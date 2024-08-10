В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъем в гору протяженностью 4 км, занимает в среднем 1,5 часа. По уровню сложности маршрут средний.

Возрастное ограничение — 9+. Не рекомендуется посещать экскурсию с детьми младше 9 лет.

Для подъема к озеру возможен найм лошадей за дополнительную плату.

Что вас ожидает: Озеро Малая Рица — это горное озеро, расположенное чуть выше, чем его всем известная сестра Большая Рица. Находится этот водоем на высоте более 1200 м. Этот маршрут рассчитан на любителей активного отдыха, поход к нему занимает примерно 4 часа, но это стоит того! Ведь по окончанию пути перед вами во всей красе предстанет уединенная и скрытая от глаз Малая Рица. Важная информация: