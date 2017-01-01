Озера Рица — настоящий must visit во время вашего отдыха в Абхазии.



Ни одно путешествие по Абхазии не обходится без этого места.



С нами вы отправитесь в однодневное путешествие из Пицунды на берег озера Рица.



Наш путь пройдет по Юпшарскому каньону, вы увидите Голубое озеро, водопады и руины крепости.



Также мы заедем на пасеку и винодельню, у вас будет возможность попробовать местные продукты.