Мои заказы

Армения на контрастах: вино Арени, высоты Татева и пещеры Хндзореска (из Еревана)

Найти в далёком горном крае духовную мудрость, глубокие вкусы и даже щепотку адреналина
За один день вы окажетесь будто в трёх разных измерениях — попробуете вина южного региона, пролетите над глубоким ущельем и пройдёте по пещерному городу.

Узнаете, почему юг Армении на протяжении веков был территорией знаний, ремёсел и духовных поисков, а не просто отдалённым горным краем.
Армения на контрастах: вино Арени, высоты Татева и пещеры Хндзореска (из Еревана)
Армения на контрастах: вино Арени, высоты Татева и пещеры Хндзореска (из Еревана)
Армения на контрастах: вино Арени, высоты Татева и пещеры Хндзореска (из Еревана)

Описание экскурсии

Винный завод «Арени». Вы поймёте, почему именно этот регион считают колыбелью армянского виноделия, как климат и почвы формируют вкус вина. И конечно, продегустируете местные сорта.

Татевский монастырь и канатная дорога «Крылья Татева». Духовный и образовательный центр средневековой Армении расположен на краю Воротанского ущелья. На обратном пути вы прокатитесь по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире.

Пещерный город Хндзореск. Здесь жили люди вплоть до 19–20 веков. Вы увидите выдолбленные в скалах дома и хозяйственные постройки и узнаете, как был устроен быт местных, приспособившихся к жизни над глубоким ущельем.

Качающийся подвесной мост Хндзореска. Он соединяет две части ущелья. Переход по мосту — это весомая порция адреналина и запоминающееся завершение путешествия.

Примерный тайминг маршрута:

8:30 — отправление из Еревана
10:20 — винный завод «Арени»
13:50 — остановка на обед
15:20 — смотровая площадка Татева
15:40 — монастырь Татев
17:00 — канатная дорога
17:50 — пещеры и висячий мост Хндзореска
21:00 — короткая остановка на фуд-корте
21:30 — выезд в Ереван
23:40 — завершение экскурсии

Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с Wi-Fi, все входные билеты, дегустация, бутилированная вода и булочки
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе — около €10 за чел.
  • Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€61
Дети до 7 лет€30
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери
Мери — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 2075 туристов
Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Армения на контрастах: вино Арени, высоты Татева и пещеры Хндзореска (из Еревана)»

Юг Армении из Еревана: Татев, Хндзореск и Арени
На автобусе
13 часов
89 отзывов
Групповая
Юг Армении из Еревана: Татев, Хндзореск и Арени
Посетить древний монастырь, пройтись по пещерам, насладиться природой и попробовать армянское вино
Начало: У консерватории имени Комитаса
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
€39 за человека
Юг Армении: Татев, Хндзореск, Водопад Шаки и Арени
На автобусе
Канатная дорога
14 часов
-
6%
60 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Юг Армении: Татев, Хндзореск, Водопад Шаки и Арени
Начало: Ереванская государственная консерватория имени Ком...
Расписание: Со вторника по воскресенье в 7 утра. С декабря до апреля месяца со вторника по воскресенье в 8 утра.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$44$47 за человека
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
На машине
9 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
Путешествие в южные земли Армении: откройте тайны Хор Вирапа, древности Нораванка и насладитесь вином из села Арени
Начало: Возле информационно-туристического центра Еревана
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€50 за человека
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
8 часов
-
5%
96 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$110.20$116 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
€61 за человека