Эта поездка для тех, кто ищет умиротворение и вдохновение: сочетание горных пейзажей, древней истории и винных ароматов полностью погружает в атмосферу региона. Вы прогуляетесь по уютному Дилижану, увидите горное озеро и старинный монастырь, а завершите день дегустацией армянского коньяка и вина.

Описание экскурсии

Дилижан. Начнём с короткой прогулки по Дилижану — «армянской Швейцарии». Город известен уютными улочками, деревянной архитектурой и чистым горным воздухом.

Озеро Парз. Небольшое озеро спрятано среди лесистых склонов Дилижанского нацпарка. Тишина и бодрящий воздух создают ощущение полной гармонии с природой.

Монастырь Макараванк. Комплекс 12–13 веков впечатляет строгой красотой каменной архитектуры и резными деталями на фасадах. Здесь поговорим о том, как монахи сочетали религиозную жизнь с бытом общины, создавая настоящие культурные центры в горах.

Иджеванский винно-коньячный завод. Это место, где можно увидеть, услышать и попробовать Армению на вкус.

Примерный тайминг маршрута:

9:00 — отправление из Еревана

10:40 — короткая экскурсия по старому Дилижану

11:40 — озеро Парз

13:00 — Иджеванский винный завод

*13:50 — остановка на обед

*15:30 — монастырь Макараванк

18:00 — короткая остановка на фуд-корте

18:20 — выезд в Ереван

19:30 — завершение экскурсии

Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.

Организационные детали