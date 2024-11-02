Описание тура
Организационные детали
Чтобы забронировать место в туре необходимо внести предоплату $500.
Проживание. Будем жить на приватных виллах и 1 ночь проведём на ферме, в 2-местных номерах.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле и 1 ужин. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Виза. Гражданам РФ виза не нужна.
Программа тура по дням
Прогулка по Кейптауну
Встретим вас в аэропорту Кейптауна и отвезём на виллу. После небольшого отдыха начнём знакомство с городом. Побываем на набережной и заглянем в район Вудсток со множеством модных кофеен и художественной галереей. Заберёмся на смотровую площадку, чтобы с высоты увидеть самый богатый район Африки, и обязательно погуляем в ряйоне Бо-Kaaп с яркими цветными домиками.
Ужинать будем на берегу, любуясь океаном и слушая гул волн. А ещё заедем на роскошную винодельню в Констанции, а оттуда поедем в беднейший посёлок, чтобы увидеть другую сторону жизни здесь.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Позавтракаем и поедем на мыс Доброй Надежды. По пути остановимся на пляже, где обитают морские котики и южноафриканские пингвины. К животным можно подойти очень близко — кадры получаются эффектные. А если повезёт, застанем здесь ещё и бабуинов.
Прибудем на самый край света, погуляем по пустынному пляжу, по которому когда-то шагали первые мореплаватели из Европы. Обедать будем с невероятным видом на побережье.
Если будет возможность, заглянем в гости к человеку, который живёт рядом с мысом. Пообщаемся с ним и отведаем его необычные десерты.
Сёрфинг и полёт на вертолёте
Начнём день с сёрфинга — учить вас ловить волну будут два инструктора. Не переживайте, если ни разу не стояли на доске, вам всё расскажут и покажут.
На фуникулёре поднимемся на Столовую гору и погуляем, любуясь Кейптауном с высоты. Предлагаем подняться ещё выше — нас ждёт вертолёт! Мы облетим окрестности, увидим белоснежные пляжи, роскошные виллы и улицы города.
Закат отправимся провожать на вершину Лайонс-Хед.
Лобстеры и ужин при свечах на ферме
Держим курс на западное побережье, где лазурная вода, бескрайние пляжи и невероятные пейзажи. Заедем в городок Патернустер, чтобы отведать самых вкусных лобстеров во всей Южной Африке. Их приготовит для нас коренной житель этого региона — Дуэйн. Он расскажет про культуру своего народа и историю города.
Дальше поедем на ферму, где познакомимся с Джулианом — буром (с африканского — «крестьянин»). Всё здесь будет напоминать о ковбоях и американских вестернах. Вы познакомитесь с культурой африканеров и белых южноафриканцев из Голландии.
Ужин тоже будет необычный: стол накроют в зале 18 века, где когда-то обедал сам Нельсон Манделла. Трапезничать будем при свечах, попивая местное эксклюзивное вино.
Путешествие по винным регионам: наслаждение и релакс
Новый день — новое место. Мы отправляемся в винные регионы Франшхук и Стелленбос. Будем останавливаться на винных фермах, дегустировать напиток, закусывая сырами, орехами, билтонгом (вяленое мясо) и фруктами. Мы никуда не спешим: вас ждут душевные разговоры, невероятные виды и атмосфера релакса.
Ночевать будем в отеле прямо на территории винной фермы.
Заповедник «Корнелскоп»
Сегодня отправимся на экскурсию по заповеднику «Корнелскоп». Его владелица Шанэ покажет диких животных, которых спасли от жестоких хозяев: здесь живут гепарды, рыси, дикообразы, зебры и другие.
Наблюдение за китами и плавание с акулами
Утром поедем в Херманус, где можно увидеть китов. Наблюдать за океаном в поисках животных будем из ресторана. Столики здесь стоят прямо на скале — обзор отличный! Мы прибудем сюда не в сезон, поэтому нет гарантии, что киты решат показаться нам из воды.
Дальше посетим город Гансбай. Здесь смельчаки смогут погрузиться в океан в клетке и плавать с акулами. Остальных же ждёт приятная прогулка на яхте и наблюдение за необычным развлечением.
Ночевать будем на вилле в Херманусе.
Возвращение в Кейптаун
После завтрака поедем обратно в Кейптаун. По дороге будем останавливаться в атмосферных городках, но ничего активного не планируем. Отвезём вас в аэропорт или поможем организовать остаток путешествия, если вы планируете остаться в Кейптауне.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 000
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Активности и экскурсии по программе
- Полёт на вертолёте
- Сопровождение русскоговорящего турлидера
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Кейптауна и обратно
- Остальное питание