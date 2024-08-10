Винный регион Кейптауна - это настоящее путешествие, полное красивых пейзажей и интересных открытий. Вы посетите несколько виноделен, каждая из которых обладает своей историей и шармом.
Прогулка по Стелленбошу, винной столице ЮАР,
Прогулка по Стелленбошу, винной столице ЮАР,
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальные винодельни
- 🏙 Прогулка по Стелленбошу
- 🌍 История виноделия ЮАР
- 🍇 Методы выращивания винограда
- 🚗 Комфортабельный трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Винодельни
- Стелленбош
Описание экскурсии
Винодельни в ЮАР — особенные, и каждая не похожа на остальные. Некоторые из них обладают богатой историей и многовековыми традициями, передаваемыми из поколения в поколение. Другие используют инновационные методы производства вина, создавая уникальные сорта с необычными вкусовыми нотками. А есть винодельни, чья фишка — очень уютная и расслабляющая атмосфера. Мы заглянем и в те, и в другие.
Где-то между второй и третьей дегустацией заедем в очаровательный городок Стелленбош — второй по старшинству город ЮАР. Вы прогуляетесь по его узким улочкам с белоснежными домиками и старинными зданиями, заглянете в уютные магазинчики и при желании посетите местные кафе, где попробуете традиционные блюда южноафриканской кухни.
Во время нашего путешествия вы узнаете:
- Как зародилось виноделие в ЮАР
- Какие существуют методы выращивания винограда
- Как климат и почва влияют на вкусовые качества вин
- Какие сорта — самые популярные среди местных жителей
- Какие анекдоты ходят в ЮАР о виноделах и их трудах
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельных авто Honda CRV или Audi Q3, услуги гида, перекус — вода и орешки
- Дополнительно оплачиваются винные дегустации — каждая $5–10 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваша команда гидов в Кейптауне
Мы — команда людей, влюблённых в удивительный Кейптаун. Этот город — не просто место, где мы живём, это наша страсть и вдохновение. Мы знаем каждый его уголок и хотим делиться этой любовью с вами. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя все тайны и красоты Кейптауна вместе с местными жителями, которые покажут вам город с лучших сторон.Задать вопрос
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