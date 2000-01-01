8 отзывов оставили туристы

У нас несколько маршрутов по вечернему Лондону.

Можно прогуляться 👣 по району Сити. В этом туре вы увидите:

Собор Святого Павла – главный храм Лондона.

Мост Миллениум, известный по фильму Гарри Поттер.

Шекспировский театр "Глобус"

Старинные пабы, где бывали Шекспир и Дикенс.

Традиционный английский рынок.

Галерею Тейт модерн – которая входит в десятку самых посещаемых музеев мира.

Пиратский корабль, совершивший кругосветное путешествие.

Мост Лондон бридж и конечно самый знаменитый Тауэрский мост и крепость Тауэр, где хранятся бриллианты и короны королевских династий.

Либо второй маршрут по району Вестминстер.

Мы начнем наш с вами тур с одной из главных достопримечательностей 🏛️ Лондона: Биг-Бена. Увидем колесо обозрения London Eye. Далее пройдем к Дому Парламента, где заседает Палата Лордов и Палата общин. В этом готическом здании находится также трон королевы и место лорд-канцлера, который является председателем Палаты Лордов.

Увидим великолепное Вестминстерское Аббатство, где проходила коронация королевы Елизаветы-II и венчание принцессы Кейт и принца Уильяма.

Даунинг стрит, где находится резиденция премьер министра Великобритании.

Закончим наш маршрут на Трафальгарской площади.

Экскурсия проходит пешком и с использованием общественного транспорта (метро, автобус).