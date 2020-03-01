Данила проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить старинный портовый городок и понаблюдать за традиционной местной жизнью

Данила
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Данила – представитель гидов
Мы поедем в Фантьет на байках нетуристическими тропами.

Вас ждут городские дороги и тропинки в закоулках улиц, маленькие китайские храмы и огромные буддийские пагоды, школа Хошимина и старинная Рыночная площадь.

Мы познакомим вас с вьетнамскими обычаями и культурой, угостим кофе со сгущенкой и покормим в кафе «для своих».
50 за человека
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Фантьет — «другой Вьетнам»
Фантьет — «другой Вьетнам»

Что вас ожидает

Настоящий Вьетнам
Мы отправимся в сторону горы Кулао, на которой расположены старинные Чамские башни Пошану. Катаясь по путаным узким улочкам в бедных кварталах под башнями, вы понаблюдаете за жизнью простых вьетнамцев и ощутите колорит страны изнутри. Далее мы покажем несколько китайских храмов, оставшихся со времен активной морской торговли между странами. По пути к ним вы увидите дома с огромными чанами, в которых варится рыбный соус, маленькие магазины и крохотные кафе, где хозяйки готовят блюда традиционной кухни.

Все краски Фантьета
С балкона одного буддийского храма вы насладитесь видом на Фантьет, долину Бин Туан и живописную реку. Продолжая движение в сторону исторического центра, раскроете портовое лицо города: вам встретятся большие и маленькие рыболовецкие баркасы, сети и круглые лодки Тум Чай. В сердце Фантьета мы покажем храмы разных религий, Рыночную площадь, водонапорную башню, набережную и аккуратные домики. А еще вы заглянете в школу, где в 1910 году преподавал литературу сам Хошимин.

Организационные детали

Входные билеты включены в стоимость.

Фантьет — «другой Вьетнам»
Фантьет — «другой Вьетнам»
Фантьет — «другой Вьетнам»
Фантьет — «другой Вьетнам»
Фантьет — «другой Вьетнам»
Фантьет — «другой Вьетнам»
Фантьет — «другой Вьетнам»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данила
Данила
До того, как я приехал в Нячанг, путешествовал по Азии. Путешествия это то, чем я живу. Раньше я исследовал все в одиночку, а теперь, уже более двух лет, открываю мир другим. Делаю это вместе с командой единомышленников. Наша миссия — помочь испытать всем желающим «полное погружение» в жизнь настоящего Вьетнама. И если вы хотите испытать полный спектр ощущений, мы поможем увидеть Вьетнам со всех сторон и на все 360°. Присоединяйтесь!
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