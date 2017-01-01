Пасеку и винодельню с дегустацией настоящих абхазских вин и душистого горного меда
Горизонтальную тарзанку над рекой Бзыбь
Ущелье «Прощай Родина. »
Озеро Рица с возможностью прогулки на катамаране.
По желанию, водопад «Молочный» или «Птичий клюв»
Вас ждут:
Руины Бзыбской крепости с остатками семи мощных четырехугольных и круглых башен и крепостной стены с двумя воротами.
Живописная река Бзыбь с двумя прекрасными водопадами «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», овеянными легендами. Вода здесь всегда холодная и очень чистая.
Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом, свисающим со скальных карнизов. Здесь стоит волшебный камень, который, по легендам, исполняет любые желания.
«Голубое» озеро, сверкающего оттенками незамутненной лазури. Вода здесь всегда прохладная и очень вкусная. Есть мнение, что умывание в «Голубом» озере омолаживают.
Пасека и винодельня, где вы сможете продегустировать настоящие абхазские вина и душистый горный мед.
Ущелье «Прощай Родина. », с которого открывается захватывающий вид на Юпшарские ворота.
И, конечно, само озеро Рица — жемчужина Кавказских гор. Сказочно красивое, кристально чистое, будто волшебное. Купаться в нем нельзя, а вот прогуляться по озеру на катамаране вполне можно.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Взрослый
850 ₽
Детский 9-12 лет
600 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
экскурсия на комфортабельном микроавтобусе Mercedes (до 20 чел) в сопровождении водителя и гида.
входные билеты в Рицинский заповедник.
Что не входит
катание на тарзанке (500руб)
прокат катамаранов
дополнительное посещение верхних смотровых площадок и водопадов «Молочный» или «Птичий клюв» (250-350 рублей)
обед с видом на озеро
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель в Пицунде
Завершение: Трансфер до Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.