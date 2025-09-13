Сейчас в Новом Афоне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 2655 до 13 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5