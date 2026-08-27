Сначала вас ждут джунгли, водопады и купание в горных каскадах. Потом обед и заслуженный Зоклет: белый песок, бирюзовое море и никаких планов, кроме как отдыхать. В меру активно, в меру лениво — хороший день во Вьетнаме.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00–7:30 — сбор гостей

9:00–11:00 — водопад Бахо. Здесь можно будет искупаться в чистой воде, прокатиться на тарзанке и каноэ по горной реке, а затем отдохнуть у бассейна

12:00–13:00 — обед в местном ресторане. Предусмотрены освежающие напитки — ром и кола

14:00–16:00 — пляж Зоклет. Вас ждут белый песок, бирюзовая вода, время для купания и отдыха

Мы расскажем о растениях и животных тропических джунглей, местной культуре и быте. Вы также услышите предания о трёх озёрах Бахо и духах гор, которые, по поверьям, даруют этим местам чистую воду и плодородие.

Организационные детали