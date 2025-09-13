Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Новом Афоне, цены от 2655 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, исследуя её природные чудеса и культурные достопримечательности. Уникальная возможность увидеть регион с новой стороны
Начало: В Новом Афоне
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
На машине
6 часов
-
30%
49 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
11 830 ₽16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Нового Афона
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Насладитесь живописными видами Абхазии, посетив озеро Рица, каньоны и водопады. Это уникальная возможность увидеть природу во всей её красе
Завтра в 15:00
15 сен в 16:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Вечерний Афон и село Приморское: святые места и релакс
Пешая
4 часа
-
10%
4 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерний Афон и Приморское
Откройте для себя вечерний Новый Афон и Приморское. Погрузитесь в атмосферу святых мест и насладитесь релаксом в термальных источниках
Начало: На ж/д вокзале «Новый Афон»
17 сен в 12:00
19 сен в 12:00
2655 ₽2950 ₽ за человека

