класс по плову, мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар и комплекс имама Аль-БухариМастер-класс по плову, мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар и комплекс имама Аль-БухариМастер-класс по плову, мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар и комплекс имама Аль-БухариМастер-класс по плову, мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар и комплекс имама Аль-Бухари
5 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплексы Бахауддина Накшбанди и Ляби-Хауз

В 10:30 садимся на поезд и едем в Бухару, прибытие в 12:20. После обеда отправимся во дворец Ситораи Мохи-Хоса — летнюю резиденцию последнего бухарского эмира, в архитектуре которого смешались восточный и европейский стили.

Осмотрим комплекс Бахауддина Накшбанди — один из главных суфийских святилищ Центральной Азии. К вечеру возвращаемся в старый город. Прогуляемся вокруг ансамбля Ляби-Хауз с искусственным прудом, окружённым медресе 16–17 веков и тенистыми чинарами. По узким улицам выйдем к медресе Чор-Минор с четырьмя маленькими минаретами.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплексы Бахауддина Накшбанди и Ляби-ХаузДворец Ситораи Мохи-Хоса, комплексы Бахауддина Накшбанди и Ляби-ХаузДворец Ситораи Мохи-Хоса, комплексы Бахауддина Накшбанди и Ляби-ХаузДворец Ситораи Мохи-Хоса, комплексы Бахауддина Накшбанди и Ляби-Хауз
6 день

Крепость Арк, мечеть Боло-Хауз, ансамбль Пои-Калян и Торговые купола

Исследуем крепость Арк, которой более 2000 лет. Увидим дворцовые залы и поднимемся на смотровую площадку. Осмотрим мечеть Боло-Хауз, её айван поддерживают резные колонны. А рядом — мавзолей Саманидов 9 века, облицованный жжёным кирпичом.

Увидим ансамбль Пои-Калян: мечеть Калян и медресе Мири-Араб, а также минарет Калян высотой 47 м. А ещё полюбуемся медресе Улугбека 15 века и Абдулазиз-хана — его фасад украшен орнаментом и цветной майоликой.

Пройдём через Торговые купола — крытые базары, где до сих пор продают ковры, шёлк, посуду и украшения. Осмотрим мечеть Магоки-Аттари 9 века.

В 18:00 сядем на поезд и вернёмся в Ташкент в 20:30.

Крепость Арк, мечеть Боло-Хауз, ансамбль Пои-Калян и Торговые куполаКрепость Арк, мечеть Боло-Хауз, ансамбль Пои-Калян и Торговые куполаКрепость Арк, мечеть Боло-Хауз, ансамбль Пои-Калян и Торговые куполаКрепость Арк, мечеть Боло-Хауз, ансамбль Пои-Калян и Торговые купола
7 день

Отъезд

Наш тур подошёл к концу. Отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу.

Надеемся, что воспоминания о Самарканде, Бухаре и Ташкенте останутся с вами надолго. До встречи в следующем путешествии!

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин, мастер-класс по приготовлению плова
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на скоростные поезда: Ташкент - Самарканд, Самарканд - Бухара, Бухара - Ташкент
  • SIM-карта с интернетом, минутами и SMS
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды, ужины и напитки
  • Доплата за 1-местное размещение - $50 за ночь
  • Дополнительные активности и экскурсии по желанию
  • Доплата за ранний заезд в отель (если приезжаете до 14:00 или ночью накануне)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселение в отель - с 14:00. При заселении рано утром или ночью накануне - доплата за ранний заезд
Завершение: Аэропорт Ташкента, доставим к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акбар
Акбар — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Опытный гид по Узбекистану с глубоким знанием истории, культуры и традиций страны. Родился и вырос здесь, поэтому показывает Узбекистан не «по учебнику», а через живые истории, скрытые места и настоящую
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местную атмосферу. Помогает гостям не просто увидеть города, а почувствовать их душу — от древних медресе Самарканда и Бухары до уютных улочек и национальной кухни. С ним путешествие становится комфортным, познавательным и по-настоящему запоминающимся.

Тур входит в следующие категории Ташкента

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