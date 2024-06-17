Новое чудо света, национальный заповедник и радужный квартал - в одной поездке
Увидеть один из самых красивых городов в мире. Посетить места, по энергетике превосходящие знаменитые египетские пирамиды. Оставить в сердце сочные пейзажи гор, водоёмов и виноградников. Попробовать Кейптаун на вкус.
У моей экскурсии много целей, но главная одна — влюбить вас в этот прекрасный город и его окрестности.
Мы отправимся к самой завораживающей точке нашей поездки. Столовую гору считают одним из новых чудес света. Местные верят, что по силе энергетики она превосходит пирамиды Гизы в Египте. Если погодные условия не позволят подняться на вершину, я отвезу вас на Сигнальный холм, с которого вы увидите панораму Кейптауна, океана и саму Столовую гору. Иногда над городом сгущаются тучи, а на холме светит солнце, что создаёт впечатление волшебства.
Малайский квартал
Спустившись вниз, мы попадём в район с разноцветными домами, музеем и древнейшей мечетью. Я расскажу вам об основных достопримечательностях города, жизни во времена апартеида и сейчас. По желанию в этом квартале вы попробуете национальную кухню.
Ботанический сад «Кирстенбош»
Здесь мы увидим красочные водоёмы и водопады, тропические джунгли и современный мост с видом на горный хребет и Кейптаун. Спешить не будем, чтобы вы вдоволь нагулялись и, не торопясь, пообедали в ресторане.
Винная ферма «Грут Констанция»
На старинной ферме вы посетите экскурсию по исторически первой винодельне Западного Кейпа, попробуете местные вина, пройдёте под мощными дубами с видом на виноградники, горы и океан.
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Polo.
Дополнительно оплачиваются:
Билеты на фуникулёр на Столовую гору — 420 рандов/взрослые, 210 рандов/дети от 4 до 17 лет
Билеты в ботанический сад «Кирстенбош» — 220 рандов/взрослые, 40 рандов/дети от 6 до 17 лет
Экскурсия по винодельне и винная дегустация (необходимо предварительное бронирование) — 215 рандов/взрослые
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кейптауне
Я Елена. Родом из России. С 2010 года путешествовала по Таиланду, Малайзии, Индии, Индонезии, Непалу, ЮАР и Израилю, где обучалась йоге, медитации, саморазвитию и турпоходам. Домом душа выбрала ЮАР. Я читать дальше
так влюбилась в силу природы этой прекрасной страны, что несколько раз возвращалась, чтобы остаться. Заманили меня хайк по горам, джунгли с водопадами, белоснежные пляжи и европейский уклад жизни местных. С 2020 года веду экскурсии по видовым местам силы для больших впечатлений и осознаний, делюсь красотой и богатством наших природных заповедников, винных ферм (Стеленбос/Франчхоек), города Кейптаун (Mother City) и парков (Кирстенбош/Столовая гора). Эта часть мира самая богатая по количеству заселения живыми существами и растениями. Каждое дерево, стихия и животное здесь уникальны. Природа сохранила свою аутентичность ещё со времен динозавров. Человечество — многонационально и многоконфессионально. Вместе мы питаемся ресурсами самой плодородной почвы на земле Южной Африки.
Я приглашаю вас в уникальное путешествие, после которого вряд ли захочется уезжать. До связи и скорой встречи в Кейптауне!