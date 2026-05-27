Проведите вечер в заливе Нячанга на борту комфортного катамарана! Вас ждёт прогулка мимо островов, отдых у пляжа, ужин на воде и главное — закат, который особенно красив с моря. А на обратном пути вы увидите, как город загорается огнями.
Описание экскурсии
15:00 — отправление из порта
15:30 — приветственный напиток и инструктаж по безопасности
15:30–16:00 — прогулка мимо островов Хон Там и Хон Тре
16:00–17:00 — отдых на пляже. Время искупаться, поплавать на сапборде, заняться рыбалкой или снорклингом. За доплату — гидроциклы и надувные буксируемые баллоны
17:00–18:00 — ужин на борту яхты. Вы насладитесь панорамами, вкусными блюдами и приятной атмосферой
18:00–19:00 — прогулка мимо острова Хон Чонг с видами на Нячанг, загорающийся ночными огнями
19:00 — возвращение в порт
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из центра Нячанга и обратно, приветственный напиток, снорклинг, рыбалка, прогулка на сапборде, ужин на борту по системе «шведский стол»
- Отдельно оплачиваются алкогольные напитки и закуски, которые не входят в выбранный пакет. Также по желанию — гидроциклы и надувные буксируемые баллоны
- С вами будет капитан из нашей команды
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Комфорт
|$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 109 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся туры по самым красивым местам
