Ранний выезд из Еревана. До Дилижана около 100 км, которые мы преодолеем за 2–2,5 часа. По дороге будем проезжать озеро Севан, где сделаем небольшой фотостоп.
Восхождение на гору Апакекар через густые дилижанские леса. Сначала маршрут довольно пологий, но по мере приближения к вершине станет круче. Местами будет встречаться каменистая тропа. Время в пути до вершины — 2,5–3 часа. Длина маршрута — 7 км (в оба конца).
Отдых на вершине Апакекар. Высота — 1651 м. Здесь вам ждут великолепные виды на окружающие горы и долины национального парка, включая озеро Парз. За 40 минут насладимся природой, сделаем фото и устроим перекус на свежем воздухе.
Возвращение в Дилижан. Спуск с горы более быстрый — около 2 часов. После завершения похода можем отдохнуть в одном из кафе Дилижана, где подают традиционные армянские блюда, и прогуляться по городу.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Toyota Alphard (детских кресел нет)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 22 туристов
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для читать дальше
того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем более 11 лет. Знаем нашу страну от юга до севера! Проводим как классические туры, так и горные восхождения. Наша цель — чтобы вы увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей.