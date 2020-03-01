Данила проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Настоящий Вьетнам

Мы отправимся в сторону горы Кулао, на которой расположены старинные Чамские башни Пошану. Катаясь по путаным узким улочкам в бедных кварталах под башнями, вы понаблюдаете за жизнью простых вьетнамцев и ощутите колорит страны изнутри. Далее мы покажем несколько китайских храмов, оставшихся со времен активной морской торговли между странами. По пути к ним вы увидите дома с огромными чанами, в которых варится рыбный соус, маленькие магазины и крохотные кафе, где хозяйки готовят блюда традиционной кухни.

Все краски Фантьета

С балкона одного буддийского храма вы насладитесь видом на Фантьет, долину Бин Туан и живописную реку. Продолжая движение в сторону исторического центра, раскроете портовое лицо города: вам встретятся большие и маленькие рыболовецкие баркасы, сети и круглые лодки Тум Чай. В сердце Фантьета мы покажем храмы разных религий, Рыночную площадь, водонапорную башню, набережную и аккуратные домики. А еще вы заглянете в школу, где в 1910 году преподавал литературу сам Хошимин.