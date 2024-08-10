Эта экскурсия - настоящая находка для любителей активного отдыха и новых открытий. Путешествие к озеру Малая Рица, скрытому и уединенному, подарит вам незабываемые впечатления. Водопады, каньоны и лучшие смотровые площадки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Природные красоты
- 📸 Лучшие смотровые площадки
- 🚶♂️ Активный отдых
- 🏞️ Уединенные места
- 🐴 Возможность найма лошадей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
- Озеро Малая Рица
- Озеро Большая Рица
- Гегский водопад
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Озеро Малая Рица — это горное озеро, расположенное чуть выше, чем его всем известная сестра Большая Рица. Находится этот водоем на высоте более 1200 м. Этот маршрут рассчитан на любителей активного отдыха, поход к нему занимает примерно 4 часа, но это стоит того! Ведь по окончанию пути перед вами во всей красе предстанет уединенная и скрытая от глаз Малая Рица. Важная информация:
- В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъем в гору протяженностью 4 км, занимает в среднем 1,5 часа. По уровню сложности маршрут средний.
- Возрастное ограничение — 9+. Не рекомендуется посещать экскурсию с детьми младше 9 лет.
- Для подъема к озеру возможен найм лошадей за дополнительную плату.
Вторник, суббота в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|3 500 ₽
|Детский
|3 500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гегский водопад
- Большая Рица
- Малая Рица
- Водопады Девичьи слезы и Мужские слезы
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Дегустация вина и меда
Что не входит в цену
- Экологический сбор: взрослый - 700 руб. /чел., детский - 200 руб. /чел.
- Питание (пикник - 500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по вашему адресу
Завершение: Отвозим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- В ходе экскурсии вас ждет пеший подъем в гору
- Поэтому обувайте удобную обувь. Возьмите с собой купальный костюм
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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