Поиск истины в винном регионе

Окунитесь в мир южноафриканского виноделия. Путешествие по винодельням Кейптауна и прогулка по старинному Стелленбошу оставят приятные воспоминания
Винный регион Кейптауна - это настоящее путешествие, полное красивых пейзажей и интересных открытий. Вы посетите несколько виноделен, каждая из которых обладает своей историей и шармом.

Прогулка по Стелленбошу, винной столице ЮАР,
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позволит вам насладиться узкими улочками с белоснежными домиками и старинными зданиями.

Вы узнаете о зарождении виноделия в ЮАР, методах выращивания винограда и влиянии климата на вкусовые качества вин. В стоимость включены трансфер и услуги гида, а дегустации оплачиваются отдельно

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍷 Уникальные винодельни
  2. 🏙 Прогулка по Стелленбошу
  3. 🌍 История виноделия ЮАР
  4. 🍇 Методы выращивания винограда
  5. 🚗 Комфортабельный трансфер
Поиск истины в винном регионе
Поиск истины в винном регионе
Поиск истины в винном регионе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Винодельни
  • Стелленбош

Описание экскурсии

Винодельни в ЮАР — особенные, и каждая не похожа на остальные. Некоторые из них обладают богатой историей и многовековыми традициями, передаваемыми из поколения в поколение. Другие используют инновационные методы производства вина, создавая уникальные сорта с необычными вкусовыми нотками. А есть винодельни, чья фишка — очень уютная и расслабляющая атмосфера. Мы заглянем и в те, и в другие.

Где-то между второй и третьей дегустацией заедем в очаровательный городок Стелленбош — второй по старшинству город ЮАР. Вы прогуляетесь по его узким улочкам с белоснежными домиками и старинными зданиями, заглянете в уютные магазинчики и при желании посетите местные кафе, где попробуете традиционные блюда южноафриканской кухни.

Во время нашего путешествия вы узнаете:

  • Как зародилось виноделие в ЮАР
  • Какие существуют методы выращивания винограда
  • Как климат и почва влияют на вкусовые качества вин
  • Какие сорта — самые популярные среди местных жителей
  • Какие анекдоты ходят в ЮАР о виноделах и их трудах

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельных авто Honda CRV или Audi Q3, услуги гида, перекус — вода и орешки
  • Дополнительно оплачиваются винные дегустации — каждая $5–10 за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кейптауна

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа выходныеГастрономическиеНа весь деньДегустационные турыВинодельни

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