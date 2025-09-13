Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, исследуя её природные чудеса и культурные достопримечательности. Уникальная возможность увидеть регион с новой стороны
Начало: В Новом Афоне
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
11 830 ₽
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Насладитесь живописными видами Абхазии, посетив озеро Рица, каньоны и водопады. Это уникальная возможность увидеть природу во всей её красе
Завтра в 15:00
15 сен в 16:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерний Афон и Приморское
Откройте для себя вечерний Новый Афон и Приморское. Погрузитесь в атмосферу святых мест и насладитесь релаксом в термальных источниках
Начало: На ж/д вокзале «Новый Афон»
17 сен в 12:00
19 сен в 12:00
2655 ₽
2950 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в сентябре 2025
Сейчас в Новом Афоне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 2655 до 13 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Новом Афоне на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 68 ⭐ отзывов, цены от 2655₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь