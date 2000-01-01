8 отзывов оставили туристы

У нас несколько маршрутов по вечернему Лондону.
Можно прогуляться 👣 по району Сити. В этом туре вы увидите:
- Собор Святого Павла – главный храм Лондона.
- Мост Миллениум, известный по фильму Гарри Поттер.
Шекспировский театр "Глобус"
Старинные пабы, где бывали Шекспир и Дикенс.
Традиционный английский рынок.
Галерею Тейт модерн – которая входит в десятку самых посещаемых музеев мира.
Пиратский корабль, совершивший кругосветное путешествие.
Мост Лондон бридж и конечно самый знаменитый Тауэрский мост и крепость Тауэр, где хранятся бриллианты и короны королевских династий.
Либо второй маршрут по району Вестминстер.
Мы начнем наш с вами тур с одной из главных достопримечательностей 🏛️ Лондона: Биг-Бена. Увидем колесо обозрения London Eye. Далее пройдем к Дому Парламента, где заседает Палата Лордов и Палата общин. В этом готическом здании находится также трон королевы и место лорд-канцлера, который является председателем Палаты Лордов.
Увидим великолепное Вестминстерское Аббатство, где проходила коронация королевы Елизаветы-II и венчание принцессы Кейт и принца Уильяма.
Даунинг стрит, где находится резиденция премьер министра Великобритании.
Закончим наш маршрут на Трафальгарской площади.
Экскурсия проходит пешком и с использованием общественного транспорта (метро, автобус).