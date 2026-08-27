Сначала вас ждут джунгли, водопады и купание в горных каскадах. Потом обед и заслуженный Зоклет: белый песок, бирюзовое море и никаких планов, кроме как отдыхать. В меру активно, в меру лениво — хороший день во Вьетнаме.
Описание экскурсии
7:00–7:30 — сбор гостей
9:00–11:00 — водопад Бахо. Здесь можно будет искупаться в чистой воде, прокатиться на тарзанке и каноэ по горной реке, а затем отдохнуть у бассейна
12:00–13:00 — обед в местном ресторане. Предусмотрены освежающие напитки — ром и кола
14:00–16:00 — пляж Зоклет. Вас ждут белый песок, бирюзовая вода, время для купания и отдыха
Мы расскажем о растениях и животных тропических джунглей, местной культуре и быте. Вы также услышите предания о трёх озёрах Бахо и духах гор, которые, по поверьям, даруют этим местам чистую воду и плодородие.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на автомобиле, входные билеты, обед в местном ресторане с ромом и колой
- Дополнительно и по желанию оплачиваются:
— гидроциклы — 700 000 донгов (≈ $27) за чел.
— «банан» — 250 000 донгов (≈ $10) за чел.
— зиплайн — 300 000 донгов (≈ $12) за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник и субботу в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети (рост до 100 см)
|Бесплатно
|Взрослые
|$78
|Дети (рост 100–130 см)
|$58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 359 туристов
Прожила в Гоа с 2014 года. Сейчас нахожусь во Вьетнаме. Занимаюсь организацией экскурсий по Азии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
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