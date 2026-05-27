За один день вы окажетесь будто в трёх разных измерениях — попробуете вина южного региона, пролетите над глубоким ущельем и пройдёте по пещерному городу. Узнаете, почему юг Армении на протяжении веков был территорией знаний, ремёсел и духовных поисков, а не просто отдалённым горным краем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Винный завод «Арени». Вы поймёте, почему именно этот регион считают колыбелью армянского виноделия, как климат и почвы формируют вкус вина. И конечно, продегустируете местные сорта.

Татевский монастырь и канатная дорога «Крылья Татева». Духовный и образовательный центр средневековой Армении расположен на краю Воротанского ущелья. На обратном пути вы прокатитесь по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире.

Пещерный город Хндзореск. Здесь жили люди вплоть до 19–20 веков. Вы увидите выдолбленные в скалах дома и хозяйственные постройки и узнаете, как был устроен быт местных, приспособившихся к жизни над глубоким ущельем.

Качающийся подвесной мост Хндзореска. Он соединяет две части ущелья. Переход по мосту — это весомая порция адреналина и запоминающееся завершение путешествия.

Примерный тайминг маршрута:

8:30 — отправление из Еревана

10:20 — винный завод «Арени»

13:50 — остановка на обед

15:20 — смотровая площадка Татева

15:40 — монастырь Татев

17:00 — канатная дорога

17:50 — пещеры и висячий мост Хндзореска

21:00 — короткая остановка на фуд-корте

21:30 — выезд в Ереван

23:40 — завершение экскурсии

Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.

Организационные детали