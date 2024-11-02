Встретим вас в аэропорту Кейптауна и отвезём на виллу. После небольшого отдыха начнём знакомство с городом. Побываем на набережной и заглянем в район Вудсток со множеством модных кофеен и художественной галереей. Заберёмся на смотровую площадку, чтобы с высоты увидеть самый богатый район Африки, и обязательно погуляем в ряйоне Бо-Kaaп с яркими цветными домиками.

Ужинать будем на берегу, любуясь океаном и слушая гул волн. А ещё заедем на роскошную винодельню в Констанции, а оттуда поедем в беднейший посёлок, чтобы увидеть другую сторону жизни здесь.