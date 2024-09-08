Мозаика Армении: история, природа и места силы

Древний Ереван, минеральные источники, подземный дворец и потухший вулкан в одной поездке
Хотите почувствовать магнетизм, сакральность и историю Армении? Вы увидите руины Эребуни и узнаете, как появился Ереван. Попробуете вкуснейшую минеральную воду Арзни. Услышите об откровении мастера Левона, которое сподвигло его на создание подземного дворца. И зарядитесь энергетикой Гутанасара — места, где время будто остановилось навсегда.
Мозаика Армении: история, природа и места силы
Мозаика Армении: история, природа и места силы
Мозаика Армении: история, природа и места силы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Руины крепости Эребуни. Вы увидите древний город государства Урарту, основанный в 782 году до н. э., клинописные надписи, храмы Халда и Суси. Найдёте «паспорт» Еревана — а точнее, его «свидетельство о рождении». И узнаете о том, как была основана предтеча города — цитадель Эребуни.

Подземный дворец Левона. Мастер более 20 лет выдалбливал в каменной породе ходы, комнаты, узоры, алтари… Рукотворный лабиринт пролегает под домом — и в самой глубокой точке достигает 21 метра. Вместе с дочерью и супругой Левона мы обсудим историю мастера и поговорим об откровении, которое было дано ему свыше.

Источники Арзни. Я расскажу о том, как был найден родник, об особенностях целебной воды — и об этимологии названия. Вы полюбуетесь окружающими пейзажами. И конечно, попробуете вкуснейшую минеральную воду.

Вулкан Гутанасар. Почему вулкан так называется и что означает это слово? Почему он до сих пор стоит, хоть кажется — коснись пальцем, и гребень обрушится? Кто тут обитает? Я отвечу на эти вопросы — и не только.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Эребуни — 1500 драмов за чел. и пещеру Левона — 1000 драмов за чел., а также питание (по желанию)
  • Поездка пройдёт на удобном минивене или внедорожнике

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
На машине
47 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 165 за всё до 3 чел.
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
На машине
70 отзывов
7.5 часов
Групповая
до 18 чел.
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
13 сен в 10:00
27 сен в 10:00
36 за человека
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
На машине
54 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
265 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
ХорошоТам