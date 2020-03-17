35 отзывов оставили туристы

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По следам Гарри Поттера в Лондоне!

«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе метро London Bridge
  • Заказать экскурсию

£170 за экскурсию

У этой экскурсии35 отзывов
4.97
Dmitriy
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Dmitriy – Гид по Лондону
Готовы отправиться навстречу магическим приключениям на улицах Лондона? Где, как не здесь, можно найти отголоски и напоминания о волшебном мире, сошедшем со страниц романов о Гарри Поттере.

На этой авторской прогулке 👣 мы исследуем магические уголки Лондона, где проходили съемки фильмов киноэпопеи: от входа в «Дырявый Котёл» до легендарной платформы 9¾.

Вы узнаете любопытные подробности о жизни Джоанн Роулинг, судьбе её романов и их экранизациях.

А после сможете отправиться в павильоны киностудии Warner Bros, чтобы своими глазами рассмотреть костюмы и декорации к фильмам о Гарри Поттере и вознаградить себя бутылочкой сливочного пива!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!

Что вас ожидает

Локации из фильмов о Гарри Поттере
В Лондоне спрятано немало волшебных мест, где проходили съемки фильмов о Гарри Поттере, и мы прогуляемся по самым интересным! Постоим у двери в паб «Дырявый Котёл», который, как известно, ведёт в Косую Аллею. Попробуем найти вход в Министерство Магии, оценим повреждения, нанесенные Мосту Тысячелетия Пожирателями смерти, и кое-что еще! Заглянем на улочки, ставшие прототипом локаций в книгах о мальчике-волшебнике, и даже побываем возле самой старой тюрьмы в Лондоне, где вы узнаете, какое отношение это место имеет к романам Роулинг. А в итоге, конечно же, доберемся до вокзала Кингс-Кросс, где вы отыщете «ту самую» Платформу 9 ¾, сделаете отличные фото с тележкой и сможете прикупить пару волшебных палочек в специальной магической лавке!

Интересные факты о книгах Роулинг и их экранизацях
При этом я не только проведу вас по местам съемок киноэпопеи, но и расскажу много интересного о создании фильмов и книг о Гарри Поттере, об авторе Джоан Роулинг, ее непростой судьбе и писательском триумфе. Вы услышите истории об актерах «Гарри Поттера», узнаете, как создателям удалось снять сцену на оживлённом рынке, чтобы никто не помешал, и другие занимательные случаи, произошедшие во время съемок.

Дополнительно: экскурсия по павильонам Warner Bros
По вашему желанию мы можем дополнительно посетить павильоны киностудии Warner Bros — один из самых увлекательных аттракционов Британии! Здесь вы увидите оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере: заглянете в гостиную Гриффиндора и уютную «Нору», рассмотрите костюмы персонажей фильмов, сможете попробовать настоящее сливочное пиво, пройдете по Косому переулку, увидите кабинет Дамблдора и другие уголки любимого волшебного мира.

Организационные детали

  • По ходу маршрута нам нужно будет несколько раз воспользоваться общественным транспортом, поэтому с собой возьмите проездной билет на метро (1-2 зона)
  • Если к программе добавляется визит на киностудию Warner Bros, сразу после окончания прогулки мы отправляемся в студию на автомобиле, который будет ждать нас возле вокзала Кингс Кросс. Трансфер до студии и обратно до вашего отеля оплачивается дополнительно: £220, включая ожидание 4 часа на самой студии.
  • Входные билеты в павильоны Warner Bros оплачиваются дополнительно по факту (взрослый — £41, детский — £33). Поскольку спрос на билеты в павильоны Warner Bros огромный, заказывать их необходимо минимум за 2-3 месяца до поездки!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
По следам Гарри Поттера в Лондоне!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе метро London Bridge.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Dmitriy
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Все экскурсии — авторские, с богатым иллюстративным материалом.
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35 отзывов оставили туристы

17 марта 2020
Вау! Классно! Интересно! И не только детям... Наталья
28 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Дмитрий - талантливый рассказчик и эрудит. Несмотря на предварительную подготовку узнали столько нового и о книгах, и о фильмах, и о замечательном Лондоне. Не хочется спойлить содержания экскурсии. Скажу, что 3 часа пролетели совершенно незаметно. Полные впечатлений оставляем свой отзыв на 5+!
7 января 2020
Интересная и познавательная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Дмитрий прекрасный экскурсовод с отличным багажом знаний материала. Очень понравилось!
5 января 2020
Спасибо большое за экскурсию. Мы остались довольны подачей материала, энтузиазмом Дмитрия и маршрутами, которыми мы с ним сегодня прошли.
10 декабря 2019
Были с детьми. Экскурсия очень понравилась. Дмитрий смог заинтересовать наших хоть и любознательных, но очень непоседливых детей. С удовольствием сходили бы на другую экскурсию с Дмитрием, если бы было время. Спасибо.
6 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Для тех, кто читал книги о Гарри Поттере, все очень интересно. И конечно, многие факты из жизни Джоан Роулинг тоже поражают. Как будто вернулась в детство и в мир волшебников. !
21 октября 2019
отличная, грамотно выстроенная экскурсия. Даже моим детям, которые терпеть не могут экскурсии, понравилось! однозначно рекомендую.
18 октября 2019
Экскурсия отличная! Спасибо Дмитрию за интересный рассказ о местах в Лондоне где снимался любимый фильм про Гарри Поттера! Узнали много интересных фактов о съёмках фильма. Дмитрий был потрясающим рассказчиком. Уже порекомендовала экскурсию своим друзьям которые собираются в Лондон на каникулы.
16 октября 2019
Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. Моей дочке понравилось, он смог заинтересовать двуязычного ребенка ( которая слышит русский только дома). С Дмитрием можно связаться по телефону, отвечает без задержки.
29 августа 2019
Это была замечательная и очень познавательная экскурсия. Дмитрий смог увлечь не только ребенка но и его родителей в увлекательный мир Гари Поттера!! всем рекомендую и обязательно обращусь к услугам Дмитрия еще раз и буду рекомендовать своим друзьям.
Ещё 25 отзывов

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