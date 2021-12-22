Армянские святыни и холодное озеро Севан

Вас ждёт групповая экскурсия на автомобиле по самым красивым местам Армении

Индивидуально
для 3 чел.
Вас ждёт групповая экскурсия на автомобиле по самым красивым местам Армении.

Вы увидите храм Гарни, скальный монастырь Гегард и прекрасное озеро Севан.

Чтобы глубже понять Армению, мы познакомимся с её национальной кухней.

А по пути будем любоваться живописными пейзажами.
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Армянские святыни и холодное озеро Севан

Что вы увидите 🤩

  • Арка Чаренца
  • Языческий храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан
  • Храм Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Арка Чаренца

Первой остановкой будет Арка Чаренца. Сооружение, названное в честь армянского поэта и писателя Е. Чаренца. Здесь, открывается потрясающий вид и гору Арарат.

Храм Гарни

Гарни — загадочное место, тут находится храм посвященный Богу Солнца, в основе постройки которого лежали исключительно математические расчеты и каноны сакральной геометрии. Храм построен в греческом стиле с ионическими колоннами и упоминание о нем было уже в I веке н. э. Вы узнаете, почему он не был разрушен с приходом христианства в Армению.
Гарнийская вода считается самой вкусной в Армении, тут обязательно надо попробовать её из фонтанчиков. Вдоволь насмотревшись пейзажами Гарни, мы продолжим наш путь.

Скальный монастырь Гегард

Следующей остановкой станет монастырь Гегард, окруженный утесами. Некоторые помещения этого монастырского комплекса целиком выдолблены в скале. Сколько было вложено веры и труда… Находясь здесь, вы ощущаете историю и дух того времени. Очень атмосферно. Невольно задумываешься о том, как здесь безмятежно и умиротворенно.
В Гегарде бабушки пекут гату — национальную армянскую выпечку по форме большого круглого пирога. Никто не останется равнодушными при виде сухофруктов, фруктового лаваша и сладкого запаха чурчхелы. А крики зазывающих продавцов…. Все по дружески стараются переманить покупателя, угощают и всячески привлекают гостей.

Озеро Севан

Далее мы поедем в сторону Севана. Высокогорное озеро находится на высоте около 1900 метров над уровня моря. Поднимемся на Севанский полуостров, зайдем в монастырь Севанаванк, построенный в 8-9 веках. Отсюда открывается великолепный вид на озеро, а чайки летают прямо над нашими головами.
Важно: Во время экскурсии предполагается время на обед в рыбном ресторане на берегу Севана или в местном фуд-корте с разнообразием еды на разный вкус.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя на транспорте с учетом расхода топлива
Что не входит
  • Входной билет в храм Гарни (750 драм/чел)
  • Обед, по желанию (3000-5000 драм/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • На Севане возможны ветра, нужно взять с собой теплую одежду.
  • В летний период здесь сильное солнце, для людей с чувствительной кожей нужен солнцезащитный крем и головной убор.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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