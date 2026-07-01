В 7:00 на поезде отправимся в Самарканд, прибудем в 9:10. Увидим площадь Регистан с медресе 15–17 веков, облицованными мозаикой и майоликой. Заглянем в медресе Улугбека, фасад которого украшен геометрическими арабесками и звёздчатыми узорами.

Осмотрим мавзолей Рухобод, который обычно путешественники проходят мимо, но это настоящая «тихая жемчужина». А затем полюбуемся усыпальницей Гур-Эмир, где покоятся Тамерлан и его потомки.

После обеда — Шахи-Зинда: улица мавзолеев 9–15 веков. Голубые, бирюзовые и белые изразцы сплошь покрывают фасады — каждый портал отличается рисунком. Рядом — комплекс Ходжа Дониёра.

Осмотрим обсерваторию Улугбека. Здесь сохранился огромный мраморный секстант, а с холма открывается панорама Самарканда. После отдохнём в отеле. А затем вновь выйдем на площадь Регистана — в подсветке то, что днём казалось монументальным, вечером становится почти живым.