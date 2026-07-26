С билетом на автобус Hop-On Hop-Off вы сможете открыть для себя все грани Сайгона. Маршрут проведёт через оживлённые рынки, безмятежные пагоды и шумные кварталы. Выходите на остановках, исследуйте локации пешком и продолжайте путешествие на следующем автобусе.
Так, вы увидите максимум за 24 или 48 часов и при этом не будете ограничены обзором с верхней палубы.
Так, вы увидите максимум за 24 или 48 часов и при этом не будете ограничены обзором с верхней палубы.
Описание
Вы сможете свободно садиться в автобусы и выходить на остановках рядом с главными достопримечательностями. Вам доступны два маршрута.
Красный маршрут
- Сайгонский оперный театр
- Улица Нгуен Хюэ
- Пристань Нха Ронг
- Статуя Трун Хонг До
- Музей истории Вьетнама
- Музей жертв войны
- Улица Фам Нгу Лао
- Рынок Бен Тхань
- Дворец независимости
- Сайгонский собор Нотр-Дам
Синий маршрут
- Пивная улица Фам Нгу Лао
- Рынок Бен Тхань
- Музей жертв войны
- Цветочный рынок Хо Ти Ки
- Помещение общества Фуок Ан
- Пагода Онг Бон
- Рынок Бинь Тай
- Пагода Тхиен Хау
- Пагода Ван Фат
По желанию вы можете самостоятельно изучать локации вне автобуса.
- Вы узнаете о прошлом страны и его народа от доисторических времён до наших дней в музее истории Вьетнама
- Увидите панораму города со смотровой площадки Скайдек на 49 этаже в сердце финансового района
- Прогуляетесь по пристани Ня Ронг на берегу реки Сайгон
- Заглянете на цветочный рынок Хо Тхи Ки с множеством тропических растений и рынок Бинь Тай, где познакомитесь с местной жизнью и погрузитесь в кулинарную атмосферу города
- Зайдёте в пагоду Тхиен Хау, которая посвящена богине моря, и пагоду Ван Пхат, известную замысловатой архитектурой и мирной атмосферой
Организационные детали
- В стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 24 или 48 часов, остановки рядом с главными достопримечательностями, бесплатный Wi-Fi в автобусе и аудиогид на 8 языках
- Автобусы курсируют круглый год без выходных. Первый отправляется в 9:00, последний — в 16:00. Интервал движения — обычно около 20 минут, но зависит от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий. В высокий сезон рейсы ходят чаще
- В случае сильного дождя верхняя палуба может быть закрыта
- Автобусы оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках и адаптированы для маломобильных путешественников
- С животными нельзя
- Если планируете посещать достопримечательности, учитывайте возможные очереди в высокий сезон
- Сохраняйте билет на протяжении всего срока действия — он понадобится при посадке и высадке
ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|24 часа (взрослый 12+ лет)
|$21
|24 часа (дети от 6 до 11 лет)
|$16
|48 часов (взрослый 12+ лет)
|$28
|48 часов (дети от 6 до 11 лет)
|$23
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сайгонской оперы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 199 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
Входит в следующие категории Хошимина
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