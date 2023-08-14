Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней

Экскурсия из Еревана: Индивидуальное путешествие к историческим местам

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Ответы на вопросы
Мы посетим монастырь Хор Вирап, откуда началось принятия христианства на государственном уровне. До этого увидим Гегард — монастырь копья, которым по преданию был пронзен Христос. Вы непременно останетесь в восторге от «Симфонии камней».

В мире есть всего лишь 2 таких достопримечательностей: говорят, что такое чудо природы существует также в Черногории. И, наконец, Гарни — языческий храм бога солнца и небесного света Мгера (Митры).
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Ближайшие даты:
14
авг
15
авг
16
авг
17
авг
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19
авг
20
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даты

Что вас ожидает:

  • Гарни
  • Симфония камней
  • Гегард
  • Хор Вирап
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы посетим с вами монастырь Хор Вирап, откуда началось принятия христианства на государственном уровне. До этого посетим Гегард — монастырь копья, которым по преданию был пронзен Христос. Останетесь в восторге от Симфонии камней. В мире есть всего лишь 2 таких достопримечательностей: говорят, что такое чудо природы существует также в Черногории. И, наконец, Гарни - языческий храм бога солнца и небесного света Мгера (Митры).

Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • 1 бутылка воды на человека.
  • Салфетки (сухие и влажные)
Что не входит
  • Вход в Гарни — 1500 драм с человека и
  • Вход в Симфонию камней — 500 драм с человека
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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Гегард

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