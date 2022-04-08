2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан

Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат! В

Авторский тур
Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат! В течение этого двухдневного тура перед вами откроется не только потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места, но вы также откроете для себя самые интересные места южной Армении.
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Винный завод Ин Арени
  • Пещера Арени (Пещера птиц)
  • Монастырь Татев
  • Караундж, Джермук
  • Селимский перевал
  • Оз. Севан
  • Севанаванк

Что вас ожидает:

    ДЕНЬ 1
    Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.
    Следующая остановка — пещера Арени (пещера птиц), где в 2008 году археологи обнаружили несколько древних артефактов, включая кожаный башмак и винодельню. В результате раскопок удалось установить, что это место относится к раннему бронзовому веку (около ‎5000-6000 лет назад). Здесь также нашли доказательства сложных ритуалов погребения и сельскохозяйственные приспособления.
    Есть еще одно место, которое обязательно необходимо посетить — Нораванк, одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры. Нораванк расположен среди потрясающих кирпично-красных скал в самом конце каньона Гнишик. Здесь вы увидите единственное изображение Бога – Отца в Армении, которое так же удивительно, как и лик Иисуса Христа, который появляется на потолке притвора церкви Сурб Карапета (Святого Карапета). Эта церковь построенная Орбелянами выделяется среди прочих церквей, тем, что многие из этого благородного семейства были похоронены именно в этом месте, вопреки тому, что хоронить людей в церквях было категорический запрещено с 5 века. Вам также будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени.
    Примерно через два часа прибудем к самой длинной канатной дороге (прим. 6 км), которая была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса в 2010 году. На Крыльях Татева вы доедете до Татевского монастырь 9-го века, который когда-то был просветительским и духовным центром Армении. Монастырь построен на высоком плато в ущелье реки Воротан, окруженный живописными горами и густыми лесами. Во время поездки, вы сможете насладиться великолепным видом на одно из самых красивых мест в Армении (если не в мире). Здесь вы увидите сторожевую башню Арснадзор и Мост Сатаны — одно из природных чудес Армении, нерукотворный мост, созданный самой природой. В конце первого дня Вы поселитесь в одну из уютных гостиниц Гориса.

    ДЕНЬ 2

    Во второй день вы посетите одну из самых древних обсерваторий в мире – Караундж — армянский Стоунхендж, который на 2500 лет старше всемирно известного Стоунхенджа. Это одно из самых мистических мест на нашей планете, которое еще предстоит изучить! Далее вы направитесь в город Джермук, расположенный в лесах и горах региона Вайоц Дзор, на небольшом плато, на высоте 2080 м над уровнем моря; плато разделено на две части ущельем реки Арпа. Джермук широко известен своей лечебной водой. Воды Джермука были надежным средством лечения многочисленных болезней в течение сотен лет.
    Город также уникален своим водопадом. Высота водопада 72 м. Водопад иногда называют «Волосы Русалочки». Джермук имеет довольно длинную историю, однако современный город был основан только в 1940 году, после развития первого санатория. В настоящее время Джермук популярен своими современными и уютными санаториями.
    Пройдя Селимский перевал вы посетите еще одну великую достопримечательность страны — прекрасное озеро Севан. Поднявшись по лестницам на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид, вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении- хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса.

    Что вас ожидает:

      Паспорт и документы подтверждающие льготу

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
      • Все входные билеты
      • Дегустация вина
      • Встреча и возвращение в ваш отель
      • Вода в бутылках
      • Бесплатный Wi-Fi
      • Бесплатная отмена бронирования за 24 часа до начала тура
      Что не входит
      • Обед
      • Проживание
      • Билет на канатную дорогу Татевер
      Где начинаем и завершаем?
      Начало: Адрес Вашего проживания
      Завершение: Место Вашего проживания
      Когда и сколько длится
      Когда: Каждый день
      Экскурсия длится около 2 дней
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
      Важная информация
      • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
      • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Каждый день

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