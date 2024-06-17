Кейптаун: дух города и сила природы

Новое чудо света, национальный заповедник и радужный квартал - в одной поездке
Увидеть один из самых красивых городов в мире. Посетить места, по энергетике превосходящие знаменитые египетские пирамиды. Оставить в сердце сочные пейзажи гор, водоёмов и виноградников. Попробовать Кейптаун на вкус.

У моей экскурсии много целей, но главная одна — влюбить вас в этот прекрасный город и его окрестности.
Кейптаун: дух города и сила природы
Кейптаун: дух города и сила природы
Кейптаун: дух города и сила природы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Столовая гора

Мы отправимся к самой завораживающей точке нашей поездки. Столовую гору считают одним из новых чудес света. Местные верят, что по силе энергетики она превосходит пирамиды Гизы в Египте. Если погодные условия не позволят подняться на вершину, я отвезу вас на Сигнальный холм, с которого вы увидите панораму Кейптауна, океана и саму Столовую гору. Иногда над городом сгущаются тучи, а на холме светит солнце, что создаёт впечатление волшебства.

Малайский квартал

Спустившись вниз, мы попадём в район с разноцветными домами, музеем и древнейшей мечетью. Я расскажу вам об основных достопримечательностях города, жизни во времена апартеида и сейчас. По желанию в этом квартале вы попробуете национальную кухню.

Ботанический сад «Кирстенбош»

Здесь мы увидим красочные водоёмы и водопады, тропические джунгли и современный мост с видом на горный хребет и Кейптаун. Спешить не будем, чтобы вы вдоволь нагулялись и, не торопясь, пообедали в ресторане.

Винная ферма «Грут Констанция»

На старинной ферме вы посетите экскурсию по исторически первой винодельне Западного Кейпа, попробуете местные вина, пройдёте под мощными дубами с видом на виноградники, горы и океан.

Организационные детали

В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Polo.

Дополнительно оплачиваются:

  • Билеты на фуникулёр на Столовую гору — 420 рандов/взрослые, 210 рандов/дети от 4 до 17 лет
  • Билеты в ботанический сад «Кирстенбош» — 220 рандов/взрослые, 40 рандов/дети от 6 до 17 лет
  • Экскурсия по винодельне и винная дегустация (необходимо предварительное бронирование) — 215 рандов/взрослые
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в пределах Кейптауна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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