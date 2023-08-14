Экскурсия из Еревана: Индивидуальное путешествие к историческим местам
Мы посетим монастырь Хор Вирап, откуда началось принятия христианства на государственном уровне. До этого увидим Гегард — монастырь копья, которым по преданию был пронзен Христос. Вы непременно останетесь в восторге от «Симфонии камней».
В мире есть всего лишь 2 таких достопримечательностей: говорят, что такое чудо природы существует также в Черногории. И, наконец, Гарни — языческий храм бога солнца и небесного света Мгера (Митры).
В мире есть всего лишь 2 таких достопримечательностей: говорят, что такое чудо природы существует также в Черногории. И, наконец, Гарни — языческий храм бога солнца и небесного света Мгера (Митры).
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гарни
- Симфония камней
- Гегард
- Хор Вирап
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы посетим с вами монастырь Хор Вирап, откуда началось принятия христианства на государственном уровне. До этого посетим Гегард — монастырь копья, которым по преданию был пронзен Христос. Останетесь в восторге от Симфонии камней. В мире есть всего лишь 2 таких достопримечательностей: говорят, что такое чудо природы существует также в Черногории. И, наконец, Гарни - языческий храм бога солнца и небесного света Мгера (Митры).
Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- 1 бутылка воды на человека.
- Салфетки (сухие и влажные)
- Что не входит
- Вход в Гарни — 1500 драм с человека и
- Вход в Симфонию камней — 500 драм с человека
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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