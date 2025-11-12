Увлекательное путешествие к озеру Рица через каньоны и водопады. Насладитесь красотой природы и откройте для себя легенды Абхазии
Экскурсия «Путь к Рице» предлагает незабываемое путешествие по живописным местам Абхазии. Участники увидят озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон и водопады. Путешествие проходит через реликтовые леса и уникальные фотолокации. По дороге гости услышат интересные истории и легенды, связанные с этими местами. Это идеальная возможность насладиться природой и узнать больше о культуре региона
Вы увидите озеро Рица — жемчужину Кавказа, воды которого меняют цвет в зависимости от сезона. По пути вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон («Каменный мешок»), мощный Гегский водопад и реликтовые леса Рицинского национального парка.
Уют и атмосфера уединения
Малая Рица — менее известное, но удивительно тихое озеро, куда мы отправимся, чтобы отдохнуть в полной гармонии с природой.
Уникальные фотолокации и смотровые площадки
Сделаем остановки у живописных водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», панорамного Чабгарского карниза («Прощай, Родина») и подвесных мостов через реку Бзыбь.
Погружение в историю и легенды
Вы услышите древние абхазские сказания, побываете у дач Сталина и Хрущёва, узнаете, как эти места связаны с историей СССР и мифами народа.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Гагры 9:10 — колоннада 9:50 — чайный дом 10:20 — водопады 10:40 — экоферма 11:30 — подвесной мост 12:00 — Голубое озеро 12:15 — слияние рек 12:30 — пасека 12:40 — Юпшарский каньон 12:50 — водопад «Мужские слёзы» 13:10 — Рица и малая Рица 14:30 — обед 15:30 — отправление назад
Организационные детали
Поедем на автомобиле Toyota Voxi или Toyota Alphard
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Абазгаа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид — ваш гид в Гагре
Меня зовут Рашид. Я местный житель и знаток региона, расскажу вам не только легенды и факты, но и живые истории, передам дух Абхазии и сделаю каждую остановку на маршруте запоминающейся.