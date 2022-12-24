3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов

Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника

Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника. Выступление двух виртуозных пианистов и фантастической, очаровательной вокалистки. На протяжении всего шоу звучат известные романтические и развлекательные мелодии. Во время 3-часового круиза дорогим гостям подают меню из 3 или 6 блюд (на выбор).
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
3-х часовой круиз с ужином и шоу пианистов
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
21
дек
22
дек
23
дек
28
дек
29
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Мосты через Дунай
  • Будайская крепость
  • Будайский замок
  • Гора Геллерт
  • Цитадель
  • Здание Парламента
  • Базилика Св. Иштвана
  • Рыбацкий бастион
  • Церковь Матяша
  • Концертый зал Вигадо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника. Выступление двух виртуозных пианистов и фантастической, очаровательной вокалистки. На протяжении всего шоу звучат известные романтические и развлекательные мелодии. Во время 3-часового круиза дорогим гостям подают меню из 3 или 6 блюд (на выбор).

Ваш билет включает:

  • 3-часовой круиз по Будапешту.
  • Ужин при свечах.
  • Напитки и ужин согласно выбранному билету.
  • Фортепианное шоу артистов эстрады.
  • Отдельный столик.

• За дополнительную плату к основному билету:

  • Пакет напитков.
  • Стол у окна.
  • Напитки без ограничений (Soft open bar).
  • Шоу артистов эстрады – поистине уникальное представление, полное юмора и эмоций. Трогательные композиции в исполнении очаровательной вокалистки.
  • Какие вкусные блюда мы предлагаем?
  • Блюда интернациональной кухни с прекрасным венгерским оттенком.

Круиз с ужином из 3 блюд - базовый билет:

  • Суп: Венгерский суп-гуляш / Сезонный крем-суп;
  • Основное блюдо: Тушеная говядина с домашним яйцом и солеными огурцами / Маринованные кусочки куриной грудки и сливочное ризотто / Запеченное филе трески с обжаренными овощами и майонезным соусом с чесноком / Утиная ножка конфи с тушеной красной капустой и сырной картофельной запеканкой с луком / Сыром запечённый на гриле, свежий салат с бальзамическим уксусом;
  • Десерт: Свежий пудинг из тапиоки, приготовленный на кокосовом молоке, подается с медом и соусом из лесных ягод / Шоколадный брауни с соусом из соленой карамели).

Круиз с ужином из 6 блюд - базовый билет:

  • Закуска: весенний салат с медово-горчичным соусом /закуска буше;
  • Суп: Венгерский суп-гуляш / Сезонный крем-суп;
  • Основное блюдо: Тушеная говядина с домашним яйцом и солеными огурцами / Маринованные кусочки куриной грудки и сливочное ризотто / Запеченное филе трески с обжаренными овощами и майонезным соусом с чесноком / Утиная ножка конфи с тушеной красной капустой и сырной картофельной запеканкой с луком / Сыром запечённый на гриле, свежий салат с бальзамическим уксусом;
  • Десерт: Свежий пудинг из тапиоки, приготовленный на кокосовом молоке, подается с медом и соусом из лесных ягод / Шоколадный брауни с соусом из соленой карамели).

В базовому билет можно добавить следующую опцию:

  • столик у окна.
  • столик у сцены.
  • Напитки без ограничений (Soft open bar).
(разливное пиво – Borsodi, Staropramen; домашнее вино – Varsányi Sauvignon Blanc, Kék Frankos, Szombat Rosé; шампанское – BB сухое и сладкое; продукция Coca Cola – Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite Zero, Fanta Orange, Kinley Tonic, Kinley Имбирный эль; минеральная вода - негазированная и газированная; чай; кофе; лимонад)

Дополнительная информация

Доступно вегетарианское меню. Пожалуйста, сообщите туроператору о своих предпочтениях.
Предупредите туроператора о наличии пищевых аллергий или любых диетических ограничениях.
Минимальный возраст для употребления алкоголя — 18 лет.
Рекомендуется придерживаться формального стиля одежды.
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

наличными:

  • в случае заказа экскурсии у фирмы-организатора (по Будапешту или загородной), оплату за теплоходную прогулку можно передать гиду на экскурсии.
  • в случае заказа трансфера у фирмы-организатора (из аэропорта в центр Будапешта), оплату за теплоходную прогулку можно передать водителю.

банковской карточкой:

— европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк:

  • бронируете программу без оплаты Спутнику, полная оплата заказа банковской карточкой фирме — организатору программы.
  • российские карточки: полная оплата заказа Спутнику.
  • Обратите внимание!
  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 20 eur/ чел
Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х часовой круиз по Дунаю
  • Шоу пианистов
  • Ужин (согласно выбранному билету)
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Крепкие алкогольные напитки из бара
Место начала и завершения?
1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты:
  • Наличными:
  • В случае заказа экскурсии у фирмы-организатора (по Будапешту или загородной), оплату за теплоходную прогулку можно передать гиду на экскурсии.
  • В случае заказа трансфера у фирмы-организатора (из аэропорта в центр Будапешта), оплату за теплоходную прогулку можно передать водителю.
  • Банковской карточкой:
  • Европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк:
  • Бронируете программу без оплаты Спутнику, полная оплата заказа банковской карточкой фирме — организатору программы.
  • Российские карточки: полная оплата заказа Спутнику
  • Обратите внимание!
  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 20 eur/ чел
  • Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

👥ГрупповыеВодные развлечения🎫Билеты🖼Музеи⚙️Необычные🌇Вечерние🌃Ночные🍤Гастрономические🗽Популярные местаПарламент🛳КруизыРыбацкий бастион🏰Дворцы, замки и особнякиЦерковь Святого Матьяша🙏РелигиозныеГора Геллерт🍀Природа и пейзажиДунайБазилика святого Иштвана🎟Билеты на шоуС ужином

Похожие туры в Будапеште

Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
2 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Насладиться вечерними видами Будапешта, попробовать национальную кухню и оценить фольклорное шоу
на Пештской стороне. Напротив здания Академии
24 дек
25 дек
1 янв
110 за 1 человека
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и шоу фольклора и оперетты
3 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
5
1 отзыв
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и шоу фольклора и оперетты
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле
57 за 1 человека
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
360 за всё до 7 чел.
Групповая прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
2 часа
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4
23 отзыва
Групповая прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Проплыть вдоль главных достопримечательностей на закате и оценить венгерскую кухню
Пештская сторона. Напротив здания Академии
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
72 за 1 человека
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
2.5 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
3
6 отзывов
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле
55 за 1 человека
Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по Дунаю
1 час
🛳 Круизы
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии GastroPlusTour
GastroPlusTour
3.3
3 отзыва
Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по Дунаю
Будапешт прекрасен в любое время дня и ночи
Jane Haining rakpart, причал №7
19 за 1 человека
Свет и тени вечернего Будапешта
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
3 отзыва
Свет и тени вечернего Будапешта
Увидеть символы города в ночных огнях и услышать венгерские легенды на автомобильной экскурсии
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
135 за всё до 3 чел.
По мощеным улочкам Буды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
11 отзывов
По мощеным улочкам Буды
Прогулка вглубь веков с погружением в неповторимую атмосферу города на Дунае
Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
73 за всё до 8 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии GastroPlusTour
GastroPlusTour
Нет отзывов
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части
Большая Синагога, площадь перед центральным входом
22 дек
26 дек
29 дек
2 янв
от 175 за всё до 3 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
30 минут
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Полет на вертолете над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
360 за всё до 3 чел.
Полет на самолете над Будапештом
30 минут
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
1 отзыв
Полет на самолете над Будапештом
Увидеть достопримечательности города с воздуха и наполниться яркими эмоциями
на аэродроме на окраине Будапешта
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
160 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии GastroPlusTour
GastroPlusTour
Нет отзывов
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
Приглашаем вас в путешествие, где вы погрузитесь в славное прошлое страны, узнав ее исторические столицы
Точка сбоа по желанию заказчика
24 дек
31 дек
7 янв
14 янв
от 320 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ