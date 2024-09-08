Древний Ереван, минеральные источники, подземный дворец и потухший вулкан в одной поездке
Хотите почувствовать магнетизм, сакральность и историю Армении? Вы увидите руины Эребуни и узнаете, как появился Ереван. Попробуете вкуснейшую минеральную воду Арзни. Услышите об откровении мастера Левона, которое сподвигло его на создание подземного дворца. И зарядитесь энергетикой Гутанасара — места, где время будто остановилось навсегда.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Руины крепости Эребуни. Вы увидите древний город государства Урарту, основанный в 782 году до н. э., клинописные надписи, храмы Халда и Суси. Найдёте «паспорт» Еревана — а точнее, его «свидетельство о рождении». И узнаете о том, как была основана предтеча города — цитадель Эребуни.
Подземный дворец Левона. Мастер более 20 лет выдалбливал в каменной породе ходы, комнаты, узоры, алтари… Рукотворный лабиринт пролегает под домом — и в самой глубокой точке достигает 21 метра. Вместе с дочерью и супругой Левона мы обсудим историю мастера и поговорим об откровении, которое было дано ему свыше.
Источники Арзни. Я расскажу о том, как был найден родник, об особенностях целебной воды — и об этимологии названия. Вы полюбуетесь окружающими пейзажами. И конечно, попробуете вкуснейшую минеральную воду.
Вулкан Гутанасар. Почему вулкан так называется и что означает это слово? Почему он до сих пор стоит, хоть кажется — коснись пальцем, и гребень обрушится? Кто тут обитает? Я отвечу на эти вопросы — и не только.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Эребуни — 1500 драмов за чел. и пещеру Левона — 1000 драмов за чел., а также питание (по желанию)
Поездка пройдёт на удобном минивене или внедорожнике
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рубен — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 97 туристов
Коренной ереванец, журналист, писатель, армянский актер театра и кино, профессиональный экскурсовод. Главный редактор журнала «Армения туристическая».