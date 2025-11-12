Мои заказы

Путь к Рице

Увлекательное путешествие к озеру Рица через каньоны и водопады. Насладитесь красотой природы и откройте для себя легенды Абхазии
Экскурсия «Путь к Рице» предлагает незабываемое путешествие по живописным местам Абхазии. Участники увидят озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон и водопады. Путешествие проходит через реликтовые леса и уникальные фотолокации. По дороге гости услышат интересные истории и легенды, связанные с этими местами. Это идеальная возможность насладиться природой и узнать больше о культуре региона

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды озера Рица
  • 🌊 Посещение Голубого озера
  • 🌲 Прогулка по реликтовым лесам
  • 📸 Уникальные фотолокации
  • 📚 Интересные легенды и истории
  • 🚗 Комфортное путешествие
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Озеро Рица
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Гегский водопад
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Водопад Мужские слёзы

Описание экскурсии

Знакомство с природными чудесами Абхазии

Вы увидите озеро Рица — жемчужину Кавказа, воды которого меняют цвет в зависимости от сезона. По пути вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон («Каменный мешок»), мощный Гегский водопад и реликтовые леса Рицинского национального парка.

Уют и атмосфера уединения

Малая Рица — менее известное, но удивительно тихое озеро, куда мы отправимся, чтобы отдохнуть в полной гармонии с природой.

Уникальные фотолокации и смотровые площадки

Сделаем остановки у живописных водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», панорамного Чабгарского карниза («Прощай, Родина») и подвесных мостов через реку Бзыбь.

Погружение в историю и легенды

Вы услышите древние абхазские сказания, побываете у дач Сталина и Хрущёва, узнаете, как эти места связаны с историей СССР и мифами народа.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Гагры
9:10 — колоннада
9:50 — чайный дом
10:20 — водопады
10:40 — экоферма
11:30 — подвесной мост
12:00 — Голубое озеро
12:15 — слияние рек
12:30 — пасека
12:40 — Юпшарский каньон
12:50 — водопад «Мужские слёзы»
13:10 — Рица и малая Рица
14:30 — обед
15:30 — отправление назад

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota Voxi или Toyota Alphard
  • Отдельно оплачивается обед — по желанию

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Абазгаа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид
Рашид — ваш гид в Гагре
Меня зовут Рашид. Я местный житель и знаток региона, расскажу вам не только легенды и факты, но и живые истории, передам дух Абхазии и сделаю каждую остановку на маршруте запоминающейся.
