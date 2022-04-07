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Площадь Республики — центральная площадь Еревана

Площадь имеет две части — кругового движения и части трапециевидной формы с музыкальными фонтанами. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. В этот архитектурный ансамбль входят: здание Правительства Армении, Музей истории Армении и Национальная галерея, отель Marriott, Центральное здание почты и Министерство иностранных дел, транспорта и коммуникаций. Площадь Республики описывали как «самое важное гражданское пространство города и Армении», «архитектурное достояние» Еревана и «самый выдающийся архитектурный ансамбль Еревана

Мать Армения и Центр Современного искусства им. Кафесчяна

Монумент в честь победы Советского Союза. Высота 54 м, из них 22 высота статуи. Расположен на вершине холма в парке Ахтанак. Скульптура находится на главной оси проспекта М. Маштоца, возвышаясь над зданием Матенадарана. Скульптор - Ара Арутюнян, архитектор — Рафаэл Исраелян.

Каскад — архитектурно–монументальный комплекс в Ереване. Представляет собой каскад из 5 открытых террас. С 2009 г. в комплексе действует художественный музей — Центр искусств Кафесчяна. Строительство сооружения началось в 1980 г. К 2021 году недостроенным остается верхняя часть. Архитектурный стиль — Ар-Деко. Архитекторы- А. Таманян, Джим Торосян, А. Мхитарян. Высота 302 м материал-травертин.

Цицернакаберд и Музей Геноцида

Это мемориальный комплекс построенный в память о жертвах геноцида армян в 1915 году. Он был построен на холме парка Цицернакаберд и имеет одноименное название. И его создания озвучили в 1965 г, спустя 50 лет после страшной трагедии. Для строительства был выбран данный холм возвышающийся над ущельем реки. Возведение комплекса длилось 2 года, однако часть элементов до середины 1990 года композиция включает в себя мавзолей из 12 пилонов, расположенных по кругу. Они символизируют собой 12 провинций которые входят сегодня в состав Турции. Вечный огонь внутри.

Здесь также есть Музей Геноцида, который был создан в 1995 году, архитекторами Калашяном и Мкртчяном, он находиться под землей и состоит из двух этажей. Верхний этаж представляет собой полукруг и включает 3 зала — здесь находиться документы и фотографии, которые полностью открывают посетителям историю подготовки и осуществления геноцида армян, правящими кругами Турции.

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