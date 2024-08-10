Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад

Групповая экскурсия к озеру Малая Рица. Путешествие для любителей активного отдыха. Пеший подъем в гору протяженностью 4 км
Эта экскурсия - настоящая находка для любителей активного отдыха и новых открытий. Путешествие к озеру Малая Рица, скрытому и уединенному, подарит вам незабываемые впечатления. Водопады, каньоны и лучшие смотровые площадки
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ждут вас на этом маршруте. Пеший подъем в гору протяженностью 4 км займет около 1,5 часов, но усилия стоят того. Маршрут средней сложности, поэтому рекомендуется для туристов старше 9 лет. Для подъема к озеру можно воспользоваться услугами лошадей за дополнительную плату. Откройте для себя красоту горных озер и водопадов Абхазии

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Природные красоты
  2. 📸 Лучшие смотровые площадки
  3. 🚶‍♂️ Активный отдых
  4. 🏞️ Уединенные места
  5. 🐴 Возможность найма лошадей
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Озеро Малая Рица
  • Озеро Большая Рица
  • Гегский водопад

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Озеро Малая Рица — это горное озеро, расположенное чуть выше, чем его всем известная сестра Большая Рица. Находится этот водоем на высоте более 1200 м. Этот маршрут рассчитан на любителей активного отдыха, поход к нему занимает примерно 4 часа, но это стоит того! Ведь по окончанию пути перед вами во всей красе предстанет уединенная и скрытая от глаз Малая Рица. Важная информация:
  • В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъем в гору протяженностью 4 км, занимает в среднем 1,5 часа. По уровню сложности маршрут средний.
  • Возрастное ограничение — 9+. Не рекомендуется посещать экскурсию с детьми младше 9 лет.
  • Для подъема к озеру возможен найм лошадей за дополнительную плату.

Вторник, суббота в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (13+)3 500 ₽
Детский3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гегский водопад
  • Большая Рица
  • Малая Рица
  • Водопады Девичьи слезы и Мужские слезы
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Дегустация вина и меда
Что не входит в цену
  • Экологический сбор: взрослый - 700 руб. /чел., детский - 200 руб. /чел.
  • Питание (пикник - 500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по вашему адресу
Завершение: Отвозим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • В ходе экскурсии вас ждет пеший подъем в гору
  • Поэтому обувайте удобную обувь. Возьмите с собой купальный костюм
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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