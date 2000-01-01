8 отзывов оставили туристы

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Вечерний Лондон

4.9
8 отзывов
Денис Х.
Денис Х. – Гид из Лондона
Отправляемся вместе изучать Лондон и посетим основные исторические локации за 2 часа.

Вы можете выбрать маршрут по району Сити, где заглянем в любимые бары 🍹 Шекспира и Диккенса, пройдемся по мосту Миллениум из фильма о Гарри Поттере и увидим настоящий пиратский корабль 16 века.

Или отправимся гулять 👣 в район Вестминстер с его главными королевскими местами: домом Парламента, Вестминстерским аббатством, Трафальгарской площадью.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Вечерний Лондон
Вечерний Лондон
У нас несколько маршрутов по вечернему Лондону.

Можно прогуляться 👣 по району Сити. В этом туре вы увидите:

  • Собор Святого Павла – главный храм Лондона.
  • Мост Миллениум, известный по фильму Гарри Поттер.
Шекспировский театр "Глобус"
Старинные пабы, где бывали Шекспир и Дикенс.
Традиционный английский рынок.
Галерею Тейт модерн – которая входит в десятку самых посещаемых музеев мира.
Пиратский корабль, совершивший кругосветное путешествие.
Мост Лондон бридж и конечно самый знаменитый Тауэрский мост и крепость Тауэр, где хранятся бриллианты и короны королевских династий.
Либо второй маршрут по району Вестминстер.
Мы начнем наш с вами тур с одной из главных достопримечательностей 🏛️ Лондона: Биг-Бена. Увидем колесо обозрения London Eye. Далее пройдем к Дому Парламента, где заседает Палата Лордов и Палата общин. В этом готическом здании находится также трон королевы и место лорд-канцлера, который является председателем Палаты Лордов.
Увидим великолепное Вестминстерское Аббатство, где проходила коронация королевы Елизаветы-II и венчание принцессы Кейт и принца Уильяма.
Даунинг стрит, где находится резиденция премьер министра Великобритании.
Закончим наш маршрут на Трафальгарской площади.
Экскурсия проходит пешком и с использованием общественного транспорта (метро, автобус).
Что входит
  • услуги гида
  • расходы на общественный транспорт
Что не входит
  • личные расходы (еда, напитки, сувениры и проч. )
Начало и место завершения
🚩 В районе метро London Bridge либо метро Westminster
Вечерний Лондон
Вечерний Лондон
Вечерний Лондон
Вечерний Лондон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Денис Х.
Денис Х.
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8 отзывов оставили туристы

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