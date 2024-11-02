В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом

Полетать на вертолёте, поужинать при свечах на колониальной ферме и увидеть пингвинов
Приглашаем увидеть Африку с необычной стороны: вы побываете на роскошных винодельнях, заглянете на колониальную ферму, где всё напоминает о ковбоях, и понаблюдаете за дикими животными в заповеднике, где их спасают
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и лечат.

А ещё будете ловить волну на сёрфе! Доберёмся до края света — на мыс Доброй Надежды, насладимся красным африканским вином, отведаем лобстеров и устроим прогулку на яхте, где смельчаки смогут даже поплавать с акулами.

В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Чтобы забронировать место в туре необходимо внести предоплату $500.

Проживание. Будем жить на приватных виллах и 1 ночь проведём на ферме, в 2-местных номерах.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле и 1 ужин. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Виза. Гражданам РФ виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Кейптауну

Встретим вас в аэропорту Кейптауна и отвезём на виллу. После небольшого отдыха начнём знакомство с городом. Побываем на набережной и заглянем в район Вудсток со множеством модных кофеен и художественной галереей. Заберёмся на смотровую площадку, чтобы с высоты увидеть самый богатый район Африки, и обязательно погуляем в ряйоне Бо-Kaaп с яркими цветными домиками.

Ужинать будем на берегу, любуясь океаном и слушая гул волн. А ещё заедем на роскошную винодельню в Констанции, а оттуда поедем в беднейший посёлок, чтобы увидеть другую сторону жизни здесь.

Прогулка по КейптаунуПрогулка по КейптаунуПрогулка по КейптаунуПрогулка по КейптаунуПрогулка по КейптаунуПрогулка по КейптаунуПрогулка по КейптаунуПрогулка по Кейптауну
2 день

Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики

Позавтракаем и поедем на мыс Доброй Надежды. По пути остановимся на пляже, где обитают морские котики и южноафриканские пингвины. К животным можно подойти очень близко — кадры получаются эффектные. А если повезёт, застанем здесь ещё и бабуинов.

Прибудем на самый край света, погуляем по пустынному пляжу, по которому когда-то шагали первые мореплаватели из Европы. Обедать будем с невероятным видом на побережье.

Если будет возможность, заглянем в гости к человеку, который живёт рядом с мысом. Пообщаемся с ним и отведаем его необычные десерты.

Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котикиМыс Доброй Надежды, пингвины и морские котикиМыс Доброй Надежды, пингвины и морские котикиМыс Доброй Надежды, пингвины и морские котикиМыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
3 день

Сёрфинг и полёт на вертолёте

Начнём день с сёрфинга — учить вас ловить волну будут два инструктора. Не переживайте, если ни разу не стояли на доске, вам всё расскажут и покажут.

На фуникулёре поднимемся на Столовую гору и погуляем, любуясь Кейптауном с высоты. Предлагаем подняться ещё выше — нас ждёт вертолёт! Мы облетим окрестности, увидим белоснежные пляжи, роскошные виллы и улицы города.

Закат отправимся провожать на вершину Лайонс-Хед.

Сёрфинг и полёт на вертолётеСёрфинг и полёт на вертолётеСёрфинг и полёт на вертолётеСёрфинг и полёт на вертолёте
4 день

Лобстеры и ужин при свечах на ферме

Держим курс на западное побережье, где лазурная вода, бескрайние пляжи и невероятные пейзажи. Заедем в городок Патернустер, чтобы отведать самых вкусных лобстеров во всей Южной Африке. Их приготовит для нас коренной житель этого региона — Дуэйн. Он расскажет про культуру своего народа и историю города.

Дальше поедем на ферму, где познакомимся с Джулианом — буром (с африканского — «крестьянин»). Всё здесь будет напоминать о ковбоях и американских вестернах. Вы познакомитесь с культурой африканеров и белых южноафриканцев из Голландии.

Ужин тоже будет необычный: стол накроют в зале 18 века, где когда-то обедал сам Нельсон Манделла. Трапезничать будем при свечах, попивая местное эксклюзивное вино.

Лобстеры и ужин при свечах на фермеЛобстеры и ужин при свечах на фермеЛобстеры и ужин при свечах на фермеЛобстеры и ужин при свечах на фермеЛобстеры и ужин при свечах на ферме
5 день

Путешествие по винным регионам: наслаждение и релакс

Новый день — новое место. Мы отправляемся в винные регионы Франшхук и Стелленбос. Будем останавливаться на винных фермах, дегустировать напиток, закусывая сырами, орехами, билтонгом (вяленое мясо) и фруктами. Мы никуда не спешим: вас ждут душевные разговоры, невероятные виды и атмосфера релакса.

Ночевать будем в отеле прямо на территории винной фермы.

Путешествие по винным регионам: наслаждение и релаксПутешествие по винным регионам: наслаждение и релаксПутешествие по винным регионам: наслаждение и релаксПутешествие по винным регионам: наслаждение и релаксПутешествие по винным регионам: наслаждение и релакс
6 день

Заповедник «Корнелскоп»

Сегодня отправимся на экскурсию по заповеднику «Корнелскоп». Его владелица Шанэ покажет диких животных, которых спасли от жестоких хозяев: здесь живут гепарды, рыси, дикообразы, зебры и другие.

Заповедник «Корнелскоп»Заповедник «Корнелскоп»Заповедник «Корнелскоп»
7 день

Наблюдение за китами и плавание с акулами

Утром поедем в Херманус, где можно увидеть китов. Наблюдать за океаном в поисках животных будем из ресторана. Столики здесь стоят прямо на скале — обзор отличный! Мы прибудем сюда не в сезон, поэтому нет гарантии, что киты решат показаться нам из воды.

Дальше посетим город Гансбай. Здесь смельчаки смогут погрузиться в океан в клетке и плавать с акулами. Остальных же ждёт приятная прогулка на яхте и наблюдение за необычным развлечением.

Ночевать будем на вилле в Херманусе.

Наблюдение за китами и плавание с акуламиНаблюдение за китами и плавание с акуламиНаблюдение за китами и плавание с акуламиНаблюдение за китами и плавание с акуламиНаблюдение за китами и плавание с акулами
8 день

Возвращение в Кейптаун

После завтрака поедем обратно в Кейптаун. По дороге будем останавливаться в атмосферных городках, но ничего активного не планируем. Отвезём вас в аэропорт или поможем организовать остаток путешествия, если вы планируете остаться в Кейптауне.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Активности и экскурсии по программе
  • Полёт на вертолёте
  • Сопровождение русскоговорящего турлидера
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Кейптауна и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое время, мы встретим вас
Завершение: Аэропорт Кейптауна, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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