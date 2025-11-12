Экскурсия «Путь к Рице» предлагает незабываемое путешествие по живописным местам Абхазии. Участники увидят озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон и водопады. Путешествие проходит через реликтовые леса и уникальные фотолокации. По дороге гости услышат интересные истории и легенды, связанные с этими местами. Это идеальная возможность насладиться природой и узнать больше о культуре региона

Ваш гид в Гагре

Рашид

Время начала: 08:00

Знакомство с природными чудесами Абхазии

Вы увидите озеро Рица — жемчужину Кавказа, воды которого меняют цвет в зависимости от сезона. По пути вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон («Каменный мешок»), мощный Гегский водопад и реликтовые леса Рицинского национального парка.

Уют и атмосфера уединения

Малая Рица — менее известное, но удивительно тихое озеро, куда мы отправимся, чтобы отдохнуть в полной гармонии с природой.

Уникальные фотолокации и смотровые площадки

Сделаем остановки у живописных водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», панорамного Чабгарского карниза («Прощай, Родина») и подвесных мостов через реку Бзыбь.

Погружение в историю и легенды

Вы услышите древние абхазские сказания, побываете у дач Сталина и Хрущёва, узнаете, как эти места связаны с историей СССР и мифами народа.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Гагры

9:10 — колоннада

9:50 — чайный дом

10:20 — водопады

10:40 — экоферма

11:30 — подвесной мост

12:00 — Голубое озеро

12:15 — слияние рек

12:30 — пасека

12:40 — Юпшарский каньон

12:50 — водопад «Мужские слёзы»

13:10 — Рица и малая Рица

14:30 — обед

15:30 — отправление назад

Организационные детали