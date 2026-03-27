Дилижан, озеро Парз, монастырь Макараванк и винодельня Иджевана - из Еревана
Прочувствовать гармонию природы, духовного наследия и винных вкусов
Эта поездка для тех, кто ищет умиротворение и вдохновение: сочетание горных пейзажей, древней истории и винных ароматов полностью погружает в атмосферу региона.
Вы прогуляетесь по уютному Дилижану, увидите горное озеро и старинный монастырь, а завершите день дегустацией армянского коньяка и вина.
Описание экскурсии
Дилижан. Начнём с короткой прогулки по Дилижану — «армянской Швейцарии». Город известен уютными улочками, деревянной архитектурой и чистым горным воздухом.
Озеро Парз. Небольшое озеро спрятано среди лесистых склонов Дилижанского нацпарка. Тишина и бодрящий воздух создают ощущение полной гармонии с природой.
Монастырь Макараванк. Комплекс 12–13 веков впечатляет строгой красотой каменной архитектуры и резными деталями на фасадах. Здесь поговорим о том, как монахи сочетали религиозную жизнь с бытом общины, создавая настоящие культурные центры в горах.
Иджеванский винно-коньячный завод. Это место, где можно увидеть, услышать и попробовать Армению на вкус.
Примерный тайминг маршрута:
9:00 — отправление из Еревана 10:40 — короткая экскурсия по старому Дилижану 11:40 — озеро Парз 13:00 — Иджеванский винный завод *13:50 — остановка на обед *15:30 — монастырь Макараванк 18:00 — короткая остановка на фуд-корте 18:20 — выезд в Ереван 19:30 — завершение экскурсии
Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе Higer или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с wi-fi, входные билеты, дегустация, бутилированная вода и булочки
Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе — около €10 за чел.
Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€37
Дети до 7 лет
€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 34 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 1861 туриста
Здравствуйте! Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.
