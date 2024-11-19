Национальный парк «Дилижан» славен густыми лесами и чистыми реками. Это одно из тех мест, где можно напрочь забыть о цивилизации. Восхождение на гору Апакекар добавит красок: с её вершины открываются невероятные виды на весь нацпарк и озеро Парз. Берите треккинг-палки, сытный перекус — и мы отправимся по лесным тропам вверх, к первозданной красоте.

за 1-5 человек или €50 за человека, если вас больше

от €250 за 1-5 человек или €50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Ранний выезд из Еревана. До Дилижана около 100 км, которые мы преодолеем за 2–2,5 часа. По дороге будем проезжать озеро Севан, где сделаем небольшой фотостоп.

Восхождение на гору Апакекар через густые дилижанские леса. Сначала маршрут довольно пологий, но по мере приближения к вершине станет круче. Местами будет встречаться каменистая тропа. Время в пути до вершины — 2,5–3 часа. Длина маршрута — 7 км (в оба конца).

Отдых на вершине Апакекар. Высота — 1651 м. Здесь вам ждут великолепные виды на окружающие горы и долины национального парка, включая озеро Парз. За 40 минут насладимся природой, сделаем фото и устроим перекус на свежем воздухе.

Возвращение в Дилижан. Спуск с горы более быстрый — около 2 часов. После завершения похода можем отдохнуть в одном из кафе Дилижана, где подают традиционные армянские блюда, и прогуляться по городу.

Организационные детали