Армения на контрастах: вино Арени, высоты Татева и пещеры Хндзореска (из Еревана)
Найти в далёком горном крае духовную мудрость, глубокие вкусы и даже щепотку адреналина
За один день вы окажетесь будто в трёх разных измерениях — попробуете вина южного региона, пролетите над глубоким ущельем и пройдёте по пещерному городу.
Узнаете, почему юг Армении на протяжении веков был территорией знаний, ремёсел и духовных поисков, а не просто отдалённым горным краем.
Описание экскурсии
Винный завод «Арени». Вы поймёте, почему именно этот регион считают колыбелью армянского виноделия, как климат и почвы формируют вкус вина. И конечно, продегустируете местные сорта.
Татевский монастырь и канатная дорога «Крылья Татева». Духовный и образовательный центр средневековой Армении расположен на краю Воротанского ущелья. На обратном пути вы прокатитесь по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире.
Пещерный город Хндзореск. Здесь жили люди вплоть до 19–20 веков. Вы увидите выдолбленные в скалах дома и хозяйственные постройки и узнаете, как был устроен быт местных, приспособившихся к жизни над глубоким ущельем.
Качающийся подвесной мост Хндзореска. Он соединяет две части ущелья. Переход по мосту — это весомая порция адреналина и запоминающееся завершение путешествия.
Примерный тайминг маршрута:
8:30 — отправление из Еревана 10:20 — винный завод «Арени» 13:50 — остановка на обед 15:20 — смотровая площадка Татева 15:40 — монастырь Татев 17:00 — канатная дорога 17:50 — пещеры и висячий мост Хндзореска 21:00 — короткая остановка на фуд-корте 21:30 — выезд в Ереван 23:40 — завершение экскурсии
Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с Wi-Fi, все входные билеты, дегустация, бутилированная вода и булочки
Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе — около €10 за чел.
Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.
