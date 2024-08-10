Винный регион Кейптауна - это настоящее путешествие, полное красивых пейзажей и интересных открытий. Вы посетите несколько виноделен, каждая из которых обладает своей историей и шармом.Прогулка по Стелленбошу, винной столице ЮАР,

позволит вам насладиться узкими улочками с белоснежными домиками и старинными зданиями. Вы узнаете о зарождении виноделия в ЮАР, методах выращивания винограда и влиянии климата на вкусовые качества вин. В стоимость включены трансфер и услуги гида, а дегустации оплачиваются отдельно

Описание экскурсии

Винодельни в ЮАР — особенные, и каждая не похожа на остальные. Некоторые из них обладают богатой историей и многовековыми традициями, передаваемыми из поколения в поколение. Другие используют инновационные методы производства вина, создавая уникальные сорта с необычными вкусовыми нотками. А есть винодельни, чья фишка — очень уютная и расслабляющая атмосфера. Мы заглянем и в те, и в другие.

Где-то между второй и третьей дегустацией заедем в очаровательный городок Стелленбош — второй по старшинству город ЮАР. Вы прогуляетесь по его узким улочкам с белоснежными домиками и старинными зданиями, заглянете в уютные магазинчики и при желании посетите местные кафе, где попробуете традиционные блюда южноафриканской кухни.

Во время нашего путешествия вы узнаете:

Как зародилось виноделие в ЮАР

Какие существуют методы выращивания винограда

Как климат и почва влияют на вкусовые качества вин

Какие сорта — самые популярные среди местных жителей

Какие анекдоты ходят в ЮАР о виноделах и их трудах

Организационные детали