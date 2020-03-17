35 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Локации из фильмов о Гарри Поттере

В Лондоне спрятано немало волшебных мест, где проходили съемки фильмов о Гарри Поттере, и мы прогуляемся по самым интересным! Постоим у двери в паб «Дырявый Котёл», который, как известно, ведёт в Косую Аллею. Попробуем найти вход в Министерство Магии, оценим повреждения, нанесенные Мосту Тысячелетия Пожирателями смерти, и кое-что еще! Заглянем на улочки, ставшие прототипом локаций в книгах о мальчике-волшебнике, и даже побываем возле самой старой тюрьмы в Лондоне, где вы узнаете, какое отношение это место имеет к романам Роулинг. А в итоге, конечно же, доберемся до вокзала Кингс-Кросс, где вы отыщете «ту самую» Платформу 9 ¾, сделаете отличные фото с тележкой и сможете прикупить пару волшебных палочек в специальной магической лавке!

Интересные факты о книгах Роулинг и их экранизацях

При этом я не только проведу вас по местам съемок киноэпопеи, но и расскажу много интересного о создании фильмов и книг о Гарри Поттере, об авторе Джоан Роулинг, ее непростой судьбе и писательском триумфе. Вы услышите истории об актерах «Гарри Поттера», узнаете, как создателям удалось снять сцену на оживлённом рынке, чтобы никто не помешал, и другие занимательные случаи, произошедшие во время съемок.

Дополнительно: экскурсия по павильонам Warner Bros

По вашему желанию мы можем дополнительно посетить павильоны киностудии Warner Bros — один из самых увлекательных аттракционов Британии! Здесь вы увидите оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере: заглянете в гостиную Гриффиндора и уютную «Нору», рассмотрите костюмы персонажей фильмов, сможете попробовать настоящее сливочное пиво, пройдете по Косому переулку, увидите кабинет Дамблдора и другие уголки любимого волшебного мира.