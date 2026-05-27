Проведите вечер в заливе Нячанга на борту комфортного катамарана! Вас ждёт прогулка мимо островов, отдых у пляжа, ужин на воде и главное — закат, который особенно красив с моря. А на обратном пути вы увидите, как город загорается огнями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $135 за человека

Описание экскурсии

15:00 — отправление из порта

15:30 — приветственный напиток и инструктаж по безопасности

15:30–16:00 — прогулка мимо островов Хон Там и Хон Тре

16:00–17:00 — отдых на пляже. Время искупаться, поплавать на сапборде, заняться рыбалкой или снорклингом. За доплату — гидроциклы и надувные буксируемые баллоны

17:00–18:00 — ужин на борту яхты. Вы насладитесь панорамами, вкусными блюдами и приятной атмосферой

18:00–19:00 — прогулка мимо острова Хон Чонг с видами на Нячанг, загорающийся ночными огнями

19:00 — возвращение в порт

Организационные детали