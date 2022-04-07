Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур

Рада каждому гостю моей страны, мы народ мирный и гостеприимный

Индивидуальная
Рада каждому гостю моей страны, мы народ мирный и гостеприимный.

Уважаем тех, кто уважает нас.

Словом, добро пожаловать в Армению! Представлю вашему вниманию нашу столицу — Ереван.

Столица и крупнейший по численности населения и площади город Армении, один из древнейших городов мира.

Расположился город на северо–восточной части Араратской долины по реке Аракс. Годом основания считается 782 г. до. н. э, когда царь Аргишти I основал здесь город-крепость — Эребуни.
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Республики
  • Статую Мать Армения (Музей)
  • Каскад
  • Академический (Музей Совр. Искусства им. Кафесчяна)
  • Театр Оперы и Балета
  • Лебединое Озеро
  • Северный Проспект
  • Современные фонтаны
  • Музей истории Армении
  • Музей Эребуни
  • Сказочный подземный Храм деда Левона

Что вас ожидает:

    Площадь Республики — центральная площадь Еревана
    Площадь имеет две части — кругового движения и части трапециевидной формы с музыкальными фонтанами. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. В этот архитектурный ансамбль входят: здание Правительства Армении, Музей истории Армении и Национальная галерея, отель Marriott, Центральное здание почты и Министерство иностранных дел, транспорта и коммуникаций. Площадь Республики описывали как «самое важное гражданское пространство города и Армении», «архитектурное достояние» Еревана и «самый выдающийся архитектурный ансамбль Еревана
    Мать Армения и Центр Современного искусства им. Кафесчяна
    Монумент в честь победы Советского Союза. Высота 54 м, из них 22 высота статуи. Расположен на вершине холма в парке Ахтанак. Скульптура находится на главной оси проспекта М. Маштоца, возвышаясь над зданием Матенадарана. Скульптор - Ара Арутюнян, архитектор — Рафаэл Исраелян.
    Каскад — архитектурно–монументальный комплекс в Ереване. Представляет собой каскад из 5 открытых террас. С 2009 г. в комплексе действует художественный музей — Центр искусств Кафесчяна. Строительство сооружения началось в 1980 г. К 2021 году недостроенным остается верхняя часть. Архитектурный стиль — Ар-Деко. Архитекторы- А. Таманян, Джим Торосян, А. Мхитарян. Высота 302 м материал-травертин.

    Цицернакаберд и Музей Геноцида

    Это мемориальный комплекс построенный в память о жертвах геноцида армян в 1915 году. Он был построен на холме парка Цицернакаберд и имеет одноименное название. И его создания озвучили в 1965 г, спустя 50 лет после страшной трагедии. Для строительства был выбран данный холм возвышающийся над ущельем реки. Возведение комплекса длилось 2 года, однако часть элементов до середины 1990 года композиция включает в себя мавзолей из 12 пилонов, расположенных по кругу. Они символизируют собой 12 провинций которые входят сегодня в состав Турции. Вечный огонь внутри.
    Здесь также есть Музей Геноцида, который был создан в 1995 году, архитекторами Калашяном и Мкртчяном, он находиться под землей и состоит из двух этажей. Верхний этаж представляет собой полукруг и включает 3 зала — здесь находиться документы и фотографии, которые полностью открывают посетителям историю подготовки и осуществления геноцида армян, правящими кругами Турции.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Независимо от климата, имейте с собой теплую шаль или куртку если хотите попасть на Севан.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Еда и напитки
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: В фойе гостиницы
    Завершение: Возвращение в гостиницу
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Независимо от климата
    • Имейте с собой теплую шаль или куртку если хотите попасть на Севан
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 10:00

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