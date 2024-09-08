Хотите почувствовать магнетизм, сакральность и историю Армении? Вы увидите руины Эребуни и узнаете, как появился Ереван. Попробуете вкуснейшую минеральную воду Арзни. Услышите об откровении мастера Левона, которое сподвигло его на создание подземного дворца. И зарядитесь энергетикой Гутанасара — места, где время будто остановилось навсегда.

Описание экскурсии

Руины крепости Эребуни. Вы увидите древний город государства Урарту, основанный в 782 году до н. э., клинописные надписи, храмы Халда и Суси. Найдёте «паспорт» Еревана — а точнее, его «свидетельство о рождении». И узнаете о том, как была основана предтеча города — цитадель Эребуни.

Подземный дворец Левона. Мастер более 20 лет выдалбливал в каменной породе ходы, комнаты, узоры, алтари… Рукотворный лабиринт пролегает под домом — и в самой глубокой точке достигает 21 метра. Вместе с дочерью и супругой Левона мы обсудим историю мастера и поговорим об откровении, которое было дано ему свыше.

Источники Арзни. Я расскажу о том, как был найден родник, об особенностях целебной воды — и об этимологии названия. Вы полюбуетесь окружающими пейзажами. И конечно, попробуете вкуснейшую минеральную воду.

Вулкан Гутанасар. Почему вулкан так называется и что означает это слово? Почему он до сих пор стоит, хоть кажется — коснись пальцем, и гребень обрушится? Кто тут обитает? Я отвечу на эти вопросы — и не только.

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