Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника. Выступление двух виртуозных пианистов и фантастической, очаровательной вокалистки. На протяжении всего шоу звучат известные романтические и развлекательные мелодии. Во время 3-часового круиза дорогим гостям подают меню из 3 или 6 блюд (на выбор).

Ваш билет включает:

3-часовой круиз по Будапешту.

Ужин при свечах.

Напитки и ужин согласно выбранному билету.

Фортепианное шоу артистов эстрады.

Отдельный столик.

• За дополнительную плату к основному билету:

Пакет напитков.

Стол у окна.

Напитки без ограничений (Soft open bar).

Шоу артистов эстрады – поистине уникальное представление, полное юмора и эмоций. Трогательные композиции в исполнении очаровательной вокалистки.

Какие вкусные блюда мы предлагаем?

Блюда интернациональной кухни с прекрасным венгерским оттенком.

Круиз с ужином из 3 блюд - базовый билет:

Суп: Венгерский суп-гуляш / Сезонный крем-суп;

Основное блюдо: Тушеная говядина с домашним яйцом и солеными огурцами / Маринованные кусочки куриной грудки и сливочное ризотто / Запеченное филе трески с обжаренными овощами и майонезным соусом с чесноком / Утиная ножка конфи с тушеной красной капустой и сырной картофельной запеканкой с луком / Сыром запечённый на гриле, свежий салат с бальзамическим уксусом;

Десерт: Свежий пудинг из тапиоки, приготовленный на кокосовом молоке, подается с медом и соусом из лесных ягод / Шоколадный брауни с соусом из соленой карамели).

Круиз с ужином из 6 блюд - базовый билет:

Закуска: весенний салат с медово-горчичным соусом /закуска буше;

Суп: Венгерский суп-гуляш / Сезонный крем-суп;

Основное блюдо: Тушеная говядина с домашним яйцом и солеными огурцами / Маринованные кусочки куриной грудки и сливочное ризотто / Запеченное филе трески с обжаренными овощами и майонезным соусом с чесноком / Утиная ножка конфи с тушеной красной капустой и сырной картофельной запеканкой с луком / Сыром запечённый на гриле, свежий салат с бальзамическим уксусом;

Десерт: Свежий пудинг из тапиоки, приготовленный на кокосовом молоке, подается с медом и соусом из лесных ягод / Шоколадный брауни с соусом из соленой карамели).

В базовому билет можно добавить следующую опцию:

столик у окна.

столик у сцены.

Напитки без ограничений (Soft open bar).

(разливное пиво – Borsodi, Staropramen; домашнее вино – Varsányi Sauvignon Blanc, Kék Frankos, Szombat Rosé; шампанское – BB сухое и сладкое; продукция Coca Cola – Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite Zero, Fanta Orange, Kinley Tonic, Kinley Имбирный эль; минеральная вода - негазированная и газированная; чай; кофе; лимонад)

Дополнительная информация

Доступно вегетарианское меню. Пожалуйста, сообщите туроператору о своих предпочтениях.

Предупредите туроператора о наличии пищевых аллергий или любых диетических ограничениях.

Минимальный возраст для употребления алкоголя — 18 лет.

Рекомендуется придерживаться формального стиля одежды.

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

наличными:

в случае заказа экскурсии у фирмы-организатора (по Будапешту или загородной), оплату за теплоходную прогулку можно передать гиду на экскурсии.

в случае заказа трансфера у фирмы-организатора (из аэропорта в центр Будапешта), оплату за теплоходную прогулку можно передать водителю.

банковской карточкой:

— европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк:

бронируете программу без оплаты Спутнику, полная оплата заказа банковской карточкой фирме — организатору программы.

российские карточки: полная оплата заказа Спутнику.

Обратите внимание!

Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 20 eur/ чел

Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь