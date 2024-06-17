Увидеть один из самых красивых городов в мире. Посетить места, по энергетике превосходящие знаменитые египетские пирамиды. Оставить в сердце сочные пейзажи гор, водоёмов и виноградников. Попробовать Кейптаун на вкус. У моей экскурсии много целей, но главная одна — влюбить вас в этот прекрасный город и его окрестности.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Столовая гора

Мы отправимся к самой завораживающей точке нашей поездки. Столовую гору считают одним из новых чудес света. Местные верят, что по силе энергетики она превосходит пирамиды Гизы в Египте. Если погодные условия не позволят подняться на вершину, я отвезу вас на Сигнальный холм, с которого вы увидите панораму Кейптауна, океана и саму Столовую гору. Иногда над городом сгущаются тучи, а на холме светит солнце, что создаёт впечатление волшебства.

Малайский квартал

Спустившись вниз, мы попадём в район с разноцветными домами, музеем и древнейшей мечетью. Я расскажу вам об основных достопримечательностях города, жизни во времена апартеида и сейчас. По желанию в этом квартале вы попробуете национальную кухню.

Ботанический сад «Кирстенбош»

Здесь мы увидим красочные водоёмы и водопады, тропические джунгли и современный мост с видом на горный хребет и Кейптаун. Спешить не будем, чтобы вы вдоволь нагулялись и, не торопясь, пообедали в ресторане.

Винная ферма «Грут Констанция»

На старинной ферме вы посетите экскурсию по исторически первой винодельне Западного Кейпа, попробуете местные вина, пройдёте под мощными дубами с видом на виноградники, горы и океан.

Организационные детали

В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Polo.

Дополнительно оплачиваются: